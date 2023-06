Filtran viejos mensajes que Ailén Cova le mandaba a Alexis Mac Allister cuando estaba de novio con Camila Mayan

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

La relación entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister llegó a su fin en diciembre del año pasado, luego de que él ganara la Copa del Mundo y celebrara la Navidad y su cumpleaños en La Pampa. La joven influencer abandonó la casa que compartían en Inglaterra y empezó una nueva vida en Buenos Aires. Según trascendió, el vínculo se terminó porque el futbolista apostó a un nuevo romance con Ailén Cova, quien era su mejor amiga de toda la vida.

Tras las últimas declaraciones de Camila donde confirmó que se sintió traicionada por parte del futbolista, los usuarios comenzaron a repudiar y a cuestionar el manejo que tuvo en el vínculo con su ex. “¿Fue una traición?”, le preguntaron a la influencer desde el programa Intrusos y ella asintió. Y agregó: “Todo lo que pasó desde el primer momento a hoy, nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla”. “¿Es una pesadilla?”, repreguntó el cronista. “No quiero tratarlo así porque es algo que pasó y ya está, pero realmente nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”, dijo Camila.

A raíz de esto, desde la cuenta oficial de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, dieron a conocer mensajes que Cova tenía en su cuenta de Facebook desde hace más de diez años donde ya queda en claro el tipo de vínculo que ambos tenían, incluso antes de que él se ponga de novio con Mayan.

“Cami es la mejor, ¿no? Ja, ja... No, la mejor es Ailén. Ja, ja. Sos un amor. Ja, ja, ja. Ale, te amooo”, dice una de las publicaciones que en enero de 2012 subió Ailén a su Facebook, cuando el futbolista tenía 13 años y ella también era súper joven. Es que se conocen de toda la vida. Si bien no queda claro a qué Camila se refiere, muchos usuarios lo relacionaron con Mayan con quien se puso de novio Alexis cuando tenía 15.

Las publicaciones de Ailén en su Facebook son de 2012 (Instagram)

Otro mensaje lo escribió el futbolista directamente desde el perfil de ella, también en 2012. “Te amo mucho, mi vida. Sabés que para cualquier cosa me tenés. Atentamente, Ale Mac Allister, el mejor de todos”, le escribió a quien sería su mejor amiga, hoy, diez años después su novia.

En enero de ese mismo año, Ailén escribió otro sugerente mensaje confirmando que estaba enamorada de alguien que era su amigo. “¿Por qué sólo me podés ver como una amiga?”, se preguntó de manera pública y dejando indirectas. En ese mensaje no lo nombra, pero cabe destacar que todos son de la misma época y apuntan a la relación con el futbolista que en ese momento no era jugador profesional.

La joven expresaba su enamoramiento por alguien que era su amigo en aquel entonces (Instagram)

“Celosita, te amo mucho y me encanta ya sabés qué cosa. Atentamente, el mejor de todos, vos sabés”, dice otro mensaje en el perfil de Facebook de Ailén y otro donde todo indicaría que el joven accedía a la cuenta de ella y le dejaba mensajes. “Hola, sí, vengo a decirles a todos que soy sólo de Ale, así que no se gasten en chamuyarme (porque soy re linda). Ale me ama”.

El futbolista le dejaba mensajes en el Facebook a Cova (Instagram)

Cabe destacar que este miércoles en LAM, Yanina Latorre dio detalles del acuerdo económico que firmarán Mac Allister y Mayan por el tiempo que estuvieron juntos. “Ella recibió el perrito que tenían, él se lo mandó porque era uno de los puntos en los que no se ponían de acuerdo”, comenzó diciendo la panelista sobre la mascota que tenían en común cuando vivían en el exterior.

