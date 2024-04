El padre de Camila Homs apuntó hacia Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “Esa relación comenzó cuando mi hija estaba embarazada”

El padre de Cami Homs habló de Tini Stoessel y apuntó contra Rodrigo De Paul (Video: LAM, América)

El lanzamiento de Un mechón de pelo, el nuevo disco de Tini Stoessel donde en tono confesional habla sobre los momentos más duros que vivió estos últimos años, consiguió que se vuelva a poner en la lupa la relación que la cantante mantuvo con Rodrigo de Paul. En un móvil con LAM habló Horacio Homs, el padre de Camila Homs, donde se refirió a “Ni de tí”, canción donde la artista realiza una defensa de su romance y todas las versiones que circularon.

“Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”, canta La Triple T en una de las estrofas.

“Lamento pincharles el globo, no me drogo. Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas opinando de mi vida con total impunidad”, asegura, desde la canción donde sale a responder todo lo que se dijo el último tiempo.

Horacio Homs habló en LAM sobre el disco de Tini Stoessel donde se refiere a la polémica con Camila Homs y Rodrigo de Paul (Foto: LAM, América)

El papá de la modelo, entrevistado por el ciclo de Ángel de Brito, sorprendió por sus dichos. “Como artista en casa la escuchamos y la bailamos. No tenemos ningún tipo de problema con. Es una excelente artista”, señaló, luego de toda la polémica que mantuvo sobre todo con el futbolista, que incluso terminó en una denuncia en la Justicia.

“Analizándolo ahora, para mí que es algo más comercial que algo que le quiere decir a Camila, porque si lo que hubiese querido decir algo Camila lo hubiese hecho antes como lo hizo en su momento. Una vez le mandó un mensaje Tini a Camila por Instagram y cuando Camila lo fue a abrir se borró el mensaje. O sea, se ve que se arrepintió. Esto fue apenas empezó la relación con Rodrigo. Tiene su Instagram y creo que debe tener su número telefónico también. Ángel, es algo más comercial, seguro”, aseveró.

Tini Stoessel habló de su polémica con Camila Homs por su romance con Rodrigo de Paul (Foto: Instagram)

El empresario se arrepintió de todo lo que dijo sobre el jugador cuando dio a conocer el romance con la cantante. “Yo la veía tan mal y estamos tan calientes con él porque creo que estaba a la vista. ¿No es cierto? O sea, yo digo siempre lo mismo. Cualquiera se puede separar, de hecho, yo me separé de la madre de Cami, pero después fue medio desprolijo. Rodrigo empezó a subir fotos con ella y demás. Rodrigo y Camila habían recién tenido a Bauti, o sea, sufrió mucho en ese momento. Entonces un padre cuando sufre un hijo se vuelve loco. Esa es la realidad. Creo que nos pasaría a cualquiera”, aseguró el hombre desde Uruguay.

“¿Sentís vos que esa relación empezó cuando Camila estaba embarazada todavía?”, indagó el periodista. “Sí, sí. Empezó cuando Camila estaba embarazada”, aseguró. “¿Y te lo pudo reconocer en algún momento?”, preguntó el conductor. “No porque lo reputeé, imagínate que después yo no hablé más”, se sinceró, para terminar hablando de la denuncia por amenazas que le inició De Paul. “Quedó en la nada porque cuando llegó al juzgado lo desestimaron porque realmente no había amenaza en lo que yo le dije. Fue una denuncia más que una demanda”, contó.

A la hora de referirse al vínculo que tuvo Tini con su exyerno, ya sin los enojos del pasado cuando apareció insultando a través de un mensaje de audio al jugador de la Selección, responsabilizó a De Paul. “Esa chica nunca supo la verdad”, señaló, mientras contaba que creía que la artista nunca llegó a saber el estado en el que se encontraba la relación del futbolista con su hija. “La familia Homs nunca tuvo nada contra Tini”, concluyó.