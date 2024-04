La emoción de Alejandro Stoessel por el nuevo disco de Tini: “Solo nosotros sabemos lo que sufrimos”

Tini publicó "Pa", el emotivo tema que le dedicó a Alejandro Stoessel

Tini Stoessel publicó su quinto álbum y el mundo del pop solo parece hablar de ella. Un mechón de pelo es el título del disco que bucea en el interior más profundo de la artista. Como nunca había hecho antes, la cantante de 27 años expresa en modo catártico sus vivencias del último tiempo, en el que se sintió en el ojo de la tormenta y tuvo que lidiar con ataques de pánico y la horrible sensación de no tener ganas de vivir.

Una de las canciones del disco está dedicado a su padre, Alejandro, quien en marzo de 2022 estuvo internado por una hemorragia estomacal que lo tuvo al borde de la muerte. “Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía/ Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía/ Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías/ Juro por Dios que decirte adiós no me salía...”, canta la artista en “Pa”, el primer single del disco, una profunda letra donde no juega al misterio sobre el momento de oscuridad que transitó.

Con el álbum completo en la calle y en las redes, el nombre Tini y sus diferentes versiones ocupan las principales tendencias en las redes. Y en este contexto, una opinión cobró mayor relevancia, la de Alejandro Stoessel, quien hizo público su orgullo al ver lo que estaba consiguiendo su hija. “Las palabras que salen del alma para expresar nuestras vivencias siempre son el fiel reflejo de la verdad”, expresó el productor, quien estuvo detrás de la carrera de su hija desde sus comienzos, apuntalando su crecimiento hasta convertirla en una gran estrella de la canción.

La familia Stoessel en uno de los momentos más difícil que les tocó vivir

“Estoy orgulloso de tu álbum, sé lo que viviste, lo que sufriste y lo que soportaste. Siempre fuiste una mujer valiente, talentosa y brillante al tener que poner en palabras los sentimientos y las verdades que nos acompañan a lo largo de la vida”, continuó Alejandro, en un escrito publicado en su cuenta de X.

A continuación, el productor le manifiesta toda su emoción al verse reflejado en la obra de su hija. “Te amo y estoy agradecido por las canciones tan bellas que me dedicaste. Tu mamá, Fran, vos y yo sabemos lo que vivimos, lo que sufrimos y también lo felices que fuimos y somos”, cerró, agregando tres corazones rojos.

Por su parte, Mariana, la madre de la artista, también se expresó en las redes. “Y salió. Y la frase que más me gusta de todas es ‘y el destino se encargó de Violetta pintarme’”, opinó respecto a su canción preferida. “Tu disco es una obra de arte. Sos la persona más talentosa que conozco. Amé tu disco siempre. Te amo TINI”, expresó.

Los tuits de Alejandro y Marina Stoessel, padres de Tini

Unos días antes al lanzamiento del álbum, Alejandro había abandonado su habitual perfil bajo en redes para defender a su hija de las crítcas .“¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato”, expresó el productor.

“Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad”, continuó Alejandro la defensa de su hija. Vale recordar que