Eduardo de la Puente habló tras superar un ACV: “Me fui a hacer atender porque pensé que tenía dengue”

Eduardo de la Puente contó cómo reconocieron el ACV

Este lunes se conoció la noticia de que Eduardo de la Puente había sido hospitalizado a raíz de un ACV sufrido el fin de semana. El periodista de 60 años decidió compartir la noticia desde su internación para asegurar que, a pesar del incidente, su estado de salud no corría peligro. Incluso, destacó que estaba recibiendo atención médica de primera y contaba con el apoyo de familiares y amigos durante este difícil momento.

Según el comunicador, el evento ocurrió el día anterior a la publicación de su video en Instagram, donde expresó que había tenido suerte en el desenlace del ACV. “La saqué bastante barata. Pero bueno, por unos días voy a estar fuera del juego”, manifestó. En ese sentido, subrayó la calidad de la atención que estaba recibiendo por parte del equipo médico y el seguimiento de sus seres queridos. También hizo mención a la presencia de un dispositivo médico, al que se refirió afectuosamente como la “maquinita que hace ‘Ping’”.

Así las cosas, durante este martes, De La Puente volvió a expresarse a través de la red social, en la que cuenta con casi 15 mil seguidores. Allí se podía ver una instantánea en la radio de la que explicó que “no deja de ser muy fuerte saber que, al momento de esta foto, estaba sufriendo un ACV”. Tras ello revelaría que “seguimos haciendo estudios y seguiré internado unos días, pero la buena noticia es que no quedaron secuelas y, sobre todo, que recuperé gente que no debería haber abandonado jamás, incluyendo al más importante... “, sin brindar más datos al respecto.

En medio de este panorama, el periodista tuvo una charla exclusiva con Teleshow, en la que reveló cómo se desencadenaron los hechos: “Yo me fui a hacer atender porque pensé que tenía dengue, porque estaba con un dolor muscular importante y tenía mucho dolor de cabeza”, comenzó su relato sobre lo vivido mientras se encontraba al aire en su programa radial.

“Pero el tema es que se me estaba jodiendo la vista. No podía leer, era como que me faltaban letras al comienzo de las de las frases, viendo títulos en la tele me pasaba lo mismo, era como que las primeras letras me desaparecían y me costaba mucho leer los textos del programa, por ejemplo, tenía que enfocarme mucho y aun así me costaba demasiado leerlos. Entonces cuando fui a la clínica les di todos los síntomas, pintaba como un dengue, pero claro, en donde dije esto que me estaba ocurriendo con la visión, ahí fue que me mandaron a hacer una resonancia magnética y saltó que estaba teniendo un ACV”, destacó.

Eduardo de la Puente tuvo un ACV y lo comunicó desde su internación

Sin embargo, no esperó allí los resultados, sino que él había regresado a su domicilio: “Y obviamente cuando salta eso me llaman por teléfono y me dicen ‘tuviste un ACV, venite ya para acá'”. Fueron entonces tres días en los que estuvo internado en terapia intensiva para hacerme todos los estudios y para controlarme”. Sobre esos días aseguró que “ahí mismo se me fue corrigiendo la vista. Y era como que miraba tele a propósito y miraba el reloj del celular suponete y veía los minutos, pero no la hora. Entonces me pasaba todo el tiempo mirando eso para probar”.

“Por suerte ya estoy recuperado. Hace dos días me dieron el alta. Lo bueno de todo esto y lo principal es que no quedaron secuelas, cosa por la cual estoy agradecidísimo”, aseguró para después referirse a los pasos a seguir expresando que “lo que se viene ahora obviamente son una serie de estudios gigantes, algunos tienen nombres que parecen temas de Spinetta”, detalló sin perder el humor que lo caracteriza. Lo que se busca con los estudios que le tomarán durante un par de semanas es “que el tratamiento sea exactamente el que necesito”.

Una de las cosas que podían observarse en sus redes sociales en cada uno de los posteos referidos al caso venían acompañados de una catarata de mensajes de sus seguidores que lo acompañaban en cada una de las instancias y le daban fuerzas para su pronta recuperación, algo que Eduardo no pasaría por alto: “Realmente la cantidad de gente que mandó deseos de recuperación y todo es gigante. O sea, de golpe en el WhatsApp encontré cerca de 500 mensajes, muchos de gente que ni conocía ni nada por el estilo. En mi Instagram también fueron y todos con muy buena onda, deseando prontísima recuperación, unas muestras de cariño y afecto terribles”.

Pero sin embargo, el punto a destacar y que más lo conmueve es cómo pudo recuperar relaciones que se encontraban quebradas, como él mismo lo detallaría: “Lo mejor de todo esto es que he recuperado una relación fundamental que es la de mi familia. Tengo una familia muy numerosa, a la cual yo había había abandonado realmente y esto me llevó a retomar los vínculos, cosa que necesitaba imperiosamente y es algo que me tiene muy feliz”.

Gracias a la rápida recuperación confirmó que el sábado estará de nuevo comandando en la Rock & Pop su programa Clásico de Clásicos Volumen Uno: “Así que estoy también deseoso de volver, porque el último programa que hice fue en pleno ACV y me costó un huevo y medio. Y ahora estoy con una ansiedad gigante. De hecho, ya estoy juntando los vinilos para el día de mañana. Son muchas las ganas que tengo de volver a la radio”.