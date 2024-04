Diego y Yanina Latorre anunciaron que se vuelven a casar: “Estos son 30 años de amor”

Yanina Latorre anunció que volverá a casarse con Diego Latorre al cumplir 30 años de su primera boda (Foto: Instagram)

Este viernes por la noche, Yanina Latorre sorprendió a todas sus compañeras de LAM (América) al anunciar que volverá a casarse con su marido Diego Latorre a 30 años de su primera boda. “No hay nada más lindo que gozar de la vida. En serio lo digo, y no vivir resentido”, dijo la panelista luego de su anuncio romántico.

Luego Ángel de Brito, reveló la fecha de la celebración. “El 11 de agosto se casan Diego y Yanina”, dijo el conductor del programa. “Nos casamos de verdad”, reafirmó la esposa del exfutbolista de Boca Juniors, Racing Club y la Selección Argentina. Fue justamente ese mismo día, pero de 1994, cuando pasaban por primera vez por la iglesia. “El 8 de agosto de 1994 lo hicimos en el Registro Civil de la calle Uruguay y el 11 fue la fiesta”, acotó Yanina.

En tono jocoso, Yanina contó que Diego no quería saber nada con casarse de nuevo ni hacer una fiesta. A raíz de esto, emitieron una entrevista que le realizó una notera del programa al actual comentarista de fútbol, en donde ahondó al respecto. “Estoy proyectando, lo más probable es que lo hagamos... Pero te voy a decir que ‘no’ hasta el último instante. Hasta que esté preparado para ya salir para la fiesta, voy a decir ‘no quiero’”, dijo Gambetita.

“Es más, ella cuenta que la última noche, antes del festejo del cumpleaños de ella, la última noche yo bajo de las escaleras, estaba tomando un vino y le digo: ‘¿Estás segura de que querés hacer una fiesta? Porque yo no quiero’. Ya hay invitados, está todo armado... Pero yo hasta último momento le voy a decir que no, que no tengo ganas de ir, se la voy a boicotear, le voy a poner piedras. Pero bueno, finalmente termino aceptando. Primero porque ella no claudica, lo va a hacer igual. Soy una queja permanente. No me gustan los festejos, no me gustan las fiestas. Yo prefiero un asado, un vino o lo que te guste, música tranquila, charla con amigos. 12 y media de la noche, 1, cada uno para su casa. Ese soy yo, feliz, y me pongo a ver la televisión en mi sillón con mi perro. Ese soy yo”, definió el exfutbolista.

De pronto, irrumpió Yanina en la nota y ya confirmando la renovación de votos. “Escuchame, fiesta va a haber”, le dijo a su marido y luego miró a cámara. “Esto es así, psicología, 30 años. La fiesta yo ya lo organicé, ya contraté... Tenemos una sorpresa, nos casamos de nuevo”, completó ella, sonriente. “Nooo, noooo, yo no me quiero casar de nuevo. Ya fue una vez. ¿Dos? Basta...”, le respondió Diego entre risas. “Vos vas organizando, vos vas haciendo. Si tu marido te dice todo que no, yo te enseño. Porque de a poco y al final, una hace lo que quiere”, insistió Yanina mirando a cámara.

“11 de agosto, 2 y media de la tarde, 30 años de matrimonio. Los esperamos, están todos invitados”, dijo Yanina. “No vengan, no vengan”, cerró Latorre el paso de comedia. Luego de emitir el tape y de vuelta al piso, la panelista lo festejó con una carcajada. “Jajajaja, ¡qué buenos somos juntos! Estos son treinta años de matrimonio, amor. Aprendan, sígannos a Diego y a mí si quieren saber lo que es una pareja”, dijo Yanina.

Diego y Yanina Latorre se habían conocido en 1993, cuando él jugaba en el Deportivo Tenerife de España, luego de su paso por Boca. En unas vacaciones, regresó a la Argentina y decidió ir a un solárium para broncearse. Fue ahí donde conoció a Yanina. Aunque el actal periodista intentó concretar una cita con la hoy panelista, no tuvo éxito y tras unos días en el país, regresó a Europa. Sin embargo, él nunca se olvidó de ella y decidió llamarla el 31 de diciembre, antes de que terminara el año.

“Le dije ‘Feliz año nuevo’. Ella se re emocionó porque me había acordado. Estuve atento, detallista, algo que ahora no”, recordó el exdeportista hace un tiempo en diálogo con la revista Para Ti. El gesto le permitió construir una relación a distancia, ya que Yanina seguía en Buenos Aires por sus estudios. “¡Me vino una cuenta de teléfono horrorosa!”, dijo Latorre en dicha entrevista.

Al regresar una vez más al país, convivieron durante un mes y ella decidió dejar todo para apostar por la relación. Y se radicaron en España. Poco tiempo después, ya en 1994, decidieron casarse. En 2001, la pareja tuvo a Lola, su primera hija. Dos años después llegó Dieguito, el segundo. Y al margen de algunas turbulencias, el matrimonio siempre se mostró muy unido.