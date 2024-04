El enojo de La China Suárez al ser abordada junto a Lauty Gram en un aeropuerto: “¿Me dejás pasar?”

La China Suárez y Lauty Gram volvieron de una escapada romántica donde sellaron su reconciliación: "Dios dirá"

Con su cabellera castaña clara cubierta por una gorra negra y la mitad de su rostro oculto detrás de unos enormes anteojos negros, Eugenia La China Suárez regresó a la Argentina luego de un viaje a Brasil acompañada de su ¿novio? Lauty Gram.

Es que días atrás y luego de casi un mes después de que dejaran de mostrarse juntos y de que tampoco volvieran a tener intercambio en redes sociales, el amor regresó. Fue a través de una cuenta de Instagram de una influencer quien confirmó que la actriz pasó el fin de semana XL de Pascua con el cantante y en el exterior. Estuvieron juntos en estos días en Praia Do Forte, en Brasil, y en las imágenes que fueron tomadas por testigos, se los puede ver a ambos en traje de baño tomando sol en la piscina del hotel donde pararon y también almorzando en un restaurante.

“La re noticia: la China Suárez y Lautygramcito juntos en Brasil. Parecería ser que hubo reconciliación y lo descongeló”, comenzó diciendo la panelista Pochi y sumó: “Él en sus redes mostró que estaba en Praia do forte, de ella no (hubo) news en sus redes”, agregó.

Cabe destacar que el joven solo publicó una historia en su Instagram disfrutando de la piscina y en modo selfie pero no reveló acompañantes. En tanto, la China directamente no publicó ninguna imagen en sus redes sociales y hasta el momento tampoco subió nada ya que no quiso develar dónde pasó el fin de semana largo ni tampoco que estaba con el cantante aunque los delataron.

La China Suárez y Lauty Gram juntos en Brasil (Instagram)

Así las cosas y tras este fin de semana de placer, ambos retornaron juntos a la Argentina y fueron captados por una cámara de LAM (América) que los abordó para pedirles declaraciones. Ante el micrófono sostenido por la movilera, la China no ocultó su desagrado y optó por no responder absolutamente ninguna pregunta: “¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en las vacaciones con Lauty? ¿Hubo reconciliación? ¿Van a hacer alguna colaboración musical juntos?”, ametralló la movilera mientras la actriz veía cómo escapar.

Las mismas preguntas se le plantearon al cantante e influencer, quien quiso ocultarse debajo de una capucha negra, aunque sin éxito. Sin embargo, fue un poco más amable con la cronista y contestó con un “sí” y moviendo afirmativamente la cabeza cuando le preguntaron si “la habían pasado bien juntos” en Brasil.

Acto seguido, la cronista insistió nuevamente con Suárez cuando ella intentaba llegar al automóvil que la fue a buscar al aeropuerto. “¿Me dejás pasar, porfa?”, fue lo único que le dijo al micrófono al intentar eludir a la notera del programa que conduce Ángel de Brito. Lauty Gram, en tanto, optó por responder brevemente. “La pasamos bien. Nunca dije eso (que hubo una reconciliación). Ni idea de nada porque yo no veo nada de lo que son los chimentos ni nada de eso, así que no sé de qué se hablará”, sostuvo ante un interrogante por los rumores de romance entre la China y Marcos Ginocchio.

“Solo Dios sabe”, respondió luego a si habrá una colaboración musical entre ellos. “¿Dios le apuesta a este amor o no?”, insistió la cronista y Lauty volvió al silencio. “Te apura Euge, no le gusta mucho que hablemos con vos, me parece”, le apuntó la notera. “No, es que después salen a decir cosas que no son y esas cosas, y la verdad que jode”, respondió él mientras empezaba a salir del aeropuerto.

A mediados de junio del 2023 la China Suárez y el cantante Lauty Gram fueron vistos juntos en un shopping de Uruguay y desde ahí iniciaron los rumores de romance entre ellos. También se los vio hablando en un after en la casa de Lizardo Ponce después de la fiesta Bresh y en varias oportunidades más.