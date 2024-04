Hernán Piquín habló sobre su transformación física: “Bajé 9 kilos”

Hernán Piquín (Foto: Franco Fafasuli)

Hernán Piquín vuelve a la danza y a los 50 años, decidió hacer un cambio radical. El bailarín ya no se sentía cómodo al momento de bailar y tuvo que tomar cartas en el asunto y cambiar algunos hábitos para sentirse mejor. Para eso, recurrió a la colocación de un balón gástrico para perder peso y pronto obtuvo resultados: en poco tiempo logró disminuir nueve kilos. Respecto de la intervención realizada en el país en mayo último, aclaró que “es una vez sola, es como una píldora que te tragás, que va conectada a un catéter, entonces te rellenan ese balón con líquido y te dura de 4 a 6 meses y después lo eliminás”.

La decisión de someterse a este procedimiento surgió después de experimentar una incomodidad al bailar debido al exceso de peso acumulado. “La verdad es que es buenísimo porque estás saciado”, afirmó y recalcó que, tras la consulta con los profesionales y después de evaluar otras alternativas, optó por el balón gástrico, método que no solamente le permitió rebajar, sino también adoptar hábitos alimenticios más saludables. Además, el bailarín compartió que, aparte de este método, mantiene su forma física con ejercicios, estiramientos y una alimentación cuidada, algo que fue parte de su rutina desde su juventud.

Este anuncio llega en la antesala del estreno de su nuevo espectáculo, El último tango, programado para esta noche en el Teatro Apolo, tal como reveló en una charla exclusiva con Teleshow. Piquín regresó al país tras una estadía en España, donde creó la obra próxima a estrenarse, cuya producción está a cargo de Gustavo Yankelevich y Maximiliano Pita. En charla con Infobae, aseguró al respecto: “Uno siempre vuelve a Buenos Aires. Volví, justamente, con este proyecto de volver al escenario, a bailar. En el verano de España estuve creando este espectáculo. Lo estuve escribiendo, componiendo los personajes. Es María de Buenos Aires y Eugenio que se encuentran. Eugenio vuelve de muchos años de estar afuera a su Argentina, escucha música de tanto y entra a esta tanguería donde está María, la ve y hay como un primer flechazo y el amor; después el desencuentro, cosas que pasa en la vida. Quería volver y quería bailar, tenía muchas ganas de hacerlo y se dio”.

"Me fui de Argentina después de un hecho de inseguridad, recibí 14 disparos", contó Piquín. (Maximiliano Luna)

Respecto de las razones que lo habían impulsado a instalarse allí, explicó: “Me fui de Argentina después de un episodio bastante feo que tuve, que fue una entradera al barrio donde vivía y ahí tuve un episodio donde me dispararon. Recibí 14 disparos, una bala entró al coche que iba conduciendo, por 3 milímetros no me pegó la bala porque golpeó en un parante que hay detrás de los asientos del coche. La bala pegó ahí y cayó. Dije: ‘No puedo más, es mucha inseguridad’”.

“Siempre es lindo vivir en el extranjero y vivir experiencias y todo, pero también la tierra tira: los amigos, la familia. Siempre te sentís extranjero aunque tengas tu pasaporte y tu nacionalidad española o la nacionalidad que tengas”, explicó quien recientemente se separó de su pareja, Agustín Barajas.

Sobre los retornes, expresó: “Volvés porque extrañas tu tierra, donde naciste, tu gente, tu familia, el asado, juntarte con amigos, las charlas hasta las 3 o 4 de la mañana, las giras, el escenario, el público. Ahora me ofrecieron trabajo para cuando vuelvo y lo estoy pensando. Me ofrecieron dar clases en un conservatorito de danza en Coruña. Tengo una amiga allá de toda la vida, Natividad, que fue una novia mía hace muchos años, en otra vida, en el ‘95 o ‘96; y la verdad que me reencontré con ella, con su familia, su marido y su hija, son hermosas personas”.

Este cambio en su vida y su carrera es un ejemplo del esfuerzo constante de Piquín por mantenerse en la cima de su arte, adaptándose a las circunstancias y buscando soluciones saludables para los desafíos que enfrenta. Su retorno a los escenarios con El Último Tango promete ser un evento imperdible para los amantes del baile y la cultura.