“Fui al ginecólogo y el resultado fue grave”: el mensaje de Cinthia Fernández que causó sorpresa e indignación

Polémico video de Cinthia Fernández en Instagram (IG cinthia_fernandez_)

Cinthia Fernández es conocida por su transparencia y comunicación abierta con sus seguidores a través de sus redes sociales. La bailarina y panelista no teme expresar sus opiniones sin censura, lo que contribuyó a una relación estrecha con su audiencia. Es que su contenido es de lo más variado y suele compartir desde desafíos y segmentos cómicos, tanto en solitario como acompañada de sus hijas, además del trajín diario y el minuto a minutos de sus obligaciones laborales.

La conexión genuina que Fernández estableció con sus seguidores se basa en su autenticidad y espontaneidad, lo que llevó a que más de 6.2 millones de seguidores la acompañen en casa una de las instancias. Sin embargo, el último contenido compartido recibió los más diversos comentarios y reacciones, tanto a favor como en contra, en el que cuestionan el tono utilizado.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, publicó una imagen en que se la podía ver con cara seria, con un texto que la acompañaba en el que relataba: “Hoy fui al médico y lamentablemente no tuve un buen diagnóstico”, lo que incluía un enlace a su último video publicado. Allí también un escrito se encuentra sobreimpreso en las imágenes donde se detalla: “Fui al ginecólogo a hacerme una ecografía y el resultado fue grave”.

En el video se la puede ver regresando a su hogar con un semblante triste y apenado en su rostro, que dista bastante del que muestra habitualmente. Al mirar fijamente a la cámara, muestra en primer plano un papel en el que se ve un dibujo de una araña enredada en su tela. Para rematar la situación, el escrito en el posteo expresa: “Un mal diagnóstico no impide una sonrisa”, acompañado del correspondiente emoji de la risa, además de un corazón rojo.

La imagen de Cinthia Fernández en Instagram (IG cinthia_fernandez_)

De inmediato, miles de personas se volcaron a reaccionar a lo publicado, y mientras más de 34.000 personas le dieron like al posteo, otros dejaron en claro lo que pensaban sobre el tema, con expresiones como: “¡Está muy quemado ese chiste y con la salud no se jode!”, además de “Odio el humor negro y menos con la salud... pavísima” o “Tuve un mal diagnóstico real, ¿te parece que estoy para reírme?”.

Sin embargo, en sentido contrario, varios fueron los que tomaron con humor el video, como el de una seguidora que detalla: “Yo tuve un quiste en un ovario que se me reventó y me causo hemorragia interna, casi no la cuento, pero igual me rei con el vídeo... es un chiste, tampoco para tanta moral, aflojen un poco”, o “¡Qué sensibles por favor! Es un chiste nada más, ella no tiene la culpa de las personas que han tenido un mal diagnóstico. ¡No va por ahí el chiste!”.

Más de 2100 personas se hicieron eco de la publicación expresándose tanto a favor como en contra, dando cuenta del nivel de recepción que tienen sus publicaciones, como la que en las últimas horas también generó reacciones, donde cuestionaba la falta de repelentes, además del excesivo costo del poco que se conseguía.

“Alguien que me diga donde ‘gadorcha’ se consigue Off en Escobar, me trae un recuerdo del alcohol en gel...”, afirmó en una de sus historias, para luego continuar: ““Me dijeron vení mañana a las 7 de la mañana jajaja, mañana voy a dormir, ¿puede ser que no haya off en ningún lado?”. Luego llegaría le tiempo en que quería comprarlo de manera online, pero la indignación creció al ver a qué precio era posible acceder a ellos: “Alguien que me explique qué es esta locura de que te cobren 150 lucas tres Off, lo que es igual a 50 lucas por pote... No hay caso, somos unos cabeza de termo”