Luis Brandoni apuntó contra Estela de Carlotto por sus dichos en el acto del Día de la Memoria: “¿Quién se cree esta señora?”

Luis Brandoni cruzó a Estela de Carlotto y negó la cifra de los 30 mil desaparecidos

El domingo 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, se cumplieron 48 años del último golpe cívico militar en Argentina. Por ese motivo, hubo marchas y movilizaciones en las principales ciudades del país, en especial en Buenos Aires, donde la plaza de Mayo se colmó de personas que repudiaron la dictadura que comenzó en 1976 hasta la vuelta de la democracia en 1983.

En ese contexto, muchas celebridades dieron su opinión al respecto. Una de ellas fue Luis Brandoni quien, invitado el domingo a la noche a Comunidad de Negocios, el ciclo de José del Río, por La Nación+, hizo algunas declaraciones que enseguida se viralizaron en las redes sociales. “¿Quién se cree que es esta señora?” (por Estela de Carlotto). “Siguen diciendo que son 30 mil desaparecidos, ¿qué le pasa? pero si saben... es público y notorio que no son 30 mil desaparecidos”, comenzó expresando Brandoni.

El exdiputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) confrontó a Carlotto cuando sugirió que “había que cansar a Milei para que se vaya”. “Por eso se constituyó la CONADEP, que es un hecho que yo señalé en mi crítica, no figura en la película. Si no figuraba la CONADEP no figuraban los cargos a los militares que se estaban juzgando. Pero como el peronismo no formó la CONADEP infamemente, no figura en la película. ¿Qué razones hay para declarar un día no laborable? A mí personalmente me parece un disparate esto”, exclamó. “La dictadura más sangrienta que vivió el país, no es una buena idea establecer un día no laborable”.

Luis Brandoni cruzó a Estela de Carlotto (Comunidad de negocios, La Nación+)

En esa línea, el actor también sugirió que “una idea sería pedirles a los maestros y maestras de la primaria, secundaria y universidades que en este día se hable de lo que pasó en el país, que se cuente de nuevo lo que pasó en el país, como si fuera un recordatorio de lo que no podemos olvidar”.

Acto seguido, Brandoni continuó: “Así como también declarar un feriado el día que nosotros invadimos las Malvinas, no sé si hay algún país que declare feriado un día en el que el país perdió por primera vez una guerra, el Ejército argentino”, concluyó.

Durante este domingo, otros famosos también se expresaron a través de las redes sociales. Lali Espósito fue una de las primeras en alzar la voz apenas comenzó la mañana. Con un cartel negro con letras en blanco pudo leerse en sus historias “Nunca más”, en alusión al libro homónimo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Enseguida, agregó otra publicación en donde escribió brevemente: “Memoria, verdad y justicia”.

Lali Espósito expresó su repudio contra la dictadura cívico militar este 24 de marzo (Instagram)

En tanto, Duki escribió unas sentidas palabras al respecto. “Hoy se cumplen 48 años de la última dictadura. Escribo esto con la idea de que todos los argentinos seamos conscientes de lo que sucedió en nuestro país y siga siendo así con el paso de los años. No es un día de debate ni de discusiones, es el Día de la Memoria. Recordemos con honor, orgullo y respeto a todas las personas que lucharon por nuestra libertad y nuestros derechos para vivir en democracia. La única forma de que tanta lucha y tanto esfuerzo no haya sido en vano es mantener vivo el recuerdo, hoy y en las futuras generaciones. NUNCA MÁS”.

Natalia Oreiro acompañó el Día de la Memoria con un mensaje en su cuenta de Twitter. “Memoria. Verdad. Justicia”, publicó junto a un pañuelo blanco con letras en rojo que decían “Nunca más”.