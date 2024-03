Lali Espósito bancó a María Becerra en su mega show en River: “La nena de Argentina”

Festival Equal: Lali y María Becerra

Artistas mujeres que le dan su apoyo a otras mujeres. Las figuras jóvenes de la escena musical, a tono con la época, saben que la unión hace la fuerza y lejos de cualquier competencia, como podía existir hace unos años, hoy se juntan y se potencian. Así Lali Espósito fue una de las miles de personas que acompañó a María Becerra en el Estadio de River.

La artista estuvo como una fanática más en el Monumental para celebrar la segunda fecha que la cantante tuvo, y que la convirtió en la primera cantante de Argentina llena sola el estadio. Fue a través de su cuenta de Instagram donde Lali le dedicó un video y palabras de amor.

“La nena de Argentina”, escribió, en una story mientras mostraba el mega espectáculo que estaba dando la intérprete, en el momento en el que cantaba Desafiando al destino, uno de los hits de María. La visita se dio, luego de que la cantante la apoyó públicamente después de la fuerte polémica que se desató entre Lali y el presidente Javier Milei.

La story que Lali Espósito le dedicó a María Becerra al verla en su show en el Estadio de River. (Foto: Instagram Story )

“Por el momento no uso mis redes para dar un mensaje tan político directamente, pero la verdad es que apoyo y comparto lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco mucho, es una gran persona, me encanta cómo piensa y lo inteligente que es, cómo habla y las cosas que expresa. La verdad que comparto”, aseguró María a fines de febrero en una conferencia que dio previa a su actuación en el Festival de Viña del Mar.

Pero no quedó ahí. “Sin embargo, creo que me parece un montón todo lo que está sucediendo. Siento que es un manejo de las redes sociales, de las fake news. Nada, muy confuso y siento que se subestima al pueblo y a la gente un montón, con fake news y con un montón de cosas que se dicen, armándose todo un revuelo político y polémico que no da”, agregó en aquel momento.

María Becerra y Lali Espósito cuando compartieron el Festival Equal en septiembre del año pasado. (Foto: Instagram)

“Yo siento que tiene que haber más seriedad en el cargo que está ocupando. Lo digo con todo respeto, obviamente es el presidente electo y me dirijo a él con respeto. Pero, me parece que hay un montón de cosas más importantes que hacer, ¿no? Más por la situación que está viviendo el país, antes que estar peleando en las redes sociales o likear 400 tuits en un día”, lanzó.