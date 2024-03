Chano regresó a los escenarios luego de los shows de Tan Biónica para cantar con Airbag: “Fuimos felices”

Chano y Bambi Moreno Charpentier cantaron con Airbag en el Luna Park (@livedaleplay)

La multitudinaria vuelta de Tan Biónica a los escenarios fue uno de los hechos musicales más salientes del paso del 2023 al 2024. El grupo liderado por Chano Moreno Charpentier realizó un concierto en River, dos en Vélez y giró por el país y el continente siete años después de haber puesto una pausa en su carrera. Los inconvenientes de su líder tiñeron de épica los recitales que contaron con la emoción de sus seguidores y la pequeña ayudita de amigos y músicos de diferentes estilos que los acompañaron en el escenario.

En su histórico show en el Monumental, el grupo contó con las visitas de Abel Pintos, Airbag, Miranda! y Nicki Nicole, quienes acompañaron con su impronta las canciones del cuarteto. Este viernes, el trío de los hermanos Sardelli llevó su rock pirotécnico al Luna Park, en el quinto concierto con localidades agotadas, y Chano y su hermano Bambi devolvieron gentilezas. Subieron para hacer dos canciones y el momento no pasó desapercibido ni para el público presente en el Palacio de los Deportes ni para quienes lo siguieron por las redes.

En River, Airbag se había subido en el tramo final del show para una versión de “Arruinarse”. En la devolución de gentilezas, Chano subió al Luna para interpretar el clásico de Tan Biónica “Obsesionario en La mayor”, que en el Monumental había cantado Abel Pintos. A continuación, junto a su hermano hicieron “Cicatrices”, uno de los clásicos de los Sardelli con los perfiles bien marcados. Bambi con la acústica en un segundo plano, Chano recorriendo el escenario con su micrófono y el público rendido por lo que ocurría ante sus ojos.

La emoción de Chano en el show de Tan Biónica en River (@Irishsuarez)

En sus redes, Chano compartió la intimidad del ensayo en los camarines del estadio. Allí se lo vio junto a Bambi en los teclados, probando los tonos de la canción que luego interpretarían en escena. “Hoy vinimos a cantar con Bambi al recital de Airbag y fuimos felices”, escribió el frontman, resumiendo sus sensaciones antes y después del show. Y mostrando cómo su presente en la música sigue siendo auspicioso luego de un período de incertidumbre.

El último día de 2023, Chano publicó en sus redes un llamado a dialogar con sus fans. “Si a las 12 estás solo/a y no tenés con quién brindar, yo voy a estar en vivo en Instagram”, escribió el músico en X cuando el reloj marcaba las 23.54 de la noche. Con el amor de sus seguidores como sostén, el músico habló de sus problemas personales y de su felicidad por el regreso de Tan Biónica.

“Yo quiero vivir y quiero ser feliz. Y quiero este sentirme completo y a veces no puedo. Desde chico que tengo los problemas que tengo con adicciones, con sentir, con ansiedad, con sentir que no pertenezco a ningún lado, que no me siento parte de nada, que la vida no me cierra, que el chiste no es tan gracioso, que mi novia no es tan linda. Pero aprendí a salir adelante”, dijo el artista, que hizo un breve balance del año que acababa de concluir.

“Tuvo de todo. Estuve en lo más bajo del pozo y hasta el día que pude salir a flote, volver a Lollapalooza, invitar a mis amigos a que suban a mi show y decir ‘en cinco minutos va a volver Tan Biónica’. No me voy a olvidar nunca de cuando dije eso”. Luego, repasó la historia conocida de los por entonces cinco estadios -un River, dos Vélez, dos Diego Maradona de La Plata-, lo que estaba por suceder y lo que vendrá, en esta maravillosa historia que ayer sumó otro capítulo.