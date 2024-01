La emotiva reflexión de Chano Charpentier tras comenzar el 2024: “Estuve en lo más bajo del pozo, hasta el día que pude salir a flote”

La reflexión de Chano Moreno Charpentier tras recibir el 2024

“Si a las 12 estás solo/a y no tenés con quién brindar, yo voy a estar en vivo en Instagram”, escribió Santiago Chano Moreno Charpentier en la red social ‘X’ cuando el reloj marcaba las 11.54 de la noche, a minutos de la llegada del 2024. Con este emotivo y dulce gesto, el músico empezó el año nuevo junto a sus seguidores y habló de sus problemas, adicciones y su felicidad por el regreso de Tan Biónica.

Te puede interesar: La semana en 10 fotos: las peleas de fin de año, el reencuentro de dos amigos, los amores de verano

Mientras algunos brindaban, bailaban o comían las 12 tradicionales uvas, otros celebraban la llegada de año nuevo solos en sus casas. Con esa idea en mente, el cantante inició un live de Instagram para acompañar a la gente que se encontraba sola. “Yo quiero vivir y quiero ser feliz. Y quiero este sentirme completo y a veces no puedo. Desde chico que tengo los problemas que tengo con adicciones, con sentir, con ansiedad, con sentir que no pertenezco a ningún lado, que no me siento parte de nada, que la vida no me cierra, que el chiste no es tan gracioso, que mi novia no es tan linda. Pero aprendí a salir adelante”, dijo el artista para todos aquellos que tampoco encontraban rumbo y que se sentían invadidos por la nostalgia de la época.

Después de conectar con sus más de 600.000 seguidores, y al mismo tiempo leer y responder comentarios, el líder de Tan Biónica dedicó unos minutos a contar cómo se había repuesto, a detallar cómo vive su presente y a expresar sus sensaciones tras los shows de ‘La Última Noche Mágica’: “Hicimos cinco estadios, algo que no habíamos imaginado nunca. Nosotros estábamos condenados al fracaso, o sea, condenados al fracaso. Toda nuestra carrera fue un derrotero permanente, hasta el momento de 2015, ahí 2013, 2012, cuando empezó a explotar el grupo y esta vuelta fue increíble”.

Chano habló del regreso de Tan Biónica tras su show en River

Luego, el artista hizo un balance de su 2023 y recordó cómo había iniciado este último tour, el cual fue anunciado con su show en un festival: “Por eso es que este año tuvo de todo. Estuve en lo más bajo del pozo y hasta el día que pude salir a flote, volver a Lollapalooza, invitar a mis amigos a que suban a mi show y decir ‘en cinco minutos va a volver Tan Biónica’. No me voy a olvidar nunca de cuando dije eso. No me voy a olvidar nunca”.

Te puede interesar: El llamativo look de Chano Moreno Charpentier en su llegada a Punta del Este

Por último, el músico habló del objetivo que cumplió la banda al presentarse en el estadio Más Monumental: “Yo soñaba alguna vez volver con Tan Biónica, pero estos cinco estadios llenos, tocar en River. El sueño de todo músico argentino es tocar en River. O sea, no solo hicimos River, hicimos cinco estadios más. No entiendo. No entiendo cómo pasó todo eso. Cuando estaba tocando ‘La Melodía de Dios’ en River decía: ‘no, no, esto está terminando, no, no puede ser, no puede ser, ¿cómo pasó tan rápido?’. Y bueno. Es así. Las cosas de la vida pasan a esa velocidad”.

Para cerrar la noche, y alegrar a sus fans, Chano mostró en cámara a su mascota, un agradable gato naranja. El gesto cautivó a sus fans, quienes solo tuvieron palabras de ternura hacia el animal y el cantante.

La emotiva reflexión de Chano al comenzar el 2024: “Estuve en lo más bajo del pozo, hasta el día que pude salir a flote”

Con la gira de Tan Biónica encaminada, la banda continúa recorriendo los escenarios para llevar La Última Noche Mágica a todas partes. En ese sentido, días atrás el músico arribó al balneario uruguayo para su concierto en Open Park. En plan de recargar energías y reencontrarse con el público local, Chano arribó a Punta del Este. A su llegada al aeropuerto, saludó a quienes lo reconocían, una tarea para nada difícil ya que Chano no pasó desapercibido con su atuendo deportivo y casual. Durante el verano, el grupo tiene pautados shows en Mar del Plata, Córdoba, Paraguay y Uruguay, todos con producción de DF Entertainment.