Lucas Bertero se descompensó en vivo en el programa de Carmen Barbieri y tuvo que ser asistido

Lucas Bertero se descompuso al aire (Mañanísima. El Trece)

En Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de El Trece, debatían una de las noticias del día: el asesinato cometido en una peluquería del barrio de Recoleta. Las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad son elocuentes. Todo se derivó de una situación impensada, tras una discusión entre compañeros de trabajo. Aún se desconoce el motivo de la pelea, pero terminó de la peor manera: uno de ellos ejecutó al otro de un disparo en la cabeza y se dio a la fuga.

El especialista en casos policiales Roberto Canaletti analizaba lo ocurrido, cuando la cámara tomó a la conductora quien pareció advertir que algo ocurría en el estudio. Con visible cara de preocupación dejó que su compañero siguiera con su exposición hasta que lo interrumpió.

“Perdoname que voy a parar esto, pero recién se descompuso un compañero. La estoy conteniendo a mi pobre chica, no te vas a desmayar vos, no?”, explicó, en referencia a Estefi Berardi. “Lo tengo a Lucas al lado, no podia hablar y me escribe: ‘Estoy mareado y necesito salir ya del aire’”.

El plano más largo efectivamente mostró al panel habitual, que completan Diego Ramos y Majo Martino, y la silla vacía que había dejado hacía un instante Lucas Bertero. “Traté de disimular, la agarré a la nena y le hacía a todos caras de que siguieran, pero no podemos no decirlo. Qué suerte que está Capuya”, dijo en referencia al reconocido médico que colabora con el programa y que en ese momento se encontraba asistiendo al periodista.

“Le empezó a bajar la presión y vimos que empezó a descompensarse”, apuntó Diego Ramos. Berardi agregó que su compañero le escribió a ella, y le aconsejó que saliera del aire. En otro sector del estudio, Guillermo Capuya asistía a Bertero, quien se encontraba recostado en uno de los sillones.

“Se impresionó por las imágenes”, explicó el médico que con gestos de su mano buscaba llevar tranquilidad a la conductora y a los televidentes. “No solo son fuertes las imágenes, también es fuerte verlo a él vivo, y es imposible pensar cómo una persona puede matar a otra a sangre fría”, reflexionó Ramos, mientras Estefi contenía las lágrimas, todavía conmovida.

Lucas Bertero, ya recuperado, explicó lo que sucedió (Captura El Trece)

Minutos después, ya más tranquilo, Bertero buscó una explicación para lo que le había sucedido: “Todo lo relaciono con desde que soy padre hay cosas que no puedo soportar”, expresó. Por su parte, Capuya dio detalles del procedimiento para asistir a su compañero: “Tuvo una típica baja de presión, le levantamos las piernas, recupero el pulso bien, tiene buena frecuencia cardíaca”.

El coiffeur Abel Guzmán mató al colorista Germán Medina de un tiro en la cabeza y huyó del lugar en el hecho que conmocionó a la opinión pública. Ocurrió este miércoles al anochecer en Verdini, ubicada en Beruti al 3017, a la que suelen ir personas reconocidas del espectáculo. El comercio ya había cerrado sus persianas cuando comenzó a gestarse la situación.

En un video de dos minutos y medio, se ve a tres hombres y una mujer sentados en ronda, mientras el que terminó jalando del gatillo se encuentra de pie. Allí, Guzmán toma un arma y comienza a increpar a sus compañeros. Por lo que se puede deducir, le ordena a la joven y a dos de los hombres que se levanten de sus respectivas sillas y se hagan a un lado.

Guzmán termina quedando cara a cara con Germán Gabriel Medina, quien por su comportamiento, pese a que su compañero mostraba el arma, se mantenía calmo. Se nota la tensión en el ambiente, sin embargo a pesar de estar siendo apuntado Medina no atina a moverse ni levantarse de la silla. Con total frialdad, de acuerdo a las imágenes. Guzmán le dispara en la cabeza y termina huyendo de la escena al igual que el resto de sus compañeros, aterrados por lo que presenciaron. Al minuto se ve como uno de los testigos reaparece, abre una venta y permite que el asesino huya de la peluquería, lo que podría valerle una acusación.