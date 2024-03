La angustia de Antonella, la hija de Natacha Jaitt, porque archivaron la causa de la muerte de su mamá: “Tengo taquicardia”

La desgarradora reacción de la hija de Natacha Jaitt al enterarse que la causa quedó archivada

Este jueves 21 por la tarde Infobae confirmó que la Justicia archivó la causa que investigaba la muerte de Natacha Jaitt. Así las cosas, Antonella Olivera, hija de la mediática, expresó con tristeza su asombro ante la noticia. “Tengo taquicardia”, dijo la joven en diálogo con A la tarde (América).

“Me acabo de enterar por ustedes, literalmente estoy shockeada. No lo puedo creer. Estoy tratando de procesar la información que se me acaba de dar. Porque claramente me enteré ahora que me estaban llamando para salir al aire. Es una situación muy extraña para mí el pensar que tantos años que uno lleva luchando por algo y de un día para el otro se cambian los fiscales y que no se haga nada para esclarecer. Hace una semana le dijeron a mi tío que se llamara a silencio. Todos se tapan la mierda que salpica a muchos. Es un sistema. Estoy shockeada”, agregó al respecto.

“Cuando se tuvo que defender a mi vieja, el colectivo que se inventó, colectivo que se cayó. Así lo digo, de mujeres, de lo que sea. No existe eso. Lo hicieron para dividir a la sociedad, es todo un invento social, porque cada vez nos separan más. Cuando tendríamos que estar más unidas que nunca para superar la mierda que nos hacen pasar”, remarcó la joven en referencia al colectivo de actrices.

Antonella Olivera, hija de Natacha Jaitt (Instagram)

“Esta causa, si se archivó, es por puro interés político. Porque están todos acomodados, porque todos tienen el culo bien cubierto hace años. Es por lo único que la causa se archivó, y que lo sepa todo el mundo. Tarde o temprano se les van a caer las caretas. El mundo se va a enterar cómo se mueve la mierda en el mierdero”, disparó Antonella sin filtros.

“Nosotros sabemos lo que pasó. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A hacernos los víctimas, los que nunca pasó absolutamente nada de lo que sabemos que pasó?”, planteó la joven a continuación. “Espero que a mi tío no lo hayan mandado a callar, como ya hicieron con mi vieja. Esperemos que no, porque ya lo estuvimos hablando con él hace un par de semanas”, sugirió luego.

El escrito en el cual se tomó la decisión de culminar la causa fue firmado este jueves por la tarde por Martín Otero y Lida Osores Soler, los nuevos fiscales que asumieron en el expediente a finales del año pasado. Esto quiere decir que, para la Justicia, luego de la revisión de cinco fiscales y distintos jueces, no existió ningún delito alrededor del fallecimiento de la mediática. En otras palabras, la muerte se produjo sin la intervención de un tercero. Las fuentes consultadas por este medio dijeron que hay instancia de apelación.

“Es dable mencionar que en el marco de la presente se han peritado distintos aparatos tecnológicos de comunicación, entre ellos el teléfono celular y dispositivo electrónico IPad pertenecientes a la víctima de autos, sin que el resultado de las mismas hayan aportado elementos que alimenten una hipótesis delictiva respecto al deceso de la Sra. Jaitt”, señala el documento de 11 páginas al que pudo acceder este medio.

Natacha Jaitt junto a su hija Antonella (Instagram)

Y sigue: “Misma conclusión a la que puede arribarse con relación al resultado que arrojaron las restantes diligencias probatorias y medidas investigativas desplegadas durante el transcurso de la investigación”. Cabe recordar que la causa en cuestión comenzó con la participación de los fiscales Cosme Iribarre, Sebastián Fitipaldi y Diego Calegari. Los investigadores, durante años, abordaron las distintas hipótesis posibles y ninguna prosperó. De todas formas, en los últimos meses, los tres fiscales decidieron correrse de la investigación y asumieron sus colegas Otero y Osores Soler que, luego de revisar el expediente, decidieron ahora su archivo.

En casi la totalidad del escrito fechado este jueves 21 de marzo, los fiscales repasan las pruebas recolectadas. Es decir, testimonios, pericias tecnológicas, la autopsia, registro de cámaras de seguridad, los documentos emitidos por la junta médica que analizo las circunstancias y demás.