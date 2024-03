Crece el escándalo entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester: la decisión que tomó cada uno luego de la separación

Luego de algunas versiones cruzadas, finalmente Daniel Osvaldo y Daniela Ballester anunciaron su separación. Después de una de las crisis más grandes que tuvieron que atravesar como pareja, el exfutbolista anunció, mediante un comunicado en sus redes sociales, el final de su vínculo. Desde hace días, las muestras de amor entre ambos habían terminado, incluyendo algunos rumores de una tercera en discordia.

Las palabras que usó la expareja de Jimena Barón, fueron escuetas pero contundentes: “Quiero aclarar que Daniela y yo no estamos más juntos. Fin del comunicado”, escribió con letras blancas en fondo negro en sus historias de Instagram.

Comunicado de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester (Foto Instagram)

Al ver el revuelo que habían generado sus palabras, el exjugador tomó la determinación de borrar todas las fotos de su Instagram. Sin embargo y, generando más confusión en las redes sociales, el cantante sorprendió a todos. Una hora después de haber eliminado todos los posteos románticos con la animadora, las fotografías reaparecieron tras viralizarse que él se había deshecho de todos las publicaciones junto a ella. Y como si esto fuera poco al poco tiempo borró su perfil de la red social.

Esta situación se da luego de varios idas y vueltas. De hecho, la aparición de una muchacha llamada Florencia, que había hecho referencia a varios chats subidos de tono con Daniel Osvaldo, ya habían encendido la mecha en la pareja. Sin embargo, sin dar muchos preámbulos, la periodista y el cantante lo ignoraron por entonces, al menos en sus declaraciones públicas.

El segundo posteo de Daniel Osvaldo

A pesar de todo esto, los rumores de la tercera en discordia volvieron a hacerse presente y a encender nuevamente la polémica relación entre ambos. “Esta chica le habría mandado un video y había hecho sexting con él, y él lo negó. Esto habría sido el puntapié a esta crisis... Hablé con sus compañeros (de Daniela Ballester). Gente del canal me dicen que la ven un poco caída. Ella es muy buena compañera y le pone onda a la situación, pero dijeron que está muy enamorada de él”, había dicho Karina Iavícoli al respecto de una tercera en discordia.

Luego de estas palabras, el cantante fue determinante con la periodista y lanzó una indirecta en sus redes. “Tercera en discordia, averigüen bien chiquis (sic)”, fueron las palabras que utilizó, acompañado por emojies que reforzaban la ironía.

Daniel Osvaldo y Daniella Ballester ya no son pareja

Sin embargo, la cuestión no terminó ahí. Luego de que Daniel Osvaldo lanzara ese comentario, la influencer tomó una drástica decisión y cerró su cuenta de Instagram, buscando alejarse del escándalo mediático que esta separación le trajo a su vida.

En su momento, la que opinó al respecto de la relación de su expareja y la periodista fue nada más ni nada menos que Jimena Barón. En ese punto, la cantante dijo lo siguiente. “No empiecen con el random. No hablo porque termino en portales con cosas de la vida que yo ya no estoy en esa”, dijo. “Pero son familia para siempre”, le acotó el cronista. “No me interesa, no estoy en esa. A mi no... Mi vida, mi hijo... Estoy re mil en otra, chocha”, quiso cerrar Barón.

Jimena Barón, actualmente de novia con Matías Palleiro, opinó de forma contundente sobre su expareja y Daniela Ballester (redes sociales)

“No sé si viste que Yanina Latorre habló de tu relación con él...”, insistió el movilero. Pero Jimena volvió a interrumpirlo. “¡No, no, no! Es el papá de Momo. Y yo al papá de Momo lo tengo blindado como ‘el papá de Momo’. Por mi hijo, por mi salud mental. Y tengo una vida hermosa, finalmente. Así que no, no me meto ahí”, dijo y dio por terminada la conversación.