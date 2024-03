Rusherking y Ángela Torres, juntos en la cena de gala de Luis Miguel: ¿romance confirmado?

Rusherking y Ángela Torres llegaron juntos a la cena gala que Luis Miguel está dando en La Rural (RS Fotos)

La Luismimanía se desató una vez más en la Argentina y el cantante ya está dando su primer show en Buenos Aires. Luis Miguel se está presentando este martes por la noche en La Rural, en una de sus clásicas cenas de gala en donde canta para un reducido y selecto auditorio. Entre las celebridades que circularon por la alfombra roja, llamó la atención la presencia de Rusherking quien acudió en compañía de Ángela Torres.

Desde hace unas semanas se rumorea que los cantantes habrían iniciado una relación sentimental y esto parecía confirmarlo. Si bien ninguno hizo declaraciones al respecto, posaron muy juntos ante los fotógrafos acreditados al evento.

Desde que se separó de Eugenia La China Suárez, a medidados de abril del año pasado, Rusherking fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres aunque él no blanqueó a ninguna otra pareja. Hizo varios viajes con la cantante española Mar Lucas, luego se habló de que tenía algo con la influencer Clari Cremaschi y desde hace un tiempo se lo ve muy cerca de la sobrina de Diego Torres.

Ángela Torres y Rusherking en la alfombra roja de la cena gala de Luis Miguel en Buenos Aires (RS Fotos)

Los rumores de este romance comenzaron en diciembre del año pasado, después de un viaje que hicieron junto a un grupo de amigos para Navidad hacia la ciudad de Nueva York. Aunque junto con esta teoría, también aparecieron las de que son simplemente amigos o de que fueron a grabar una canción a los Estados Unidos.

Con el correr de las semanas, los artistas se mostraron cada vez más juntos y con mucha complicidad. Incluso empezaron a hacer planes solos sin el resto de sus amigos y publicaron muchos videos juntos probando cosas dulces y elevando las preguntas en sus fandoms.

En ese sentido, hubo un detalle que no pasó desapercibido para Teleshow y que sería una contundente prueba de que pasa algo más entre ellos. Recientemente se los vio nuevamente por Estados Unidos disfrutando de unas vacaciones en los parques de Universal Studios en Orlando, donde subieron a varios juegos y lo compartieron en las redes sociales.

Ángela Torres y Rusherking fueron vistos muy cerca en los Estados Unidos (Instagram)

Mientras estaban ingresando al juego de la película Jurassic Park, uno de los amigos que los acompañaban capturó una imagen en la que se pudo observar que Rusherking y Ángela iban abrazados con una complicidad. Lo que llamó la atención fue que a los pocos minutos la borraron de las redes sociales.

Esto generó todo tipo de especulaciones en sus seguidores quienes se preguntan si los artistas son amigos o si pasa algo más entre ellos. Cabe destacar que hasta el momento, ninguno de los dos se proclamó públicamente para confirmar o para desmentir las versiones de romance.

Rusherking siempre se mantuvo lo más ajeno posible a las cuestiones mediáticas o que tienen que ver con su vida privada. Sin embargo, hasta unos meses y en medio de todas las especulaciones de romance que tuvo, sorprendió a sus fanáticos con una reflexión amorosa. “Tengo otra duda. Ahora que tengo 23 años, yo me siento grande y viejo ya. Pero lo que yo no sé es si ustedes del otro lado me ven como alguien grande o dicen: ‘Este es un nene’. Es una buena pregunta”, le preguntó a sus seguidores a través de una historia de Instagram.

Angelita Torres y Rusherking cantan juntos por primera vez

En la siguiente fue hacia un plano más sentimental. “¿A qué edad piensan casarse y tener hijos? Esa es otra pregunta que tengo en mi cabeza. A mí me encantaría casarme... Obviamente, me falta encontrar con quien, ¿no? Pero no lo descarto, eh”, dijo misterioso.

Cabe recordar que la separación entre Rusher y La China se habría dado porque ambos tenían distintas miradas y planes hacia el futuro, ya que la actriz estaría buscando una relación algo más formal, que implique un compromiso, mientras que él habría preferido priorizar este momento de su carrera.