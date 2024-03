Lali Espósito celebró el primer aniversario de su show en la cancha de Vélez: “Era totalmente consciente de que se cumplía un sueño”

Lali Recuerdos 1 año de Velez

Lali Espósito está viviendo un gran momento amoroso tras haber blanqueado su relación con Pedro Rosemblat -con quien disfrutó de unas vacaciones románticas en la playa- pero su vida profesional no descansa especialmente su costado musical. Luego de su show en el festival Cosquín Rock, la cantante sigue trabajando en el estudio para darle forma su próximo disco de estudio. E incluso la semana pasada se viralizó una foto en donde se la veía aportando en una grabación con Dillom. Pero también tiene tiempo para mirar hacia atrás y recordar el gran hito en su recorrido que fue su primer show de estadio, en la cancha de Vélez Sarsfield.

El último domingo, Lali publicó en su cuenta de Twitter un mensaje muy especial. “Hace un año, en este horario, estaba terminando ensayo general en el Estadio Vélez. Al otro día era el show y yo me quedé parada en el campo mirando el escenario de frente. Giraba en mi propio eje admirando el imponente lugar vacío. Al otro día estaría lleno. Era totalmente consciente de que se cumplía un sueño”, manifestó en relación a lo que había sido la prueba de sonido para dejar todo a punto de cara al show que daría al día siguiente, el 4 de marzo de 2023. “Qué inolvidable sensación. Gracias”, cerró su mensaje dirigido a los fans que agotaron cada una de las 50 mil localidades que hubo a la venta para ese recital.

Este lunes al cumplirse el aniversario, en su feed de Instagram publicó un video que dura poco más de treinta segundos y se la ve a Lali en esa prueba de sonido, muy conmocionada por lo que estaría por ocurrir. “No tiene sentido. Voy a llorar mucho”, anticipó la cantante. En efecto, en el día del show se la vio muy emocionada de estar recibiendo el cariño de la multitud que la fue a ver. “UN AÑO DE VÉLEZ. UN AÑO DE LA FIESTA DEL POP. Gracias x este sueño cumplido! Disciplina Tour te amo por siempre”, escribió al pie de la publicación.

Lali Espósito dio su primer show de estadio en la cancha de Vélez Sarsfield el 4 de marzo de 2023 (Foto: RS Fotos)

Desde un comienzo de aquel show, Lali no daba crédito de lo que sucedía debajo del escenario, con las sensaciones que expresaban los que colmaron el estadio. “Hoy si me permiten me voy a tomar mi tiempo para saborear cada micro segundo de este concierto, que lo hemos preparado con mucho amor y con muchas ganas de que se lleven un concierto inolvidable, que sea un momento de sus vidas inolvidable, ya lo está siendo para mí y les deseo lo mismo a ustedes y se los voy a dar”, le anunció a la multitud.

“Yo estoy, debo confesar, como en shock, es como que no se bien qué está pasando, pero a la vez veo todo lo que está pasando y es increíble el amor que siento, de verdad muchísimas gracias. No saben como se ve desde acá. Voy a ser muy pesada con la palabra hoy, pero es realmente increíble. Este es un momento muy especial, muy esperado, es algo que en mis sueños más bizarros había imaginado cantar alguna vez en un estadio, no puedo creer que eso está por suceder, que vamos a cantar juntos esta canción siendo tantos. Voy a hacer la típica pero, prendeme la lucecita. Que fantasía es esta”, volvió a decirle a su público pasada la mitad del espectáculo, en donde entonó canciones de distintos momentos de su repertorio, como “Disciplina”, “Asesina”, “Tu novia” y “Diva”, entre otras.

"Este es un momento muy especial, muy esperado", dijo Lali sobre el escenario de Vélez (Foto: RS Fotos)

Al día siguiente del show, aún embargada por la emoción, Lali se volcó a s sus redes sociales para dejar un mensaje a sus fans. “Es imposible en este momento expresar lo que siento después de vivir este Vélez lleno! Gracias a cada ser que vibró y flasheó conmigo”, comenzó diciendo.

“Estoy profundamente orgullosa del team de ensueño que me acompaña y que montó conmigo esta locura. Estoy muy orgullosa de mí y de haber trabajado incansablemente en darles lo mejor! Ayer cumplí un sueño que era eso... un sueño! Gracias por hacerlo realidad. Es increíble cómo siento su amor y su incondicionalidad. Esto lo hicieron ustedes y me hicieron feliz. Espero que este día quede en el recuerdo de todos los que estuvieron ahí! ¡Hicimos historia! ¡El #DisciplinaTour lo hizo! LOS AMO CON TODA! ¿Cuándo hacemos otro?”, cerró.