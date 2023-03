Las emotivas palabras de Lali Espósito tras el histórico show en Vélez: “Espero que este día quede en el recuerdo de todos”

Lali hizo historia en Vélez (Crédito: RS Fotos)

A las 21 horas del pasado 4 de marzo de 2023 comenzó a hacerse realidad la jornada histórica que se estaba por vivir, y es que por primera vez una mujer argentina llenaba un estadio de fútbol en su país. La cancha de Vélez fue testigo de la legión de fanáticos que posee Lali Espósito, que desde temprano habían comenzado a completar cada uno de los lugares, hasta convertirse en una marea humana motivada por el Disciplina tour.

Desde un comienzo la cantante no daba crédito de lo que sucedía debajo del escenario, con esas caras de asombro, felicidad, emoción y toda sensación que podría provocar el caer en la cuenta que una se convirtió en la mujer récord. “Hoy si me permiten me voy a tomar mi tiempo para ‘saborear’ cada micro segundo de este concierto, que lo hemos preparado con mucho amor y con muchas ganas de que se lleven un concierto inolvidable, que sea un momento de sus vidas inolvidable, ya lo está siendo para mí y les deseo lo mismo a ustedes y se los voy a dar”, dijo para dar la bienvenida, como dejando en claro lo que estaba viviendo y lo que quería que los demás vivan.

Un show donde no faltaron los clásicos de siempre y las coreografías milimétricamente estudiadas, festejadas por cada uno de los presentes. “Yo estoy, debo confesar, como en ‘shock’, es como que no se bien qué está pasando, pero a la vez veo todo lo que está pasando y es increíble el amor que siento, de verdad muchísimas gracias. No saben como se ve desde acá. Voy a ser muy pesada con la palabra hoy, pero es realmente increíble. Este es un momento muy especial, muy esperado, es una canción que en mis sueños más bizarros había imaginado cantarla alguna vez en un estadio, no puedo creer que eso está por suceder, que vamos a cantar juntos esta canción siendo tantos. Voy a hacer la típica pero, prendeme la lucecita. Que fantasía es esta”, volvió a hablarle al público pasada la mitad del espectáculo.

Para el cierre del show, volvió sobre lo mismo, con la misma emoción del primer momento: “Cuando empezamos con el ‘Disciplina Tour’ en el Luna Park de verdad no imaginé que en menos de un año íbamos a estar acá, es un sueño más que he cumplido, una locura total, estoy profundamente emocionada y agradecida. Realmente hoy me acordé mucho de esa niña que jugaba a bailar y cantar frente a l espejo, como juego favorito en la vida. Y que era una niña ligera y alegre y que nunca se quedó con que es un sueño no era para ella. A veces la hostilidad del mundo y las circunstancias nos hacen creer que no es posible, yo les aseguro que sí lo es. Muchas gracias por quererme como soy. De corazón espero que hayan pasado una noche increíble”.

Lali recibió la visita de Peter Lanzani antes de su show en Vélez: "¿Me firmás la remera?"

La noche había pasado, el show histórico ya quedó en la retina de los presentes y quienes siguieron cada instancia por el streaming exclusivo o por los videos que los concurrentes fueron subiendo a las redes sociales. Y aún embargada por la emoción, la intérprete utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje: “Es imposible en este momento expresar lo que siento después de vivir este Vélez lleno! Gracias a cada ser que vibró y flasheó conmigo”.

Tras ello, detalló: “Estoy profundamente orgullosa del team de ensueño que me acompaña y que montó conmigo esta locura. Estoy muy orgullosa de mí y de haber trabajado incansablemente en darles lo mejor! Ayer cumplí un sueño que era eso... un sueño! Gracias por hacerlo realidad. Es increíble cómo siento su amor y su incondicionalidad. Esto lo hicieron ustedes y me hicieron feliz. Espero que este día quede en el recuerdo de todos los que estuvieron ahí! ¡Hicimos historia! ¡El #DisciplinaTour lo hizo! LOS AMO CON TODA!”. Para finalizar con un emoji de corazón y una pregunta que dejó a más de uno con la boca abierta: “¿Cuándo hacemos otro?”.

