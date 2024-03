Silvina Escudero habló a corazón abierto sobre la pérdida de su embarazo: “No volví a ser la misma”

Son días de muchísimo dolor para Silvina Escudero, quien sufre junto a su marido, Federico, la pérdida de su embarazo. La actriz había contado a principios de enero la dolorosa noticia sobre la interrupción en la gestación, que sufrió en la semana 14, y en esta oportunidad profundizó en cómo transita este delicado momento.

“La verdad creí que me moría, algo en mí no volvió a ser la misma, dudo volver a ser la misma, pero intento guardarme los lamentos y la oscuridad para comunicar lo positivo, y lo positivo es que sí se puede salir”, se sinceró en el ciclo de Catalina Dlugi de con La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Que se puede salir y tener la certeza de que Dios tiene un camino marcado, que no tenemos control de nada, pero que vale la pena hacer todo lo humanamente posible”, destacó, llevando un profundo mensaje a quienes atraviesan situaciones parecidas.

“Cuando uno atraviesa situaciones tan trágicas no vuelve a ser el mismo, uno tiene un nuevo comienzo. La vida determinará qué haré, yo soy muy creyente y muy cuidadosa porque mientras yo paso por esto, otros están pasando por situaciones difíciles”, destacó la bailarina. “A todos nos pasa, atravesamos pérdidas, duelos, nos rompemos, levantamos los pedazos, y mientras pasa el tiempo cada vez nos sentimos mejor parados, y sonreímos, y cada vez sonreímos más seguido, y la vida se impone”, reflexionó.

En tren de confesiones, Silvina también habló en Agarrate Catalina de cómo vive el duelo su marido, con quien se casó a fines de 2022 y que, a diferencia de algunas de sus mediáticos romances, tiene un perfil muy bajo. “Mi marido está igual de roto que yo. Me preguntan mucho por cómo estoy o cómo me siento y nunca me preguntan por él. Él estuvo muy cerca. Yo no me creía fuerte y me doy cuenta que soy sensible, pero soy muy fuerte”, contó, a flor de piel.

“Los duelos son largos, solitarios y silenciosos, pese a que salga a la vida, la encare y muestre una sonrisa. Este es un tema del que no se habla, y hay miles de mujeres que me mandaron mensajes contándome sobre esto”, expresó, conmovida.

“Me di cuenta que soy muy rica en mis vínculos, que coseché lazos muy fuertes a lo largo de mi vida, y que me contienen cuando estoy mal y me acompañan cuando estoy bien. Incluso mis mascotas”, destacó, sobre el refugio que encuentra en sus animalitos.

Silvina Escudero con su marido, Federico, en Punta del Este. (Foto: RSfotos)

“Mi gatita que está enferma me enseñó que roto o no, uno tiene que enfrentar la vida porque no hay otra opción. La vida, cuando uno va creciendo y más golpes tiene, observa que es dura, y que es difícil, pero que es hermosa y vale la pena vivirla”, finalizó Silvina, quien estaba alejada de los medios desde 2019, momento en el que decidió iniciar con su pareja el camino de la búsqueda de la paternidad.

Al dar a conocer la dolorosa noticia, la exvedette se dirigió a sus seguidores para agradecer las muestras de cariño. “Gracias a todos por sus mensajes tan lindos y tan llenos de amor”, puso, junto a un emoji de corazón en una selfie, rodeada de sus perros. “Por acá, por Facebook, por WhatsApp. ¡Gracias!”, puso, mientras se abría por primera vez a hablar del tema.

También la vedette se refugia en su hermana, Vanina Escudero, quien regresó a la Argentina después de vivir en Uruguay y hoy es uno de sus grandes sostenes en, tal vez, el momento más desolador de su vida.