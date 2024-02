Silvina Escudero habló sobre cómo transitó su delicado estado de salud: “Estaba en carne viva”

Silvina Escudero habló de cómo transitó su delicado estado de salud

En enero pasado, Ángel de Brito reveló que Silvina Escudero perdió un embarazo en la semana 14 de gestación además de cursar un grave cuadro de una hernia umbilical, dos situaciones que la mantuvieron al margen de distintos proyectos laborales e, incluso, sus redes sociales. “Silvina Escudero me pidió que cuente esto: ella estaba embarazada y quería esperar para contarlo. No voy a entrar en detalles, pero en la semana 14 lo perdió. Por eso, se alejó de los medios y las redes. Está muy triste. También estuvo internada, pero por otra cosa, una hernia umbilical”, contó el conductor de LAM (América) en aquella oportunidad.

Este lunes en el mismo programa, Silvina se presentó junto a su hermana Vanina para dar una entrevista en conjunto y aprovechó la ocasión para contar cómo fue que transitó esta situación delicada de su salud. “Obvio que no quiero hablar porque voy a ser un mar de lágrimas, es algo que no tengo procesado ni superado”, comenzó expresando la bailarina al tiempo en que se le quebraba la voz. “Me encantaría hablarlo en algún momento desde el amor, desde la felicidad, como una enseñanza, pero no estoy en ese lugar”, agregó Escudero aun con la voz temblorosa.

“No sé si lo hubiese podido transitar de la manera que lo pude transitar si la noticia se hubiese dado a conocer en ese momento. Porque estaba en carne viva. Realmente fue tremendo porque obviamente es la vida y soy una persona muy positiva. Soy muy creyente y soy de las personas que considera que todo lo que vivimos es por una enseñanza y un motivo. Y estoy transitando eso”, dijo a continuación, a la vez en que le agradeció a De Brito y “a los que sabían de esto en los medios y no lo contaron. Cuando una está viviendo algo muy pesado y cruel, es mucho más difícil superarlo. Me acuerdo que yo pensaba: ‘Qué tremendo, si esto se supiese, no sabría cómo hablar’”.

Silvina Escudero se presentó en LAM junto a su hermana Vanina

“Al tiempo yo después empecé a postear frases en mis redes sociales. Es algo que me salió, era mi manera de canalizarlo. Estuve desaparecida de las redes, que es algo con lo que trabajo. Físicamente tampoco me podía mostrar. Aunque eso era lo de menos. Todo fue súper difícil y agradezco tanto también a mi hermana, que viajó en silencio a sentarse en un sillón conmigo. Y a mis amigos, con quienes tengo un vínculo súper fuerte de amor y amistad, que son los que te salvan en la vida. La vida para todos es dura en un motón de momentos, por lo que nos toca vivir. Y nos salva el amor y los vínculos que forjamos a lo largo de nuestra vida”, dijo Escudero.

En tanto, destacó que las últimas dos temporadas estivales fueron “las primeras dos en las que no hice nada. Desde los 19 años que hago temporada de teatro. Me han llamado... De hecho algún momento se lo conté a (José María) Muscari cuando me fui de Sex. Él me ofreció hacer temporada y yo estaba en pleno tratamiento. No podía, mi cuerpo estaba en otro sentido. Tenía que estar acá, no podía hacer actividad física, no me podía ir. En un momento lo hablé con Fede, mi marido, que se lo tenía que decir a Muscari, porque me insistió un montón y no quería que pensaba que no quería trabajar con él. Hace dos años que estoy saraseando para todos lados y hasta con mis amistades. Incluso con Fede no nos fuimos de luna de miel. Porque, a diferencia de toda mi vida, con él lo hicimos todo muy privado”.

“Hay un montón de mujeres que lo atraviesan y lo han atravesado esto mismo que me pasó. De hecho le pasó a mi hermana. Y yo la re acompañé. Este es un tema que abre un montón de puertas y estoy súper agradecida a las mujeres que me cuentan sus historias por Instagram y quizás en algún momento le sirva mi experiencia”, dijo con respeto al feedback que recibe de parte de sus seguidoras.