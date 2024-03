A pura ternura, Daniela Celis mostró por primera vez las caras de sus gemelas Laia y Aimé

Daniela Celis mostró por primera vez la cara de sus gemelas (Video redes sociales)

El 29 de enero, Daniela Celis y Thiago Medina presenciaron el verdadero milagro de su vida, al conocer a sus gemelas, Aimé y Laia. A un mes de este suceso inolvidable en la vida de ambos, la exparticipante de Gran Hermano 2022 publicó una sorpresa tremenda.

La influencer siempre es de mostrarse a menudo en las redes sociales. De hecho, en su perfil de Instagram, tiene escrito “mi vida es una historia”. Sin embargo, desde que tuvo a sus hijas, prefirió no mostrarlas mucho, seguramente por todos los sentimientos que vivía y para protegerlas del mundo mediático a las bebés. Pero, sorprendiendo a más de uno, eso cambió.

Pestañela compartió por primera vez las caras de sus hijas, fruto de su amor junto a Thiago Medina, en un posteo que llenó las redes sociales de ternura y amor. En la cuenta de la red social que la influencer creó para dar a conocer todo lo relacionado a sus niñas, publicó una imagen de las bebas acostadas en la cama, explicando detalladamente cómo fueron sus primeros 30 años de vida.

Daniela Celis y Thiago Medina están viviendo un sueño

“Hoy cumplimos nuestro primer mes de vida y la verdad que dormimos todo el día. A veces nuestros papás nos tienen que levantar para comer porque sino seguimos de largo”, comenzó contando, muy emocionada, desde la perspectiva de sus hijas.

También la exjugadora del reality de Telefe dio detalles de cómo es el comportamiento de ambas. “Nos portamos muy bien, solamente que manchamos a mamá y a papá varias veces que nos cambian los pañales, ¡es que nos da frío y es difícil evitarlo!”, dijo la influencer.

Por otro lado, en el mismo posteo contó cómo es la relación de una gemela con la otra. “Tenemos mucho hipo en conjunto con mi hermanita. Cuando le agarra a una, segundos después empieza la otra. Nos encanta estar juntas. Nuestro lugar favorito es el nidito, cuando nos separan, ahí nos quejamos”, sumó Dani.

La tierna foto que le sacó Daniela Celis a sus hijas, Laia y Aimé

Además, Daniela dio a conocer en el posteo la conexión especial y única que tienen Aimé y Laia. “Tenemos que estar siempre abrazadas, buscando la una a la otra, tocarnos, sentirnos, respirarnos cerca. Desde la panza siempre igual, ¡somos muy unidas!”.Y cerró: “¡Ah! Ya abrimos los ojitos desde el primer día, nos encanta vernos y sonreímos cuando lo hacemos”, concluyó.

El insólito momento que vivió Thiago Medina

Hace algunos días, Thiago Medina se indignó porque fue a un baño de hombre y no había ningún cambiador para bebés. El ex GH se expresó en sus redes sociales debido a que no encontró lo que estaba buscando en el baño masculino. “¿Y la igualdad, dónde está?”, expresó.

“Me molestó mucho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterme en el baño de mujeres”, dijo enojado el influencer y exparticipante de reality. En el video que subió a Instagram, red social donde tiene 1.4 millones de seguidores, se ve cómo Daniela está en el auto junto a sus gemelas. Sobre esa situación, Thiago sumó que los dos son los padres y concluyó con “los dos somos los papás, así como la mujer es la mamá, también está el papá”.

La felicidad de Thiago Medina por ser padre de gemelas

Incluso Daniela mostró cómo es Thiago como padre y lo filmó cambiándole el pañal a una de las gemelas dentro del auto. “Tenemos que ingeniarnos”, comentaron.