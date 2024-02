Oriana Sabatini regresa a la música con una nueva colaboración: “Sacamos este temita con la reina”

Oriana Sabatini regresa a la música y anunció su nuevo tema: cuándo sale y con qué artista colabora

Desde hace varios años que Oriana Sabatini decidió lanzar su carrera como cantante luego de pasar por diferentes ficciones como actriz o como modelo. En el medio, se enamoró del futbolista Paulo Dybala y su vida cambió en gran parte porque se fue a vivir a Italia con él.

Estas cuestiones modificaron su agenda profesional, pero nunca dejó de hacer lo que tanto le apasiona. En las últimas horas Oriana confirmó una noticia que era muy esperada por sus fans, al revelar que pronto llega una canción nueva en la que colaborará con una reconocido artista. “Sacamos este temita con la reina”, escribió la artista en su perfil de Instagram donde dejó un nuevo posteo para sus más de seis millones de seguidores.

Oriana Sabatini sacará una nueva canción. Foto: Instagram @orianasabatini

En las imágenes se la puede ver junto a la cantautora y actriz chilena de 33 años Denise Rosenthal. “Te amo quena, vamos con todo”, le comentó feliz por esta colaboración juntas en el nuevo tema, que se llamará No te pases y que se estrenará este jueves en todas las plataformas.

La portada del single muestra las siluetas de ambas en un fondo naranja y también sumaron algunas fotos de lo que será el videoclip. Adelantaron que lo grabaron en un estudio con pantallas rojas. Por otra parte revelaron los cambios de looks que tendrán, uno bien nocturno total black y otro en tonos rosas.

El nuevo tema será en colaboración con la cantante chilena Denise Rosenthal Foto: Instagram @orianasabatini

Saldrá este jueves. Foto: Instagram @orianasabatini

La última publicación de Oriana fue a mediados de diciembre, cuando sorprendió a sus seguidores luego de publicar un emotivo video haciendo un cover de la canción “Para siempre”, de Benjamín Amadeo la cual se la dedica a su futuro marido.

“Para Paulo”, dice al principio del video dejando el claro el destinatario del tema. Allí se la ve en varias oportunidades tocando el órgano y los planos apuntan al anillo de compromiso que el futbolista le dio, en la romántica propuesta de matrimonio en la Fontana di Trevi.

Oriana Sabatini le dedicó una canción a Paulo Dybala y recordó su compromiso: “Para que sea infinito”

“Para siempre ya disponible. Fue un regalo de cumpleaños para una persona muy especial y ahora se convirtió en un regalito de fin de año para ustedes, gracias Benja Amadeo por dejarme cantar este temón”, escribió la cantante haciendo mención al futbolista de la Roma, quien el pasado 15 de noviembre celebró sus 30 años.

Teleshow se comunicó con la cantante quien reveló por qué decidió hacerle este regalo a su novio.”Esta canción la escuché hace varios meses y me pareció hermosa, me súper identifiqué con el tema, con mi relación con Paulo y me pareció como un hermoso gesto que al no estar juntos en el cumpleaños de Paulo porque él estaba en la selección hacerle el regalo sorpresa de grabar el tema con un vídeo y mandárselo para que al menos estando lejos pudiera recibir algún lindo regalito”, aseguró.

Aunque a pesar de que está muy enfocada en su carrera artística, en las últimas horas, Sabatini confesó en un video publicado en su cuenta de TikTok, que logró completar la primera etapa del curso de tanatopraxia, una pasión inusual que la influencer abrazó desde un primer momento.

Conocida por sus 6 millones de seguidores en Instagram y significativa actividad en esta plataforma, mostró una vez más su versatilidad y la amplitud de sus intereses, que se extienden más allá de su carrera como cantante: “Fue increíble, tengo mi diploma, así que, amor, tanatóloga oficial”.

Tras ello, detalló que ahora debe completar los niveles 2 y 3 para finalizar su formación. Este logro inusual provocó diversas reacciones entre sus seguidores, desde el asombro hasta el aplauso por su peculiar elección de estudio. De inmediato, algunos de los seguidores que no tenían información respecto de lo que estaba estudiando comentaban en el video expresiones como: “Te amo Ori, sos la Barbie tanatopractora”, o “Dios qué fuerte, pero qué vocación. La gente se puede despedir de una mejor forma gracias a gente como vos”, además de otras del tenor: “No debí meterme a ver qué era la tanatopraxia” o “Proceder a buscar tanatopraxia; automáticamente piel de gallina”.