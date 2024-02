Oriana Sabatini, el particular curso que finalizó y el renacer de un amor: “Cuando leés un libro, te sentís un poquito capo”

Reapareció Oriana Sabatini en las redes (TikTok @orianasabatini)

La reconocida pareja formada por Oriana Sabatini y Paulo Dybala, tras casi seis años de relación, anunciaron que contraerán matrimonio el próximo 20 de julio en Buenos Aires, en lo que promete ser uno de los eventos más destacados del año. Además de los preparativos para su enlace, cada uno sigue adelante con sus respectivos proyectos personales. Mientras el futbolista brilla como delantero de La Roma, la influencer regresó a las redes sociales y detalló los pormenores de su vida.

Así, en un video publicado en su cuenta de tiktok, la hija de Catherine Fulop sorprendió al confirmar que logró completar la primera etapa del curso de tanatopraxia, una pasión inusual que la influencer abrazó desde un primer momento. Conocida por sus 6 millones de seguidores en Instagram y significativa actividad en TikTok, mostró una vez más su versatilidad y la amplitud de sus intereses, que se extienden más allá de su carrera como cantante: “Fue increíble, tengo mi diploma, así que, amor, tanatóloga oficial”.

Tras ello, detalló que ahora debe completar los niveles 2 y 3 para finalizar su formación. Este logro inusual provocó diversas reacciones entre sus seguidores, desde el asombro hasta el aplauso por su peculiar elección de estudio. De inmediato, algunos de los seguidores que no tenían información respecto de lo que estaba estudiando comentaban en el video expresiones como: “Te amo Ori, sos la Barbie tanatopractora”, o “Dios qué fuerte, pero qué vocación. La gente se puede despedir de una mejor forma gracias a gente como vos”, además de otras del tenor: “No debí meterme a ver qué era la tanatopraxia” o “Proceder a buscar tanatopraxia; automáticamente piel de gallina”.

Incluso, una de sus seguidoras le consultó si por casualidad ya había tenido la oportunidad de estar en presencia de una persona muerta, ante lo que sin dudarlo ella respondió: “¡Sí! Cinco días trabajando”. es que la propia Sabatini había comentado anteriormente su atracción hacia el estudio de la muerte y cómo descubrió la tanatopraxia como una vía para explorar esta fascinación.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya tienen fecha confirmada de boda: el 20 de julio

Otra de las cuestiones que reconoció la mantuvo alejada de las redes fue el renacer de una pasión de la que expresó que “a mí me estuvo ocupando el 90% de mi espacio mental” y no es otra cosa que la lectura: “Les cuento, yo el año pasado arranque a leer de vuelta, estaba feliz porque hace mucho tiempo que no podía terminar los libros, o sea empezaba un libro y nunca lo terminaba, lo dejaba por la mitad. Me sentía mal porque quería quería terminar los libros. Quería sentir que podía terminar algo, porque encima obviamente cuando uno está leyendo un libro, te sentís un poquito capo, te sentís un poquito diferente, porque no sos como todo el mundo que está en el celular, con TikTok, con Instagram, estás leyendo un libro. Por más de que no sea algo intelectual, que que hable de cualquier cosa, te sentís diferente, pero bueno, no lo podía lograr yo”.

“Gracias a una amiga encuentro cuál es mi género de preferencia Y descubrí que era por eso que no estaba pudiendo terminar los libros, porque estaba leyendo géneros que no me interesaban. Básicamente, el género que me gusta es el romance, amor, sufrimiento, dolor, final feliz, obvio, pero todo dentro de ese universo ,afirmó sobre cuál fue la clave que le permitió volver a abrazar a la lectura y el fanfix.

Además, este retorno no sólo marcó este anuncio personal y profesional, sino que también adelantó detalles sobre futuros lanzamientos musicales y hablar abiertamente sobre su enlace con Dybala: “Desaparecí un poco de la música porque estamos organizando nuestro casamiento, que ya sé que estoy tardando mucho, pero les juro que es por un muy buen motivo que va a valer la pena. Pronto van a ver por qué”, se mostró misteriosa sobre el tema.

“Aparte de mi casamiento, mi vida no tiene más espacio que para los fanfix de Hermione”, sobre un nuevo universo dentro de Harry Potter, que hace unos años irrumpió y suma cada vez más aceptos. “Y por ahí me debería sentir avergonzada de decir esto, porque no son libros publicados y no sé qué, pero ¿saben qué? Eso es lo que hace que los respeté más, porque hay gente que lo hace por amor, porque no van a ganar un peso porque no les importa por ahí, o sí, pero pero no pueden, pero lo hacen igual para llenarnos del corazón a nosotros que estamos del otro lado obsesionados, porque no sé qué le meten a estas cosas, a estas historias que hacen que no podamos parar, porque yo no pude leer otra cosa que no sea eso”.