Darío Barassi compartió un emotivo video de su boda y realizó una promesa

El casamiento de Darío Barassi (IG dariobarassi)

Un particular posteo en la cuenta de Instagram de Darío Barassi generó las más variadas reacciones. Como acostumbra con su pluma sensible, el conductor pasó desde el amor hasta la emoción sin escalas, sus seguidores destacaron que una vez se haya animando a abrir su corazón.

El actor acudió a sus redes sociales para conmemorar sus nueve años de casado con Luli Gómez Centurión con un emotivo video en el que recopila instantes destacados de su boda, acompañado de palabras llenas de amor y nostalgia por el tiempo compartido. “Cada año vuelvo a ver este video. Es que fue un día espectacular. No había novia más linda, familia más presente, amigos más agitadores y fiesta más fuego”, expresó, realzando su admiración y afecto profundo hacia su esposa,

Tras ello, se refirió al tiempo transcurrido y recordó cómo iniciaron su relación con sencillas pero significativas tradiciones, como viajes y gustos musicales compartidos, que cimentaron una relación llena de amor y complicidad: “Te amo gorda mía. ¡¿9 años de casados?! ¿Queeeee? 9 años gorda... Éramos dos adolescentes manejando a Cariló, escuchando Aristimuño, comiendo sándwiches de palta y queso... ¿en que momento pasó todo? La vida con vos está buenísima. Todo me gusta, hasta discutir y amigarnos. Es que me gustás vos, todo vos me gusta”, agregó sobre una relación que lleva más de 20 años.

El emotivo posteo de Darío Barassi al recordar el momento en que comenzaron a ser pareja

El aniversario sirvió para hacer un balance de estos años, con una especial mención a sus hijas Emilia e Inés, y para anticipar la gran celebración por la cifra redonda que se aproxima: “Felices 9. El año que viene los 10 se festejan con fiesta y bardo, porque somos una pareja para celebrar, nos ocupamos de que así sea. Hemos formado una familia alegre, amorosa y divina. Esas chinas me tiene loco, y son el reflejo de lo que somos nosotros. Cada vez que las veo sin que ellas se den cuenta, veo un poco de vos y un poco de mí y entiendo ahí por qué me parecen perfectas”.

Para cerrar, utilizó una frase que conmovió a sus seguidores, quienes se hicieron eco de sus palabras y desearon tener una relación igual de significativa: “Te amo, te celebro y agradezco Luli Gómez Centurión, es con vos o no es. Feliz aniversario mujer de mi vida”. La respuesta de su esposa no se hizo esperar: “¡Vamos por más! ¡Te amo mucho! La vida con vos es espectacular”, escribió en el mismo posteo.

“Si usamos la vara de Barrassi, chicas estamos jodidas, pero no me cabe duda de que ella se lo ganó porque ella merece esa vara”, afirma uno de los comentarios, en tanto que otro destaca: “Yo me muero de amor con lo que este hombre habla de su mujer. ¡Te amamos, Darío! A vos y a tu familia toda”. Por su parte, mencionando a la mujer, otro de los comentarios asegura: “Luli, te felicito por el marido que tenés, todas queremos un Barassi en nuestras vidas”.

La vida se trata de compartir los momentos felices y las tristezas, y los Barassi pueden dar cuenta también de ello. Es que a finales del año pasado murió Laura, la madre del conductor, luego de batallar contra una enfermedad. Y cuando se cumplió un mes de su fallecimiento, Darío, Luli, Emilia e Inés viajaron a San Juan para darle un simbólico último adiós.

Rodeado de árboles, y ante un cielo celeste manchado por algunas nubes blancas, el actor mostró el calmo paisaje del lugar y escribió en una story de Instagram: “Vinimos a visitarte reina, lo que te extraño mujer. Duele y parece que va a doler por un rato largo. La siento libre, plena y feliz. Pero no está acá y el egoísmo y la necesidad pesan mucho”, escribió, otra vez a flor de piel.