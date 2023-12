El emotivo viaje de Darío Barassi: visitó la tumba de su madre acompañado de su familia

Darío Barassi viajó a San Juan después de la muerte de su madre (Video: Instagram)

Pasaron treinta días desde aquel trágico momento, pero el dolor no pasa. Ni la terapia, ni rezar, ni nada, Darío Barassi parece no encontrar alivio a la pérdida de su madre. Fue en esa búsqueda de paz que el conductor decidió hacer una escapada junto a su familia y visitar la tumba de la mujer que le dio la vida.

Emocionado, reflexivo, pero a la vez acompañado, el conductor viajó a su San Juan natal junto a su esposa y sus dos hijas, Inés y Emilia. Rodeado de árboles, y ante un cielo celeste manchado por algunas nubes blancas, el actor mostró el calmo paisaje del lugar y escribió en una story de Instagram: “Vinimos a visitarte reina, lo que te extraño mujer”.

Dario Barassi reza abrazando a su hija (Crédito: dariobarassi)

Así, paso a paso, Barassi mostró cómo atraviesa el duelo su familia y la forma en que conmemoraron a su madre. A través de una publicación en sus redes sociales, el conductor mostraba a su esposa Luli y a una de sus hijas preparando dos cruces verdes decoradas con flores secas.

Ante este cuadro, el actor se mostró sensible y rezó sentado frente a la tumba de su abuelo y de su madre, mientras sus hijas lo acompañaban y trataban de alegrarlo. “Primer mes. Duele y parece que va a doler por un rato largo. La siento libre, plena y feliz. Pero no está acá y el egoísmo y la necesidad pesan mucho”, comenzó diciendo Barassi en su posteo.

Una de las hijas de Darío Barassi decora la tumba de su abuela (Crédito: dariobarassi)

Luego explicó por qué decidió hacer este viaje acompañado de toda su familia: “A esto vinimos. Necesitaba estar los 4 ahí, con ella, hablarle, que mis hijas canten, jueguen, la despidan a su manera ya que no lo habían hecho aún. Orgulloso y enamorado de mis mujeres. Gracias eternas por estar como estas Luli Gomez Centurión”.

Más reflexivo y calmado, el sanjuanino también destacó la ayuda y el apoyo de sus hijas. “La Pipi iba y venía. Cantaba, acomodaba todo, ponía flores, cruces, traía agua, le dejo su gatita Sofi de peluche para que la cuide. Me preguntaba por qué lloraba y me saltaba encima abrazándome. Me agradeció por traerla y me pidió perdón por no creerme que la abu Lala ya no estaba acá”, expresó detallando las acciones de su hija Emilia.

Dario Barassi toma la mano de una de sus hijas mientras su esposa decora una cruz (Crédito: dariobarassi)

Después también le dedicó unas palabras a su otra pequeña, quien hasta logró sacarle una sonrisa en este difícil momento. “Inés María se sentó al lado mío todo el tiempo, seria, con los ojos gigantes. Atenta y dulce. Se sacaba el chupete y me lo daba. Hizo popó sentada en la tumba de al lado, que era la de mi abuelo. Me reí. Es todo esa gorda tierna y compañera”, afirmó Barassi.

Por último, el actor también agradeció a su esposa y compañera de vida, quien fue su sostén en este duelo. “Mi mujer enorme abrazando todo. A mi, a ellas, a mi vieja. Pilar de mi vida. En fin. Acá estamos remando. Extraño mucho a esa mujer espectacular. Pero por suerte me acompañan en esta mis chicas, que básicamente lo son todo. Vacío y repleto. Golpeado y orgulloso. La vida misma. Gracias a todo el mundo por el afecto en la calle y en redes. Hace bien y es valioso. ¡Te extraño vieja!”, expresó con emoción.

Darío Barassi junto a sus hijas en la tumba de su mamá (Crédito: dariobarassi)

A mediados de octubre, Barassi publicó otro conmovedor mensaje donde contó el delicado estado de salud que atravesaba su madre, quien luchaba contra una enfermedad. “Injusto es poco, la puta madre. Guerrera siempre, pasaste miles, pero esta es imposible, no es de igual a igual, vos lo das todo, nosotros también y no alcanza. Maldita enfermedad imbatible. Aún así acá estás, fuerte y sólida superando expectativas y fechas, en calma, tranquila, enojada y triste porque la vida una vez más es demasiado dura con vos”, expresó Darío en un posteo de Instagram, en el que publicó varias fotos de su madre.