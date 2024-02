Luck Ra contó cuál fue su peor momento en el amor: “Me fueron infiel”

Luck Ra contó cual fue su peor momento en el amor

En los últimos meses Luck Ra está viviendo un gran momento de su carrera, a bordo de hits como “La morocha” y “Hola perdida”, que están sonando por todos lados y musicalizaron buena parte del verano argentino. A punto de presentarse por primera vez en el estadio Luna Park -este sábado 2 y domingo 3 de marzo-, el cantante estuvo invitado en Noche al Dente (América) y en esa charla reveló que había sufrido una infidelidad.

Todo comenzó cuando el conductor le planteó una pregunta directa: “¿Alguna vez te fueron infiel?”. Lejos de avergonzarse, el cantante cordobés reveló no solo que sufrió una infidelidad sino que incluso le dio la derecha a su expareja. “Sí, pero está bien, yo soy re pesado, ¿viste? por ahí puedo llegar a cansar un poco”, admitió con una sonrisa.

Esta respuesta motivó a que el conductor se animara a indagar más por ese lado. “¿Sos de pareja abierta, pareja cerrada? ¿Qué pensás de eso?”, le planteó. “No, no, yo, monógamo, familia, casamiento, sí, sí, totalmente”, respondió Luck Ra.

Esta respuesta llega en un momento en que el nacido como Juan Facundo Almenara Ordóñez se habría separado de su novia, la modelo e influencer Guille Giles. Es que en las redes sociales los fans de ambos notaron que ni ella ni el músico eran muy demostrativos para con su pareja y comenzaron a sospechar una posible separación.

El motivo que los llevó a pensar en una ruptura es que el cordobés dejó de darle “me gusta” a los posteos que sube su novia y tampoco le deja comentarios, algo que estaba muy presente en la mayoría de sus fotos y videos. Lo mismo ocurrió con la influencer, quien también dejó de likear a su novio en las redes. Sin embargo, los fans mantienen la esperanza ya que aún no han dejado de seguirse en Instagram y las fotos en las que posan juntos aún aparecen visibles en sus respectivos feeds.

Otra de las actitudes que levantó sospechas por parte de Giles es que habría dado indicios de una supuesta crisis de pareja a partir de distintos fragmentos de canciones populares que hacen referencia a una infidelidad y a la soltería, con lo que dejaría en claro que no está cerca del artista por estos momentos. A pesar de todo el ruido generado, ninguno de los dos se pronunció al respecto para aclarar qué es lo que está pasando entre ellos.

Luck Ra y Guille Giles habían retomado su relación tras un intento fallido antes de la pandemia. Al reencontrarse, el amor entre los dos volvió a surgir y desde entonces se mostraban muy felices y cariñosos en público, algo que sus fanáticos elogiaban permanentemente.

Luck Ra se presentará en el Luna Park el 2 y 3 de marzo (Gustavo Gavotti)

En otro tramo de la conversación con Dente, Luck Ra contó cuáles son sus fantasías dentro de lo musical. “¿Vas a convocar a Lali para tu próximo álbum? ¿Por sí o por no?”, le preguntó el conductor. “Sí, se anima, si se anima la prima a hacer un cuartetazo. Lali, te invito cordialmente a que nos hagamos un cuartetazo”, respondió el músico sin dudarlo. “Upa, te va a decir que sí”, auguró Dente. “Vamos a ver, vamos a ver”, se esperanzó el cordobés.

“¿Te molesta que te comparen con Rodrigo?”, indagó Fernando. “No. Para mí es un honor, pasa que, ¿yo qué digo? ‘No, gracias’, obviamente. Rodrigo es una leyenda. Y yo hago temas, me divierto, pero yo creo que esa comparación es muy extrema. Son distintas épocas, pero sí, obviamente que me emociona un poco que me digan algo así. Pero bueno, nosotros estamos también laburando”, cerró con humildad Luck Ra.