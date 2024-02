La insólita caída de Agostina al recibir al primer jugador del repechaje (Video Telefe)

Entre la ansiedad y la emoción del repechaje, los jugadores de Gran Hermano vivieron la gala con mucho nerviosismo. Tal es así que muchos participantes se sorprendieron cuando vieron que la puerta de la casa comenzaba a abrirse. Una de las se mostró más conmocionada fue Agostina, ya que la joven reconoció a su excompañera de juego, Catalina. Pero en un intento por apurarse esta sufrió una estrepitosa caída.

Te puede interesar: Agostina regresó a la casa de GH y así fue el reencuentro con sus compañeros

“¿Me estaban esperando cariño?”, dijo Catalina entre el grito de sus compañeros. Invadida por la alegría de ver a la pediatra, con quien había compartido el grupo de las furiosas, Agostina se movió a toda velocidad para abrazarla. Sin embargo, cuando recorrió los primeros metros de la pasarela, la joven cayó al suelo.

En el otro extremo, la recién ingresada también se sorprendió por la situación, pero al ver que esta se había levantado tomó la situación con tranquilidad. Luego, Zoe, Rosina y Bautista se sumaron al abrazo. “Que hermosa que estás”, le dijo la joven de Recoleta a la médica. Después siguió el turno de Furia, que se fundió en un fuerte y tierno abrazo con Catalina. “Gracias por volver, posta”, le dijo Juliana, que luego incluyó a Agostina en la muestra de afecto.

El primer jugador en reingresar a la casa de GH

Con las emociones más controladas, algunos jugadores repararon en el golpe que se había dado la policía. “El palazo que te diste”, le dijo Lisandro. En la misma línea, la participante luego repasó el llamativo momento: “Me muero de vergüenza, el golpe que me pegué. Vine corriendo, pero me da vergüenza”. “Además volaste tres metros, terminaste pasando allá”, le comentó Nicolás.

Te puede interesar: GH: quién fue el jugador que atendió el teléfono rojo y fue expulsado del certamen

Con el dolor aún en el cuerpo, la jugadora siguió detallando su estrepitosa caída: “Pero aterricé, encima seguí, no es que caí. Él se caga de risa. Si el piso era de esto no la cuento. Si hubiese sido de esto no lo cuento. Pero se me trabaron las patas. Se me trabó y caí. Me da mucha vergüenza”. “Fue un terrible palazo”, cerró Lisandro.

El último exparticipante en ingresar a la casa de GH

Este domingo, la casa se vio revolucionada luego de la etapa de repechaje. Con el juego casi llegando a la mitad, tres exparticipantes volvieron a ingresar a la casa. La primera en hacerlo fue la pediatra, que entró al juego con el 18,7% de los votos. Luego le siguió Joel. El azafato logró volver a ser parte del certamen y se unió a sus compañeros después de recibir el 26,7% de los votos restantes. Así, la última en entrar nuevamente fue Isabel. La personal shopper e instructora de Taekwondo lo hizo con el 49,7%, superando así a Sabrina (26,6%) y Denisse (23,7%), que habían llegado hasta la última instancia.

Te puede interesar: La tristeza de Furia luego del último “Congelados” en GH: “Mi familia no quiere venir”

Más allá de las bromas, todos los participantes fueron a recibir a Isabel con buenos gestos. Ahora, el tablero de la casa más famosa del país volverá a reacomodarse. Más aún teniendo en cuenta las sanciones a Zoe -por la información que le adelantó su mamá- y a Furia -quien desobedeció las advertencias de Gran Hermano-. El caso de Juliana es más grave, ya que irá directamente a placa y no podrá ser salvada por el líder, Martín Ku.