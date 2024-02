Lucía de GH se separó de su novia a horas del repechaje: “Tengo muchas ganas de verla a Rosina”

Lucía de GH confirmó su separación (Telefe)

Lucía Maidana, la última eliminada de Gran Hermano y quien pugna por un lugar en el repechaje que tendrá lugar la noche de este domingo, reveló los pormenores de su relación amorosa con Virginia, su compañera sentimental. La salteña compartió que, a pesar de la reticencia inicial de su entorno familiar hacia su relación, ambos se encontraron inesperadamente vinculadas por un fuerte lazo amoroso. Este gesto audaz de abrirse sobre su vida personal en un espacio mediático tan observado destacó su compromiso con la autenticidad y la valentía personal.

Sin embargo, los días pasaron y la convivencia en la casa cambió algunas cuestiones, y en las últimas horas se confirmó que la relación entre Lucía Maidana y su pareja ha llegado a su fin, solo cuatro días después de que ésta fuera eliminada de la casa. Cabe recordar que la participación de Lucía en el reality se vio marcada por su creciente acercamiento tanto a Nicolás como a Rosina, lo cual complicó su situación a nivel personal y de juego dentro de la casa.

La audiencia del programa, tradicionalmente crítica las actitudes que puedan interpretarse como infidelidades, esto jugó un papel crucial en la decisión final de su expulsión. Incluso, este incidente no solo culminó con su salida del reality, sino que también derivó en la ruptura de su relación sentimental fuera del show.

Lucía fue la última eliminada de Gran Hermano

Este acontecimiento fue revelado por Pía Shaw durante su participación en el programa A la Barbarossa (Telefe), donde estuvo presente la exparticipante que pugna por un regreso: “Estamos en un día malo, triste, un plano a Lucía. Estamos en condiciones de confirmar que, por Rosina, se separó de su novia después de tantos años… Igual, no sé si es por Rosina”, comenzó la periodista, ante la atenta mirada no solo del panel, sino de la aludida, quien se mantenía en silencio.

En detalles proporcionados durante el ciclo, se informó de la ruptura sentimental de Maidana justo después de salir del reality show, lo que marca el fin de una relación de larga data. “Sí, me separé. Es muy reciente. Salí hace cuatro días de la casa y es todo un proceso. Es una relación larga… Con ella tenemos muy buena relación”, reveló la exparticipante, intentando no dar mucha información de lo que estaba viviendo. La joven, sin embargo, no obvió su deseo de reingresar al reality para poder reencontrarse con Rosina Beltrán, con quien desarrolló un estrecho vínculo dentro del show.

Octava participante de Gran Hermano 2023: Lucia (Telefe)

“Lucía está en campaña para entrar a la casa y entraría sola. ¿Y Rosina qué onda?”, cuestionó Pía, ante lo que sin dudar la joven expresó: “Haré lo que me salga en el momento. Tengo muchas ganas de verla. La extraño mucho”. Pero no terminaría todo allí, ya que la periodista intentó profundizar aún más en lo que sería ese reencuentro: “¿Tenés ganas de darle besos?”, cuestionó, ante lo que la exhermanita afirmó: “Está mi mamá viendo. Pero sí”.

Con la cuenta regresiva del repechaje ya activada, todos los hermanitos eliminados buscan llamar la atención del público. Una de las más originales, y a la vez controversiales, fue Sabrina.

La mendocina, que fue eliminada tras su presunta infidelidad con Alan, comenzó utilizando sus redes sociales para anunciar un sorteo. La idea de la joven fue regalar el blazer que utilizó al ingresar a la casa. “Sorteo mi blazer rosa, sábado 24/02/24. Las condiciones son enviar 60 votos a Sabrina al 9009. Seguirme en Instagram. Enviar comprobante apenas se realiza la votación, cuando sale el ganador corroboro si se cumplen los requisitos o pasamos a otro sorteo. (Envío a cargo del ganador)”, escribió.

En otra puesta en escena similar, Isabel De Negri utilizó sus redes sociales para incentivar al público a votarla. Vestida con botas, top y short negro, la exparticipante aparecía sentada en un trono, emulando al personaje de Cersei Lannister en la conocida saga Game Of Thrones. El video estaba acompañado con la canción, ‘The Show Must Go On’ de Queen.