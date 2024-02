Cómo vivieron los famosos el Superclásico: de Wanda Nara a Dalma Maradona, así vibraron con el River-Boca

Famosos Superclásico

Este domingo, el fútbol argentino vivió uno de sus encuentros más emblemáticos con el enfrentamiento entre River y Boca desde las 17, que acaparó la atención de aficionados alrededor del globo. Mientras el Xeneize entró en la cancha con la necesidad de una victoria tras su derrota 2-1 ante Lanús, el local buscaba superar el empate 1-1 obtenido en su último juego contra Banfield. Así, ambos equipos enfrentaban incertidumbres en su desempeño y se hallaban bajo la presión de cumplir con las expectativas.

Como cada edición, este superclásico no solo era crucial para las aspiraciones de los equipos en la liga sino que también se destacaba por el fervor y la pasión que despierta entre los hinchas, quienes desde las gradas y sus hogares no cesaban de alentar a sus respectivos clubes.

Famosos Superclásico - Wanda Nara

Wanda Nara aprovechó su estadía en la Argentina para ir a la cancha a alentar a River Plate, el club de sus amores, que además cuenta entre sus filas juveniles a su hijo Valentino. Durante el encuentro, la empresaria no dudó en compartir su entusiasmo a través de las redes sociales, donde publicó una serie de imágenes desde las tribunas adornadas de rojo y blanco, una de ellas acompañada con la palabra “River” seguida de un emoji de corazón.

Famosos Superclásico - Coty Romero

La exparticipante de Gran Hermano Coti Romero, también conocida aficionada de River Plate, experimentó emociones contrastantes durante el reciente encuentro, a pesar de las críticas recibidas previo al partido. La controversia surgió luego de que varios socios del club expresaran su descontento al quedarse sin entradas, al tiempo que imágenes de ella vistiendo la camiseta del rival circulaban en internet. Sin embargo, Romero aseguró haber sentido “piel de gallina” dentro del estadio, demostrando su ferviente apoyo al Millonario. La influencer destacó la atmósfera única del partido y describió la experiencia como inolvidable, a pesar de las críticas recibidas en redes sociales y foros.

Eva Bargiela disfrutó del superclásico desde el Monumental

Eva Bargiela, por su parte, fue otra de las destacadas figuras que se encontraba en uno de los palcos del Monumental y no dudó en reflejarlo en sus redes sociales, para lo cual se filmó con una amiga.

Benjamín Vicuña fue al Monumental a ver el Superclásico acompañado por tres de sus hijos, dos de ellos, con camisetas de River

Beltrán Vicuña fue al Monumental a ver el Superclásico con la camiseta de la Selección

En tanto, Benjamín Vicuña compartió una jornada familiar en el estadio, tras mostrarse con tres de sus hijos a disfrutar del emblemático Superclásico. El actor chileno dejó ver cómo sus hijos Benicio y Beltrán, frutos de su relación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, y Magnolia, hija que tuvo con Eugenia ‘La China’ Suárez, vivieron intensamente el partido, mostrándose todos con la vestimenta del equipo de Núñez, a excepción de Beltrán, quien optó por la camiseta de la Selección Argentina.

Una de las imágenes compartidas por Daniel Osvaldo antes del Superclásico

En el otro extremo, y desde su domicilio, el exfutbolista Daniel Osvaldo, por su parte, manifestó su ferviente apoyo al equipo xeneize a través de la publicación de diversas fotografías de su tiempo en el club, Así, expresó su emoción y esperanza por el desempeño del equipo en este emblemático encuentro y utilizó esta forma de aliento para mostrar su inquebrantable conexión. Aunque retirado del fútbol profesional, el exdelantero sigue siendo un apasionado seguidor, al reflejar su afecto y nostalgia por los momentos vividos dentro del estadio.

Famosos Superclásico - Jimena Barón

Otra figura que desde su domicilio compartió su amor por Boca fue Jimena Barón, quien compartió un peculiar momento junto a su hijo Momo. Ambos vestidos de azul y oro se dispusieron a seguir el encuentro a través de la televisión, aunque luego de unos minutos y con un toque de humor, la actriz y cantante reveló: “Acá mirando el relato porque no pagué el pack fútbol”. Así, nuevamente, mostró aspectos cotidianos de su vida y cómo enfrenta dilemas similares a los del público general.

La imagen que compartió en sus redes sociales Dalma Maradona al finalizar el Superclásico

Dalma Maradona, por su parte, compartió desde temprano una fotografía de sus momentos de la infancia en brazos de Diego. Para luego, ya finalizado el partido, compartir una fotografía de Cristian Medina en pleno grito de gol, que sellaba el empate del encuentro.

En el final del Superclásico que River Plate y Boca Juniors igualaron 1-1 en el Estadio Monumental, hubo un cruce entre el arquero Xeneize, Sergio Romero, y el delantero Millonario, Miguel Borja, quien acusó al ex mundialista de hacer tiempo. Chiquito se lo tomó tranquilo e incluso sonrió pese a la tensión de su rival. Pero fue la esposa del guardameta, Eliana Guercio, quien opinó del tema en sus redes sociales.

El primer posteo de Eliana Guercio (@ElianaGuercio)

“No pasó nada. Simplemente me dijo que intentemos jugar. Pero estuvo bien porque cuando terminó el partido vino y me pidió disculpas y son totalmente aceptables. Es un partido de fútbol y obviamente que cuando las pulsaciones están a mil suceden cosas, pero no pasa nada”, contó el ex arquero de Racing.

La historia de Eliana Guercio en Instagram (@elianaguercio12)

El asunto no quedó ahí, ya que Eliana Guercio, la pareja de Romero, se expresó en sus redes sociales al respecto. En su cuenta de X (ex Twitter) escribió, “¿quién sos?”, en referencia a Borja. Luego agregó cuatro letras B en mayúscula junto a ocho emojis de risas y llantos. Y agregó sobre su marido “así se ríe mi rey”.

Más tarde, la modelo y conductora posteó una historia en su cuenta de Instagram en la que incluyó una captura del diálogo entre Romero y Borja, su posteo en la otra red social y puso sobre su esposo “sos el mejor. Así con esa sonrisa demostrás la gran persona que sos”.