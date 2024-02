Tini Stoessel se animó a hacerse un cambio rotundo en su rostro y causó furor

El rotundo cambio de look que eligió Tini Stoessel en su cara y causó furor

Tini Stoessel es una de las artistas que más disfruta de sorprenderse a ella misma y a sus fanáticos con los cambios de look. De hecho, la cantante argentina inició el 2024 con un súper platinado y extensiones que causó furor en las redes y en las últimas horas volvió a sorprender con un nuevo estilo.

Siempre dispuesta a jugar con su pelo, los tatuajes y los accesorios, la cantante no le teme a los colores, los cortos y las intervenciones estéticas en busca de una nueva imagen. Es por eso que sus seguidores están atentos a cada paso que da e incluso, muchos hasta se animan a seguirle los pasos y a copiar los diferentes estilismos.

Durante las vacaciones en Costa Rica con sus amigas, Tini se hizo unas trenzas (Foto Instagram)

A principio de enero, por ejemplo, la intérprete decidió tomarse unos días de descanso en la playa. Optó por unas merecidas vacaciones en Costa Rica junto a sus mejores amigas, compartiendo un extenso álbum de fotos en sus redes sociales que generó un considerable número de likes. Allí mostró otro look: continuando con el pelo rubio pero además le sumó unas extensas trenzas denominadas cormrows.

Incluso, semanas después se filtró un video, en el que se a La Triple T aparece debajo de una sombrilla sostenida por un empleado de seguridad y allí lució un corte bob, corto hasta la mandíbula, de un color rubio casi platinado que dejaba ver sus raíces morochas.

La artista se dejó su pelo rubio y le sumó otro cambio a sus cejas (Foto: @premiolonuestro)

Ahora, durante la previa de lo que serán los Premios Lo Nuestro 2024 en Miami, la cantante lució un espectacular look y dejó ver un jugado cambio que se hizo pero esta vez en las cejas. Optó por realizarse dos recortes uno en cada una, algo que sus seguidores no tardaron en notar.

Tini Stoessel se realizó dos cortes en sus cejas (Foto: @premiolonuestro)

Cabe destacar que esta no es la única tendencia que está a la moda, por lo contrario, otra que se volvió súper popular en el último tiempo fue la de teñirse las cejas de otro color. Algunos eligieron rubias, como es el caso de Oriana Sabatini quien se las hizo súper claras tirando a blancas y Tini, en su momento, optó por un diseño más jugado que fue utilizado para filmar un videoclip. La artista se tinturó las cejas de rosa furioso, con una tonalidad cercana a un fucsia.

Tini con las cejas rosas para uno de sus videoclips. Foto: Boca Pr

Los cambios de looks de Tini Stoessel

Hace unos meses, por ejemplo, uno de los últimos looks que eligió Tini fue post ruptura con el futbolista Rodrigo De Paul tras un año y medio juntos. Ambos emitieron un comunicado en su cuenta de Twitter donde confirmaron la separación y le pusieron fin a las especulaciones. Lo que sorprendió en esta oportunidad es que varias artistas optaron por el mismo color de pelo luego de separaciones amorosas. ¿Y cuál es entonces el dato que tiene en vilo a todos los fandoms? Casualmente, figuras como Rosalía, Shakira, Karol G o Stoessel cambiaron su look y no por cualquiera, sino teñirse de pelirrojas.

También en otras oportunidades Tini eligió ponerse flequillo recto para un evento, o teñirse todo el pelo de negro, e incluso entre el total black y el pelirrojo optó por unas mechas intermedias debajo de la oreja para ver si le gustaba la idea, algo muy original y poco común. Además, se la pudo ver luciendo su cabello al natural que es de un tono castaño claro o con algunas mechas rubias cuando era más chica por ejemplo en la época que fue protagonista de la serie de Disney Violetta.

Esto demuestra que, sin duda, Tini es una de las artistas que más disfruta de hacerse cambios de looks, nuevos estilos y probar tendencias de acuerdo al momento de su vida que esté atravesando o el proyecto profesional que tenga que encarar. Lo mismo sucede con los outfits.