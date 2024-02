La polémica actitud de Manzana contra Furia por la que piden su expulsión de GH

El video de Manzana escupiendo que desató la polémica

Cada vez quedan menos participantes en la casa de Gran Hermano y si bien ya se conocen luego de meses de convivencia, las peleas y los conflictos están a la orden del día. En este sentido, en las últimas horas se viralizó un clip en las redes sociales que generó opiniones encontradas y un debate sobre lo que realizó uno de los concursantes.

Según se puede ver en el corte que fue difundido por la plataforma X antes conocida como Twitter, pareciera que Manzana le quiso hacer una maldad a Furia escupiendo el recipiente donde estaba comiendo pochoclos. A raíz de estas imágenes, los seguidores del ciclo que se emite por la pantalla de Telefe se proclamaron al respecto y muchos aseguran que ésta es “una clara situación de acoso“ y piden que “la producción expulse a Manzana o que se le aplique algún tipo de sanción”.

Los comentarios apuntaron contra el tucumano, y exigieron a la producción que tome medidas al respecto. ”Qué horror lo de este chico, qué alguien haga algo por favor”, “Sanción directa“, ”Muy nefasto lo de Manzana”, “Esto es un acto de violencia explícito”, “Ojalá lo expulsen”, “No se pueden permitir esta clase de groserías”, “¿Le escupió la comida y no le dicen nada?”, fueron algunos de los mensajes que se sucedieron en las redes.

Gastón Trezeguet habló del video de Manzana

Si bien no se tocó el tema al aire del programa, hubo dos panelistas que sí se expresaron al respecto. Uno de ellos fue Gastón Trezeguet quien se mostró indignado con el participante. “Acá viendo la prueba de la casa pero no puedo contarme lo indignado que estoy con el escupitajo de Manzana no puedo dejar de pensar en eso”, aseguró.

Aunque después vio mejor el video y aclaró: “Manzana no escupio comida ni pochoclos , cuando ves video original de otra cámara se nota que escupe el piso, igualmente roñoso pero no se metió con la comida“, sentenció. Por su parte, Laura Ubfal, sumó: “Revisaron las cámaras y escupe el suelo..no el pochoclo...igual un asco”.

Laura Ubfal también se proclamó al respecto

La emoción de Manzana al ver a su novia en la casa de Gran Hermano

Hace algunas semanas, Santiago del Moro anunció que el “Congelados”, llegaría a la casa. “En un futuro, puede ser que suene una alarma y que todos tengan que quedarse inmóviles, como si fuesen una estructura de hielo. Va a entrar algún familiar o ser querido. Les va a poder decir algo lindo. Ustedes no pueden reaccionar nada”, le había adelantado el conductor a los participantes. A la vez, fue claro y tajante con las reglas a seguir. “Quizás puedan ir a placa o ser expulsados directamente, así que no es algo para festejar, es algo para la presión del juego”, les explicó.

La reacción de Manzana con el ingreso de su novia Luciana a GH

Finalmente el desafío llegó y este lunes por la noche fue el turno de que Rosina y Manzana recibieran a su familia en la casa en la que conviven desde diciembre pasado. La primera en ingresar en esta ocasión fue Fabiana, la mamá de la participante uruguaya, y un rato más tarde, se provocaría otro subidón sentimental cuando volvería a sonar la chicharra y todos quedaran tiesos ante el ingreso de Luciana, la novia de Big Apple, quien quedó congelado en el living.

“¡Buenas! ¿Cómo están”, dijo la morocha, sonriente. Y luego se dirigió a su novio pidiéndole que se quedara quieto al tiempo en que le daba un beso en la boca. “Quedate quieto. Te amo mucho, ¿sí?”, le susurró Luciana. “Estoy bien. Te traje para que compartas con los chicos”, agregó y dejó el paquete en uno de los sillónes. Luego se dedicó a recorrer la casa ante la quietud de su novio y de todos sus compañeros. Después de mirar el living, fue hacia uno de los cuartos, miró hacia el interior del otro. También revisó el baño con curiosidad. Y al regresar a la sala principal, casi patina. “Ya sé por qué todos se resbalan ahí”, acotó, divertida. Luego volvió para abrazar a su pareja. “Estoy muy orgullosa de vos, disfrutá cada momento, ¿sí? Es una experiencia única. Yo estoy bien”, le decía mientras le daba más besos y caricias en la cara.

Por su parte, la joven quiso llevarle tranquilidad a su pareja. “Te extraño todos los días”, le decía ella, mientras Manzana apenas sonreía y apretaba los labios para aguantarse las ganas de hablar. “¡Estás más flaco!”, sumó Luciana, a la vez en que elogió a todos los integrantes de la casa: “¡Son todos muy lindos!”.

Una vez que su novia se fue, Manzana cerró los ojos y se quedó así un buen rato, como queriendo procesar lo que había vivido. El Gran Hermano habló para descongelar a la casa y el tucumano se quebró mientras recibía el abrazo de sus compañeros. “¡Qué hermosa que es tu novia!”, le dijeron mientras él seguía mudo, aunque sonriente. Una vez que se repuso, pudo decir: “No puedo creerlo, amigo. Jamás la he visto tan radiante. Es increíble... ¡Qué linda que es, qué linda que es!”.