La contundente decisión de Peso Pluma tras su escandalosa separación de Nicki Nicole

Nicki Nicole y Peso Pluma en la ceremonia de los Grammys 2024 (@ElPesoPluma)

La sonada ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma sigue dando que hablar de punta a punta del continente. La cantante argentina anunció días atrás su separación de su colega mexicana con un contundente posteo en sus redes sociales y en medio de denuncias de infidelidad a raíz de unas imágenes que trascendieron del azteca con una joven durante el último Super Bowl celebrado el 11 de febrero.

El hecho ocurrió en Las Vegas, luego del tradicional espectáculo deportivo de los Estados Unidos, donde se vio a Peso Pluma en un casino de la mano y muy cariñoso con una desconocida. Al ver las especulaciones, la propia Nicki puso freno a los rumores y confirmó su separación con el mexicano: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, aseguró la rosarina, dando por concluido el romance que habían oficializado en octubre del 2023.

Al poco tiempo, aparecieron otras imágenes que comprometían aún más al intérprete de “Bellakeo”, quien esa misma noche en la Ciudad del Pecado habría engañado a Nicki pero con otra mujer. en un boliche. La información fue revelada por una testigo directo del hecho, que lo vio al mexicano en una actitud sospechosa. La cantante de “Wapo traketero” volvió a pronunciarse, con palabras de gratitud para sus seguidores que le mandaron mensajes de aliento en este momento tan difícil. “Una vez más gracias por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”, comentó la artista sin dar muchos detalles al respecto pero dejando en claro que estaba al tanto de todo lo que le mandan.

Peso Pluma en casino de Las Vegas con la misteriosa joven que motivó la separación (@pesoplumafanspage)

A más de diez días de los hechos, el mexicano no se pronunció de manera oficial sobre los hechos, ni en declaraciones a la prensa ni en sus redes sociales. En Instagram, se limitó a promocionar sus próximos conciertos en el marco del tour Éxodo y al flamante lanzamiento de “A tu manera”, la colaboración con Junior H. Sin embargo, en las últimas horas realizó una acción que puede interpretarse como el corte definitivo de su vínculo con la argentina.

La Doble P sacó de su feed todas las fotos que compartía con su colega, con quien por caso brilló en la alfombra roja de los últimos Grammys Latinos, donde se convirtieron en la pareja más observada de la velada. De esta manera, imitó el gesto de su flamante exnovia, que había decidido borrar los recuerdos juntos ni bien se había producido la supuesta infidelidad. En cuestión de horas, la rosarina eliminó las postales románticas, de algunos viajes que realizaron juntos, de los festejos navideños y de Año Nuevo, la fiesta de los Grammys y otros momentos de su efímero noviazgo.

El perfil de Peso Pluma, sin rastros de Nicki Nicole (Instagram)

Nicki Nicole y Peso Pluma se conocieron trabajando y tardaron un par de años en enamorarse. En 2021 se lanzó “Por las noches”, la canción que hicieron en común, pero recién en octubre de 2023 blanquearon su relación, luego de que que la industria musical los cruce en diferentes eventos y que se filtraran fotos de un viaje juntos a Disney.

A comienzos de ese año, Nicki se había separado de Trueno, y así se terminaba una de las parejas más queridas de la nueva escena urbana en la Argentina. La oriunda de Rosario y el nacido en la Boca pusieron fin a su vínculo de común acuerdo luego de más de tres años, en los que coquetearon con el casamiento.