Llanto, tristeza y el comienzo de una nueva etapa: ¿quién es el nuevo eliminado de GH?

Furia y Lisandro reflexionaron sobre la placa (Video: Telefe)

Con la competencia a punto de llegar a la mitad, y ante una nueva gala de eliminación, casi toda la casa de Gran Hermano se encontraba en placa. Tal es así, que 9 de 12 participantes se encontraban en zona de riesgo. Ya sea por errores propios o votos ajenos, muchos jugadores corrían riesgo de abandonar el certamen. ¿Quién fue el nuevo eliminado del certamen?

El nerviosismo invadía casi toda la casa, la sensación podía sentirse e incluso escucharse en las charlas de los hermanitos. En ese sentido, las ‘Superpoderosas’, mostraban sus nervios. “Ay Dios, no quiero pasar por esto, te lo juro”, reflejó Zoe sobre el momento que estaban a punto de vivir. Luego, Rosina le respondió: “La verdad que tampoco, porque realmente es como una incertidumbre, o sea, que no tenés ni idea de quién se puede llegar a ir”.

Las tres amigas se encontraban en esta instancia luego de haber sido sancionadas por interactuar con el afuera. Con el juego llegando a una instancia clave, ellas entendía la importancia de superar esta prueba, por eso Lucía dijo: “Esta placa la veo como, si zafamos es un logro. Ni siquiera me votó, o sea a mí nunca me votó la casa”.

Así las cosas, una vez comenzado el programa, Santiago del Moro comunicó el primer salvado: Nicolás. El joven sacó únicamente el 0,2% de los votos. “Es una sorpresa terrible, no lo esperaba, estábamos pensando qué podía pasar, quiero agradecer, vamos a ver cómo sigue todo”, expresó el chico.

Santiago del Moro comunicó quién es el nuevo eliminado de GH (Video: Telefe)

El siguiente en abandonar la placa fue Martín Ku, quien expresó: “No lo puedo creer, salir tan pronto de la placa es una sorpresa muy grande. Gracias a todo el mundo”.

Afuera en la tribuna, su novia celebraba con una remera rosa con su cara. Rosina fue la tercera salvada (con el 0.99% de los votos). Al enterarse de la decisión de la gente se abrazó con su grupo y agradeció la decisión del público.

Luego le siguió otra ‘Superpoderosa’, Zoe fue la cuarta salvada con el 1,3% de los votos. El quinto en alegrarse fue Emmanuel, que se levantó del sillón de la alegría y dio un giro (salió de placa con el 2,1%). Así, los cuatro jugadores restahtes –Furia, Lisandro, Manzana y Lucía– fueron a buscar sus valijas.

En el confesionario, Lisandro expresó su deseo de continuar en la casa: “Ya van seis placas, me quiero quedar hasta el final. Soy la misma persona desde el día uno Me fueron conociendo con mis enojos, mis malos humores, mis risas. Me he equivocado, he intentado jugar de una manera, me di cuenta que no era de esa forma e intenté mejorar y aprender. Demuestro los valores que me enseñaron mis viejos”.

Santiago del Moro anunció los primeros salvados de la placa (Video: Telefe)

Furia también aprovechó su momento y habló ante el público: “Me quiero quedar porque así soy yo, a veces me puedo apagar un rato y a veces hay cosas que no me aguanto y las digo. Soy lo que ustedes eligieron, gracias por los gritos siempre. Estamos a mitad de camino, creo que si llegué hasta acá es por algo y porque represento muchas voces en algunos que me ven y se sienten identificados. Quiero jugar la semana que viene por la casa”.

Una vez que Santiago del Moro reapareció en pantalla mostró el sobre plateado y comunicó que el sexto salvado era Manzana. La cara de Furia mostraba su preocupación y la desilusión por continuar en placa en esa instancia.

Pero la tristeza no le dudaría mucho, ya que con solo tres participantes nominados, el conductor anunció que el nuevo jugador en abandonar la casa más famosa del país era Lucía. Las cifras marcaron que la joven salteña se fue con casi la mitad de los votos: Lisandro (19,5%), Juliana (32,8%) y Lucia (47,7%).

Por último, Santiago del Moro comunicó que a partir de ahora comienza la votación del repechaje y este martes la casa vivirá una nueva edición del Congelados.