Edith Hermida rompió el silencio y habló de su enfrentamiento con Eliana Guercio

Edith Hermida enfrentó los rumores de pelea con Eliana Guercio (Video: Intrusos, América)

Tras la salida de Eliana Guercio del ciclo radial que conduce Santiago del Moro, las versiones de un enfrentamiento con Edith Hermida comenzaron a crecer. Es que los rumores indican que la actriz habría renunciado después de un cruce con la locutora en El club del moro.

Entre tantas idas y vueltas, la panelista de Bendita TV rompió el silencio y habló de la sorpresiva renuncia de su compañera. “Yo no tengo ningún problema con Eliana, desconozco las razones por las que se fue. Hoy Santiago dijo: ‘Chicos, Eliana no va a estar más con nosotros’. Yo la conocí un mes, estoy re contenta de trabajar en el club del moro, es el programa número uno”, comenzó diciendo Hermida en una charla con Intrusos (América).

Al ver que no mencionaba la supuesta pelea, el movilero le consultó: “¿Decís que no fue por un tema de discusión, sino un tema operativo de su vida?”. Decidida, la locutora dio su versión: “Yo creo que sí, yo no me enojé con ella, no me peleé con ella”.

Luego, Hermida aprovechó para resaltar la labor de su compañera y que de ser así, de tratarse de un conflicto, llamaría a Guercio: “La llamaría porque me enteré hoy que no iba a venir más. Después cuando tenga tiempo la llamaría, es una chica muy trabajadora, tiene toda mi admiración. Soy re buena compañera y me encanta ella. No pregunté qué pasó, soy re chusma, estoy tranquila”.

Lo que empieza con polémica termina con polémica. Es que la actriz había iniciado en el ciclo conducido por del Moro tras la salida de Catherine Fulop. En aquel entonces, su ingreso también fue vertiginoso ya que, recién llegada al país, la exvedette le pidió trabajo al conductor ni bien se enteró que el lugar estaba libre. Esto la convirtió en el centro de las críticas en redes sociales.

Por su parte, Hermida se unió al equipo recientemente. Todo se dio tras la decisión de Fernanda Carbonell de dejar el exitazo radial. Al respecto, las versiones de esta renuncia resaltan que se debe a temas personales.

Eliana Guercio renunció a El club del moro

Si de polémicas se trata, Hermida vivió un tenso momento al aire semanas atrás. Todo se dio en medio de la grabación del programa Bendita. A minutos de haber comenzado, descubrió que ya no contaba con su teléfono celular a mano.

La situación, que en un principio pareció un paso de comedia, transformó al estudio y se convirtió en un evidente problema, con duras acusaciones cruzadas. “Me lo robaron acá, adentro del estudio”, sostuvo la locutora.

Ante la gravedad de la acusación, Tamara Pettinato, su compañera de panel, decidió llamar al número de Hermida. Sin embargo, el teléfono daba ocupado, lo que sin dudas aumentó la preocupación y la tensión que se vivía en el estudio. “Detrás de cámaras, está acusando a todos”, revelo Pettinato sobre el accionar de Hermida, mientras Enzo Aguilar, también integrante del ciclo, intentó sumar igualmente su cuota de ironía:”Sé que soy tucumano, pero no soy yo”.

La discusión entre Hermida y sus compañeros se intensificó. Después de un largo rato, se dilucidó que fue una broma preparada por algunos de sus compañeros del programa. Aunque hasta la final de la emisión no se dio a conocer públicamente quién o quiénes estuvieron detrás del chiste