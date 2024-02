Juana Viale, vestida con un clásico modelo de Gino Bogani, sorprende todos los domingos con un video diferente para TikTok

Apertura de Almorzando con Juana

Mirtha Legrand y Juana Viale volvieron a Buenos Aires para continuar sus respectivos programas con un estudio totalmente renovado en la decoración. Juana por su parte abrió el programa luciendo su look de Gino Bogani, un conjunto de pantalón de crep de seda con casaca corta, con una explosiva combinación de colores, verde y color frutilla según Bogani, aclaró la conductora y lo acompañaba con un pantalón naranja. Todo combinado con una biju, que seguía la misma línea de colores.

Recibió a sus invitados entre ellos, Ronnie Arias, Peto Menahem, Eduardo Blanco, Tuli Acosta, ganadora del Bailando 2023, Claudio “El Turco” García, exfutbolista y actual streamer. Agradeció a cada uno de los responsables que lograron que pudieran ella como su abuela trasladarse a Mar del Plata, y le dijo a su hermano en cámara, quiero volver al mar. “Extraño Mar del Plata y extraño el mar, así que cuando quieran, bien Nachito...” dirigiéndose a su hermano al productor del programa Ignacio Viale.

Más tarde Juana fue presentando a cada uno de sus invitados, y estalló el estudio cuando apareció el conductor Ronie Arias con una vestimenta que llamó la atención fiel al estilo provocador y divertido del locutor, quién aclaró que estaba viviendo entre Uruguay y Argentina.

Ronie Arias en Almorzando con Juana

Repasando el menú de las manos de la cocinera Jimena Monteverde, pudieron degustar, para la entrada, repollo grillado acompañada con hummus de garbanzo y nueces, para el plato principal, hubo dos platos uno para vegetarianos, roll crocante de hongos y para los que preferían carne, roll de pollo. De postre fruta exótica de mango y maracuyá Además, Juana y “Tuli” Acosta sorprendieron a todos sus seguidores con un baile para TikTok, donde se mostraron divertidas y coordinadas, con una coreo para convertirse en Tiktoker, al ritmo del tema de “Twenty Six, Tayson Kryss - Buscando Money”, que en muy pocas horas se hizo viral.

Juana Viale - Almorzando con Juana

Instagram

Recordemos que este lunes, Juana Viale sorprendió con una noticia que inmediatamente se volvió viral en todas las redes sociales: Si bien durante los últimos días se especulaba con una reconciliación con su expareja, el arquitecto Agustín Goldenhorn, finalmente ella misma fue la encargada de confirmar que está de novia con Yago Lange. El joven, de 35 años, es un regatista olímpico que se destacó por conseguir una técnica de navegación muy particular: logró foilear - una tecnología que permite navegar sin entrar en contacto con el agua gracias a la sustentación de una vela - nada menos que frente al Glaciar Perito Moreno. Todo el trabajo lo hizo con solo fin, dejar un mensaje positivo sobre “el valor del agua” frente al contexto del cambio climático, y sobre la conservación y protección de los Parques Nacionales. “Mi deseo como deportista es cuidar el lugar que tanto amo y tanto me da y trascender el mensaje de que no es para mí, sino que es para todos. Aquellos que amamos el agua, debemos protegerla”, manifestó el hijo del también reconocido medallista olímpico, Santiago Lange.Con una foto y subida en su cuenta de Instagram sorprendió a todos...se los ve a Juana y Yago dándose un beso y escribió: “Normales, juntos”, acompañado con un corazón rojo.