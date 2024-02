Así fue la cita doble de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el príncipe Harry y Meghan Markle

Michael Bouble y Lousiana Lopilato y Harry y su esposa

En un inesperado cruce, Luisana Lopilato y Michael Bublé tuvieron un divertido encuentro con los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle. En el marco de la celebración del evento Invictus Games One Year to Go, las parejas disfrutaron de varias salidas en las que charlaron y hasta jugaron uno de los típicos deportes de Canadá.

El primer acercamiento entre las parejas comenzó el jueves, a las siete de la tarde, cuando la actriz y el cantante fueron a cenar junto a la realeza a un exclusivo restaurante de la ciudad de Vancouver. Allí disfrutaron de una comida ‘mágica’ que constó de tres o cuatro aperitivos preparados con productos locales y hasta especias indias.

Al respecto, el chef del lugar comentó el paso a paso de la velada. “Fueron extremadamente amables. Vinieron y hablaron con el personal de cocina, fueron muy respetuosos al dejarme elegir la comida. Les pregunté si había alguna alergia o alguna cosa que no le apeteciera tener, y Meghan dijo: ‘Me encanta la comida picante’. A Michael Bublé le encantaban los champiñones, por ejemplo, y a Harry le encantaban los kebabs”, expresó Vikram Vij en una charla con People.

El encuentro entre Luisana Lopilato y Michael Bublé con el príncipe Harry y Meghan Markle

El grupo también probó otros platos, como crema de patatas al curry y pequeñas tortas de garbanzos negros. Durante la cena, los duques no ocultaron su afecto, Meghan siempre tenía su mano izquierda en la espalda de su pareja.

Al día siguiente, las parejas fueron al Vancouver Curling Club ubicado en el Centro Comunitario Hillcrest, ubicado en la ciudad donde viven Lopilato y Bublé. Durante el evento, el príncipe Harry y el cantante jugaron al curling, el popular juego canadiense, sobre sillas de ruedas.

Luego, el canadiense se lució con una versión de “My Way” en la cena organizada para celebrar el evento, la misma se dio en el marco de los Invictus Games, los juegos creados por el príncipe y cuya asociación de veteranos enfermos o heridos participa en los deportes modificados, incluyen básquet en silla de ruedas, entre otros-.

Luisana Lopilato y Meghan Markle mientras observan a sus esposos jugar curling

Mientras cantaba, Bublé tuvo un llamativo gesto y cambió la letra de la emblemática canción para agraciar al Príncipe Harry. Tras resaltarlo como un visionario, la figura de Canadá deseó una pronta curación para el Rey Carlos, quien actualmente está bajo tratamiento contra el cáncer.

“Quién diría, los sueños pueden hacerse realidad cuando la vida te dice que estás lejos de haber terminado. Nada te domina. En Invictus Games juegas a tu manera. Un hombre, un plan que cambia la vida, hace todo lo que puede, es un visionario. Nuestros deseos de curación para tu papá. Te has ganado cada día el derecho a decir -como la canción- ‘lo hice a mi manera’”, sostuvo Bublé.

Recientemente, a finales de octubre de 2023, Luisana Lopilato se convirtió en ciudadana canadiense. Luego de 16 años de vivir en ese país, la actriz de Casados con hijos logró obtener la nacionalidad y lo contó mediante un posteo en su cuenta de Instagram.

“Quiero compartirles una de las mayores alegrías de mi vida y es que hoy por fin me convertí en ciudadana canadiense”, comenzó Lopilato y siguió junto a emojis de banderas y corazones: “Ahora soy Argentina y canadiense, mejor imposible”.

En ese sentido, la actriz reflexionó sobre el camino recorrido en ese país: “Pensar que pasaron casi 16 años. Aquí nacieron mi esposo y mis cuatro hijos, por eso ser canadiense es un privilegio enorme del cual estoy inmensamente agradecida a Dios y a la vida”.