Jimena Barón respaldó a Lali Espósito, pero se enojó con sus seguidores: “Paremos un poco”

Jimena Barón defendió a Lali Espósito pero se enojó con sus seguidores por el hate: "Paren un poco"

En un reciente intercambio de opiniones que capturó la atención pública, Lali Espósito defendió su carrera artística frente a las críticas de Javier Milei. El motivo del desacuerdo radica en las objeciones del Presidente hacia la participación de la cantante en eventos financiados por administraciones locales y provinciales. En respuesta, la artista utilizó sus plataformas digitales para manifestar su respeto por las decisiones del electorado argentino en los últimos comicios y, de manera diplomática, extendió una invitación al mandatario para asistir a su próxima presentación.

Este gesto podría interpretarse como un intento de tender puentes entre el ámbito cultural y el político, mostrando un interés en superar las discrepancias a través del acercamiento y la comprensión mutua. Tras este intercambio, fueron varias las figuras del espectáculo que salieron en defensa de la cantante a través de diversas plataformas, condenando las palabras de Milei y subrayando el valor de la cultura en el país.

En medio de este panorama, una de las personas que alzó su voz fue Jimena Barón, quien a través de una historia en su cuenta de Instagram destacó: “Hostigar públicamente a una compañera laburante es violento. Hombres violentos no es buen marketing. Al menos por marketing debería estar mejor asesorado, acaba de empezar usted, no como Lali que ya tiene 20 años de carrera. La cultura no se mancha”, sellando el escrito con un corazón rojo.

La publicación de Jimena Barón a favor de Lali Espósito

Sin embargó, fue la propia Barón quien inmediatamente después de esas palabras publicó un video en el que detalló con un texto sobreimpreso que rezaba “igual voy a hacer esto porque me quedé mal y tengo las pelotas llenas”, para luego afirmar verbalmente: “Hay algo como un poco irónico que es que ante el pedido, primero, que el famoso tenga que hablar. Últimamente el famoso... yo voy a un evento, ponele, porque me pagan para ir a muchos eventos, como también hay eventos en los que no me pagan, y ahora, por ejemplo, para un famoso, cantante, actriz, lo que crean que soy, yo sé que llego y voy a tener que contestar sobre el Presidente, sobre la persona que se expresó contra el Presidente, sobre Gran Hermano, sobre la separación de no sé quién, sobre la novia nueva del padre de mi hijo. Y digo, ¿en qué momento somos tan importantes y necesitan tanta opinión, tanta palabra del famoso? ¿Qué crédito tengo por ser famoso? Nada. Yo soy una mina más que ya saben todos los mocos que me mandé, que sigo teniendo acá al pibe sola todos los días para criarlo, ¿Hay que saber todo? ¿Qué es, el Carrera de mente?”.

“La red social, es la red social y vos la usás para lo que quieras y lo que puedas. Si podés facturar, facturarás, si sobra la guita, te chupa un huevo y no facturás en la red social, Si hacés surf, subirás solo fotos de olas, digo que esto se volvió algo medio raro de que estás en tu casa, o estás en Quequén, en la playa, y pasa algo y te empiezan a putear porque vos no saliste a decir nada. Entonces, ¿cómo es esto también? ¿tenés que largar el churro y contestar rápido y hacerte la preocupada en medio de la playa en bikini?”, cuestionó sobre las nuevas formas en que se le exige a las figuras públicas que adopten una postura sobre determinados temas.

Sobre esto, pidió un poco de cordura: “Pará, dejame ver qué pasó, si pienso que puedo llegar a decir algo piola que valga la pena que yo salga en redes diciendo algo o no. porque por ahí soy re pelotuda con el tema, no voy a decir nada copado, no voy a sumar nada, entonces prefiero no hablar. No tenemos que hablar, lo que digas, aparte, va a estar mal y te van a dejar de seguir un montón y un montón te van a empezar a amar y a decir ‘sí, al fin, buenísimo, estábamos esperando’, y ahí vas a tener a los que se decepcionaron por lo que dijiste, y los que estaban decepcionados porque no habías dicho eso que ahora sí dijiste”.

A su regreso de las vacaciones, Jimena Barón se expresó sobre Lali Espósito (IG @jmena)

“Y algo que me pasa ahora, hoy que acabo de llegar, que me fui un millón de días de vacaciones y entré a twitter y me empezaban a decir por qué no había hablado de Lali, cuando yo ya había hablado, pero después pasó otra cosa y vuelven a putearte los que la quieren defender de la agresión que recibió y te agreden a vos porque no dijiste nada. Entonces, las agresiones que podamos zafarnos ente nosotros, zafemos de eso, ¿nos vamos a estar cagando a puteadas? ¿Ustedes entienden que vos podés tener más de seis millones de seguidores en Instagram y ser cantante y ser famosa, ponele, e igual ser una persona que por ahí puede no enterarse de algo, o se entera y no tiene algo muy piola para decir, o por ahí no tiene ganas de decir algo y que la gente te recague a puteadas durante un millón de días?”, afirmó sorbe lo vivido en las últimas horas.

Para finalizar, expresó: “Paremos un poco con la expectativa con la persona famosa, es mucha agresión que no va, yo no soy política, yo no laburo, yo no le estoy sacando la guita a nadie y no tengo que dar una opinión muy brillante sobre nada porque soy cantante, hago canciones. Algunas están buenas, otras serán una poronga, pero paren, paren un poco. Y puede haber cosas que no te gusten y detectar cosas que están mal sin compartir con esa persona algo, política, religión, cultura, lo que sea, es así de simple. Chicos, abran la cabeza, no podemos estar con esa grieta de mierda, antigua, en este país que si el otro votó a tal o cual que lo hagan mierda. Eso es una pelotudez, somos personas, y no caigamos en esa de la grieta y la violencia, entre nosotros no“, cerró.