Recuerdos, anécdotas, fotos y mensajes románticos: así festejan los famosos San Valentín

Marcelo Tinelli le dedicó tiernas imágenes a Milet Figueroa (Video: Instagram)

El Día de San Valentín, celebrado cada 14 de febrero, es una festividad mundialmente reconocida que honra el amor y la afectividad entre las personas. Así, desde el comienzo de la jornada se observó cómo diversas celebridades comparten con sus seguidores todos los detalles de esta fecha, al la vez que ofrecen una mirada al lado más íntimo y romántico de sus vidas.

Te puede interesar: La salida familiar de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester: el ida y vuelta romántico y el regreso a donde nació el amor

Esta tradición, que lleva siglos enraizada en diversas culturas alrededor del mundo, evolucionó con el tiempo, pasando de un enfoque religioso e histórico a una celebración más amplia del amor en todas sus formas. Influencer, modelos y conductores, entre otros, gracias a su visibilidad y seguimiento masivo, juegan un papel importante al momento de establecer tendencias y comportamientos relacionados con esta festividad, reflejando sus personalidades y preferencias personales.

Catherine Fulop compartió un video en el que refleja su amor a Ova Sabatini

Es que en el contexto actual, donde las redes sociales y los medios digitales son una ventana abierta a la vida de las diferentes figuras públicas, las manifestaciones de amor y cariño entre celebridades capturan rápidamente la atención de millones. Desde regalos extravagantes hasta gestos significativos e íntimos, cada celebridad aporta su toque personal a la celebración.

Te puede interesar: En el día de San Valentín, las cinco parejas más apasionadas que encendieron a sus seguidores este 2024

Con el tema Perfect, de Ed Sheeran, de fondo, una presentación con diferentes imágenes inéditas de momentos compartidos fue el regalo de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa, junto con un texto que reza: “Feliz día de San Valentín, amor mío. Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino y seguir juntos en esta hermosa vida. Te amo”.

El video compartido por Alejandro Fantino, celebrando el amor con Coni Mosqueira

Por su parte, Catherine Fulop optó por un video en que de fondo se pueden ver las imágenes de su casamiento con Ova Sabatini, mientras comienzan a sucederse varias instantáneas de su vida juntos. También musicalizado por Ed Sheeran, pero esta vez el tema Photograph, la actriz destacó: “Nuestra vida juntos está llena de bellos y emocionantes momentos. Tu y yo creamos el amor y hacernos la vida. ¡Tu eres mi vida entera! Te amo hoy y siempre amor”.

Te puede interesar: Cuáles son los regalos más elegidos para San Valentín y cuánto aumentaron en el último año

También optó por un video Alejandro Fantino, quien así compartió su amor con Coni Mosqueira, una sucesión de imágenes que inician con la primera fotografía juntos, hasta este presente en que ella pasó los cinco meses de embarazo. Con la música de James Arthur y el tema Say you won’t let go, se suceden instantáneas y recortes de video de algunos de los momentos compartidos, con un texto acompañando en el que solamente se expresa: “De portada nuestra primer foto juntos. El final del video es...” y la imagen de un pollito rompiendo el cascarón.

Zaira Nara y Facundo Pieres celebraron también el amor este 14 de febrero

Zaira Nara y Facundo Pieres sorprendieron a todos al confirmar su reconciliación en los últimos días del año último, cuando se mostraron acaramelados en las playas de Punta del Este, dando por finalizadas así las especulaciones sobre cuál era el presente de la pareja. Al comienzo de este 14 de febrero, en tanto, la modelo y empresaria a través de su cuenta de Instagram compartió una imagen en que se los puede ver juntos y un texto sobreimpreso en el que solo dos palabras alcanzan para detallar el sentimiento: “My Valentine”,acompañado de un corazón rojo.

Otra d elas parejas que sin dudas sorprendió a la opinión pública en el último tiempo fue la de Daniela Ballester y Daniel Osvaldo, que para reafirmar la pasión que los une, este último destacó en su perfil de la red social, acompañado de tres fotografías, el texto: “Acaba de empezar nuestro Día de los Enamorados y yo quiero agradecerte por tu amor, el mejor del mundo, el más lindo, sano y real que existe. Quiero decirte que sos la mujer de mi vida, que te amo cada dia más y que nunca antes en mi vida había sido tan feliz como lo soy estando a tu lado. Quiero agradecerte por estar siempre, en las buenas y sobre todo en las malas. Gracias por tus mimos, por tus besos y caricias. Gracias por cambiarme la vida y mejorarla cada día”.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester, en la imagen compartida por el ex futbolista

Además, en el mismo tono, destacó: “Tu amor es lo más hermoso que me pasó en la vida y quiero que sepas que siempre voy a cuidarte y a cuidarnos. Gracias por hacerme mejor persona. Gracias por hacerme reir y tambien por hacerme llorar de emoción en alguna que otra ocasión. ¡Gracias por ser mi novia, mi amiga, mi consejera, mi mujer y mi compañera! Ojalá pueda hacerte sonreír siempre ¡porque tu sonrisa es la mas linda del mundo! Vos sos la mujer mas hermosa que vi en mi vida y me siento muy afortunado siendo tu novio. ¡Te amo y te admiro! ¡Sos mi vida entera y mi norte! ¡Gracias por dejarme vivir mi vida a tu lado! ¡Prometo amarte por siempre! ¡Gracias bebita mía! ¡Feliz día! Te amo”.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, y el mensaje por San Valentín

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla viven en la actualidad un amor que venció hasta al divorcio, ya que años después de ocurrido, volvieron a elegirse, y siguen juntos hasta hoy. Fueron tres años alejados y ella tomó la iniciativa para ese reencuentro, se animó y lo llamó por teléfono: “Mis sentimientos siguen donde estuvieron siempre, tenemos tanta historia juntos, tanto camino recorrido”, le comentó ella. Él respondió que en 20 minutos la llamaba. Sonó el teléfono y le dijo “contraté un crucero, ¿nos vamos?”.

Hoy la cantante compartió una fotografía en que se los ve juntos, y un texto en el que detalla: “Siempre esperé una palabra de amor el 14 de febrero … y hoy lo primero que escuché al despertar fue un ‘te amo’. Feliz día al amor. A todos los que aman, o amaron alguna vez o están dispuestos a amar”.

Nicole Neumann compartió momentos íntimos de su vida en pareja con Manu Urcera a través de una serie de imágenes que publicó en su perfil de Instagram. allí incluye una dedicatoria de la modelo al piloto, donde lo proclama como su “Valentín” eterno, Pero eso no fue todo, ya que luego de que él contestara a ese saludo, la también jurado de Los 8 escalones compartió una reflexión: “Tu alma gemela está divinamente diseñada para amarte en todas las formas en que necesitás ser amado”.

Barby Franco y Fernando Burlando, en su primera imagen juntos

Fernando Burlando recibió una conmovedora felicitación de su pareja, Barby Franco, en conmemoración no solo a San Valentín, sino también a los 13 años de relación, al recordar el día en que se conocieron con el abogado a quien destacó como “un ser maravilloso”. La pareja, que experimentó altibajos en su relación, parece encontrar siempre el camino de regreso el uno al otro, reforzando su vínculo con la llegada de su hija, Sarah. La celebración de esta fecha especial sirve no solo como un recordatorio de su amor duradero, sino también de los desafíos y alegrías compartidas a lo largo de más de una década juntos. “Agradezco a la vida haberte encontrado y tener lo más sagrado, que es Saritah. Te amamos. Felices 13 años juntos, destacó la modelo.

Thelma Fardín y Nico Riera, mensajes cruzados en San Valentín

Sendas dedicatorias se enviaron mutuamente Thelma Fardín y Nico Riera, a través de sus respectivas redes sociales. en un claro gesto de amor y complicidad. Así, mientras Fardin expresó su felicidad junto a su pareja con un tierno mensaje: “Feliz la vida con vos. Te amo”, el actor optó por un tributo musical, dedicándole la letra de Amores como el nuestro, una canción que ganó popularidad en el país gracias a Los Charros. Este nuevo acto de amor público se suma a una serie de gestos que han definido su relación, marcada por la sinceridad y el apoyo mutuo.

Por su parte, Araceli González compartió recuerdos de su casamiento con Fabián Mazzei en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje romántico dedicado. “¡Mi boda! ¡Mi mejor elección! ¡Mi amor ¡Nada más sanador que el amor! Construye, sana y abraza. Feliz día de San Valentín”, escribió la actriz y empresaria que en septiembre del año pasado cumplió una década de casada con su compañero de vida.