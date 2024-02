El impactante look de Nicole Neumann en un casamiento, embarazada de casi seis meses: “Celebrando el amor”

El impactante look de Nicole Neumann y Manu Urcera al asistir a un casamiento (IG nikitaneumannoficial)

Nicole Neumann está transitando su sexto mes de embarazo y en las últimas horas captó la atención del público con su elección de vestuario para asistir al casamiento de unos amigos. El evento, que tuvo lugar en Neuquén, se convirtió en la ocasión perfecta para que Neumann y su esposo, Manu Urcera, celebraran el amor junto a los novios. Antes de asistir a la boda, la modelo compartió a través de sus redes sociales unas fotografías donde se destacaba su outfit, diseñado por Natalia Antolín. El diseño fue objeto de numerosos elogios por parte de sus seguidores.

En el contexto de la celebración, la empresaria no sólo resaltó por su elegancia, sino también por su cómoda elección de calzado, priorizando su estado de gestación. En sus propias palabras, destacó la importancia de elegir unos zapatos cómodos para disfrutar del evento sin complicaciones, lo que refleja su enfoque en el bienestar durante el embarazo sin renunciar al estilo. Sus comentarios y fotografías, que mostraban desde la prueba de vestuario hasta los momentos más felices del casamiento, generaron un gran interés y recibieron múltiples halagos en las redes.

Nicole Neumann, embarazada de casi seis meses, compartió con sus seguidores el look elegido para la celebración

“¡Festejando el amor! Mi vestido divino de Natalia Antolin. PD: no le digan a nadie, en la última foto muestro lo que es priorizar embarazo+pasto = ponerte unos zapatos cómodos, sin riesgo y que no te importe nada”, destacó en el texto que acompaña las imágenes. Esta aparición resalta no solo su compromiso con la moda sino también su habilidad para equilibrar comodidad y estilo en un momento tan especial como es el embarazo. El evento en sí mismo, y la manera en que compartió su experiencia, recalca la importancia del amor y la familia en su vida, mientras avanza hacia la llegada de su próximo hijo.

Recién llegada de sus románticas vacaciones en Valencia (España), a donde viajó junto a su marido, ella continúa mostrándose muy activa en sus redes sociales, y mientras sus tres hijas mayores se encuentran de vacaciones con su padre, Mica Viciconte, y su otro hermanito -Luca, hijo de la pareja-, la integrante del jurado de Los 8 escalones mostró cómo transita sus días de verano, haciéndole frente a la ola de calor que atravesó al país las últimas dos semanas.

"Ponerte unos zapatos cómodos, sin riesgo y que no te importe nada", explicó Nicole Neumann sobre tal elección

Así las cosas, en las últimas horas, la modelo compartió en sus redes sociales una foto de su almuerzo. Allí, sobre un plato de porcelana pintado con hojas verdes y flores rosas, se ve un omelette al que ella eligió llamar “sándwich”. Por caso, usó las comillas para referirse al menú que estaba compuesto por zucchini relleno con palta, lechuga y tomates. “¿Qué tul?”, preguntó a sus dos millones de seguidores sobre su elaboración.

Semanas atrás, la modelo había realizado distintas salvedades en sus redes sociales luego de algunas versiones que dice que circulan sobre su alimentación desde hace años. “Quiero aclarar un mito que siguen queriendo instalar”, comenzó Nicole en un video que grabó en modo selfie. “Que sí como sushi, pero vegano o vegetariano. No como sushi con pescado. Así que no sé por qué insisten con esa versión extraña, que no sé ni de dónde la sacaron, como si estuvieran en mi sopa, que saben lo que hago”, se mostró molesta por los comentarios que venía recibiendo y que no quiso dejar pasar.

“Pero no, no como animalitos muertos. Bajo ningún concepto”, ratificó Neumann y se vio en la obligación de tener que especificar sus declaraciones públicas en alguna entrevista en la que se autodefinió como “80 por ciento vegana”. “Es porque, rara vez, si estoy en algún evento o en un restaurante, por ahí como un postre que claramente no es vegano”, explicó sobre aquellos dichos.