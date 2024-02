Cris Vanadia, el elegido por Marcelo Tinelli, habla de su nuevo desafío: “Voy cumpliendo mis metas”

El día que Cris Vanadia conoció a Marcelo Tinelli y se le apareció su abuelo en los sueños

Cris Vanadia cobró mucha popularidad este 2023 tras su participación como conductor del streaming del Bailando, una propuesta que revolucionó la TV y que fue un gran éxito del ciclo que conduce Marcelo Tinelli. Si bien muchos escucharon su nombre recién este año, él tenía muy claro desde chico cuál iba a ser su futuro profesional. Con solo 12 años recorría el dial buscando emisoras e imitaba lo que escuchaba.

Te puede interesar: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se habrían comprometido: “Ya estamos para casarnos”

A los 15 empezó a trabajar en la radio local de Monte Grande, localidad de la que es oriundo y desde ahí, nunca paró. Hoy, a sus 28 años, locutor recibido de ETER, celebra su presente al aire de Los 40 principales y creciendo en la televisión bajo el ala protectora de un número uno.

En diálogo con Teleshow, Cris se muestra feliz y agradecido por la nueva apuesta que hace La Flia, productora de Marcelo, la cual lo pone al frente de un nuevo programa que llega en marzo a la pantalla de América TV junto con Charlotte Caniggia como dupla. También habla de su presente en la franja de la mañana de los 40 principales, uno de los horarios más importantes de la emisora de música y confiesa cómo vive la exposición y el lado b de la fama.

Cris Vanadia íntimo: fue elegido por Marcelo Tinelli para conducir con Charlotte en América, su paso por el Bailando y el sueño que tuvo con su abuelo que le marcó la vida

—¿Cómo te preparás para conducir un nuevo programa en América, después de Noche al Dente, cómo estás con esta convocatoria ?

Te puede interesar: La verdad sobre la foto que despertó rumores de compromiso entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

—Estoy muy entusiasmado, feliz y agradecido. Sobre todo, me gusta esto de llevarlo adelante con Charlotte, ella me parece una genia, en las reuniones que tuvimos es igual que como se la ve al aire, así de disparatada, de fresca, la verdad que los aportes que hizo me parecieron espectaculares... estoy muy motivado.

—¿Ya saben quiénes los van a acompañar? ¿Qué podés adelantar del programa?

Te puede interesar: Marcelo Tinelli recorrió diferentes bodegas, para degustar buenos vinos y grabar su reality

—Todavía no, tuvimos una reunión con el Chato Prada y se está armando el equipo. Hay lindos nombres de personas muy cracks y talentosas, y la idea principal del proyecto es que nos divirtamos antes de ir a dormir. Va a ser un programa de entretenimiento.

Charlotte Caniggia y Cris Vanadia, la dupla elegida para un nuevo programa de América

—¿Va a tener un estilo juvenil?

—No, no lo catalogamos como juvenil. Sí es entretenimiento para todos los públicos, y por eso en el equipo tenemos gente de todas las edades. Vamos a tener mucho ida y vuelta con las redes sociales, la idea es que haya una sala de streaming para estar aggiornados y llegar a todo ese público que hoy quizás no consume tele y sí consume las redes o las plataformas digitales.

—Vos ya estuviste en esa franja y en ese canal con Instalate, ¿cómo influye esa experiencia, conociendo un poco la audiencia?

—Estoy entusiasmado porque es un segundo round y sobre todo me motiva porque hay un gran equipo. Instalate fue una experiencia hermosa que pasó en América, que me abrió las puertas de muchas otras oportunidades que se fueron dando. Haber estado involucrado en el Bailando en América también tiene que ver con esa experiencia en el canal, me conocían, me tratan súper lindo. Siempre me tienen en cuenta para proyectos, para los Martín Fierro de la Moda también estuvimos haciendo una participación en la alfombra roja. La verdad que se labura muy bien en el canal, los quiero mucho a todos.

El Streaming del Bailando, la revolución del 2023 en la TV argentina

— Me acuerdo que vos siempre hacías el “Buenas Noches América”, en otro canal, y después terminaste trabajando con Marcelo

—Sí, fue cuando trabajé en Quiero, hice 5 años un programa que se llamó “Los 15 mejores” producido por Coco Fernández en Canal 13 de Artear. Era un ciclo donde se nos permitía de todo y cuando volvía Marcelo a la TV jugábamos a ser Tinelli. A mi me encantaba eso de intentar hacerlo igual.

—Y ahora tuviste la oportunidad de trabajar con él, ¿cómo fue esa experiencia?

— Una locura. El año pasado cuando me dijeron que había esta posibilidad de empezar en el streaming yo no lo podía creer. No se lo conté a nadie salvo a mis más cercanos. Las reuniones fueron en abril y el programa empezó en septiembre, imaginate la cantidad de meses que pasaron. Yo hasta que no se concretó no lo asumí en mi cabeza. Recién caí que iba a trabajar con él cuando me llamaron para hacer las fotos. Yo nunca lo había conocido en persona fue increíble todo.

—¿Y cómo fue ese encuentro?

—Se dio cuando terminó de sacarse las fotos. Él sale y yo estaba haciendo un vídeo o algo así, entonces fui me presenté y él me dice: ’Sí, Cris, te conozco’ y yo no lo podía creer ¿cómo sabe mi nombre?, pensé. Ahí compartimos una linda charla. Me dijo que me seguía, que vio cómo venía trabajando, que me tenía confianza. Fue algo muy motivante, yo súper agradecido.

— Me imagino te fuiste a dormir feliz

—Imaginate cómo me quedé que cuando me voy manejando a mi casa lo primero que hago es llamar a mis papás, estaban muy contentos. Ahí me voy a dormir y soñé con mi abuelo que falleció hace un par de años. Recuerdo que me lo encontraba a mi abuelo, venía y me daba un abrazo. Te lo digo y se me llenan los ojos de lágrimas.

Cris Vanadia entrevistando a María Becerra

—¿Se lo contaste a él?

—Sí, se lo compartí a Marcelo, se lo dije antes del debut. Él me dijo que antes de volver a la temporada estaba emocionado como si fuese el primer día del primer programa que iba a hacer. Que siempre se acuerda de su familia, de su mamá y ahí le comenté esta esta historia.

—Y él qué te dijo, Marcelo qué te dijo

—'Muy fuerte esto que me contás Cris, qué bueno que lo vivas así', me respondió y nada viste como es él, súper pegado a la familia, así que me entendió. Fue lindo, una linda forma de arrancar.

—Cuál es tu mayor sueño a nivel profesional

—Yo tenía un gran sueño cuando era chico que era trabajar en los 40. Mi papá escuchaba todo el día la 102.3, la Aspen entonces para mí no existía otra radio. Y yo jugaba a ser los conductores, me bajaba las canciones o las grababa con el MP3 hasta los 12, 13 años lo hice. Después mis sábados a la noche eran estar en mi casa con la computadora, nunca fui de jugar mucho a los jueguitos, fui más de investigar estudios de televisión, radios y así encontré los 40. Un día empecé a recorrer el dial y escuché a un compañero, Martín Catramado, poniendo música, los oyentes bien arriba y digo ‘esto es lo que me encanta’. Entonces empecé a jugar y en vez de Aspen imitaba a los conductores de los 40.

— ¿Y cómo llegás a trabajar en los 40?

—Un día fui a la radio local de Monte Grande con 15 años, me dieron una horita para que haga un programa con mis amigos y yo escuchaba los 40 entonces llevaba ese estilo a la radio. Terminé siendo el productor general ahí, haciéndola funcionar. Hacía todo literalmente. Y ahí trabajé hasta que entré a los 40, hice un casting y quedé. Volviendo a lo que me preguntabas de cuál es mi mayor sueño, eso le decía al psicólogo: que nunca me sentí tan feliz o sorprendido por haber cumplido un sueño, una meta, como cuando entré a los 40.

— ¿Y trabajar con Tinelli no?

—Bueno, lo de Marcelo fue increíble también, pero viste cuando sos chico que todo es como un poco más espectacular, como que no lo podes creer entonces fue como el gran salto de no tener nada relacionado a un medio de comunicación y de repente entrar. Ese día en el que me dijeron ‘quedaste‘, me acuerdo que salí del estudio y miré al cielo diciendo ‘no, no lo puedo creer un sueño recontra cumplido’. Entonces hoy me cuesta pensar en un gran sueño, como que me voy poniendo metas y bueno, las vamos cumpliendo.

— Qué proyectos laborales tenés para el 2024, este nuevo programa en América, seguís en la radio

—Sí, yo pienso en entretener a la gente, en divertirme, en disfrutar de lo que hago, en seguir relacionado con la música que me encanta. Hago muchos viajes con la música para cubrir shows de artistas. Ahora también lo estoy empezando a hacer con marcas en mis redes. Por ejemplo voy a ir a cubrir a Bizarrap en Costa Rica en los próximos días, todo eso me apasiona muchísimo.