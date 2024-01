Así se veía hace 17 años Pablo Tamagnini, cantante de La Konga, en su paso por Gran Hermano Famosos

Pablo Tamagnini Canta En Gran Hermano Famosos

Pablo Tamagnini, miembro destacado de La Konga, tiene una carrera con un variado pasado que incluye participaciones en reality shows de renombre antes de consolidarse en el ámbito musical. De esos comienzos se destaca su participación en Gran Hermano Famosos 2007, un desafío televisivo al que accedió gracias a sus notables participaciones anteriormente en Operación Triunfo en 2003, donde se alzó con el segundo puesto y capturó la atención del público, y un paso por el Bailando por un sueño en 2006. A raíz de su popularidad en estos programas, lanzó dos álbumes en solitario, Custodio de este amor en 2005 y Hoy en 2009, contribuyendo a su carrera musical.

Las experiencias de Tamagnini en el mundo de la televisión han sido diversas. Mientras su paso por Operación Triunfo fue una etapa disfrutable y enriquecedora, tal como él mimo lo graficara, su participación en Gran Hermano no resultó tan placentera, aunque no merma el reconocimiento que ganó. Este contraste ofrece una perspectiva sobre los retos y las vivencias dentro de estos espacios, resaltando cómo cada uno influyó de manera distinta en su trayectoria profesional y personal.

Pablo Tamagnini Cuenta La Pelea Con Su Hermano

“Le agradezco a mi yo del pasado por haber sido tan audaz, tan creído te diría, tan positivo en su búsqueda, porque si no, no hubiera conseguido nada. Me animé a hacerlo”, recordó en una charla con Teleshow: “Estuve hasta las 6 de la mañana bajo lluvia para hacer un casting en el que estaban dos mil personas afuera de un canal y estaba seguro de que iba a poder cantar y quedar. Fue siempre el impulso de ese chico de 19 años y decir: ‘Yo voy a quedar en el casting, voy a ir a Buenos Aires’. Un chico que era albañil y que no sabía: no terminé ni el secundario. Y poder haber logrado eso, que era la meta del niñito de más chico, fue muy loco”.

Sin embargo, se sabe que cuando las luces se apagan y el formato culmina, no todos los que pasan por allí alcanzan un reconocimiento posterior. “Es una muestra gratis de la fama; en realidad no es el verdadero éxito. Puede pasar que la mayoría creímos que estábamos totalmente consagrados y que éramos artistas ya de la hostia, y la verdad que no, era como tirarse de un avión sin paracaídas y aprender a volar en la caída”, reflexionó. “Fue una gran enseñanza, pasé de ser todo a nada. Pero después volver a las raíces, volver a construir al artista, a crecer, aprender más; hoy, estamos acá de nuevo”, agregó, con la ventaja del camino recorrido.

Pablo Tamagnini en la imagen de presentación de GH Famosos

Gracias a la repercusión conseguida en Operación Triunfo, fue convocado para el Bailando por un sueño en 2006 y luego en el año 2007 para Gran Hermano Famosos, el reality de convivencia que ya había sido reconocido por la audiencia local desde hacía unos años, pero que en esta oportunidad contaría con figuras destacadas del medio.

Así, en la casa se encontraron desde la vedette brasileña Jacqueline Dutrá , por entonces pareja de Martín Palermo, hasta Lissa Vera, cantante de Bandana, pasando por Carlos Nair Menem, Jorge Locomotora Castro o incluso Cinthia Fernández que daba sus primeros pasos en el medio. En la casa permaneció 50 días, siendo el séptimo eliminado luego de ser nominado por segunda vez para abandonar el reality.

Pablo Tamagnini a su salida de GH Famosos (Prensa Telefe)

En la mencionada entrevista, el cantante comparó las dos experiencias: “En Operación Triunfo teníamos un motivo por el que estar adentro de una casa. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche estábamos aprendiendo algo con personas re grosas. Después te va cayendo la ficha cuando vas girando: qué es lo que te querían decir esas personas en una academia. Distinto ahora a Gran Hermano, que es estar solo adentro de una casa. No tenés un motivo por el cual estar, excepto la plata. Hay muchas diferencias”.

Su habilidad para navegar por diversas plataformas y géneros, desde la competencia en programas de talento hasta su papel clave en La Konga, ilustra la adaptabilidad y versatilidad de Tamagnini. Su evolución desde los reality shows hasta convertirse en un referente en el ámbito de la música de cuarteto, demuestra que puede haber vida después de los 15 minutos de fama.