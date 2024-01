Wanda Nara mostró un adelanto de su tema en portugués: el detalle que sorprendió a sus seguidores

Wanda Nara presentó el adelanto exclusivo de su nuevo tema: mega producción en la favela de San Pablo y ella cantando en portugués

Wanda Nara comenzó su año viajando por el mundo. En lo que va del 2024, pasó por Turquía, Italia, Argentina, Brasil y México. Hace unos días estuvo en San Pablo por cuestiones laborales, acompañada por su marido Mauro Icardi y todo su equipo de producción quienes se ocupan de que todo salga de acuerdo a lo planeado.

Allí rodó las imágenes de lo que será su segundo videoclip. Luego del hit “Bad Bitch”, la mediática anunció este miércoles el lanzamiento de su segunda canción, que se estrenará el 1° de febrero a las 18 horas de la Argentina. El título es ‘O Bicho Vai Pegar’ y está ambientado en una favela de la ciudad paulista.

El audiovisual deja en evidencia algunos fragmentos que sus seguidores se encargaron de analizar parte por parte. Una de las cosas que más llamó la atención fue que Nara aparece con la camiseta de Brasil con la número 10 de Neymar, excompañero de Icardi en el Paris Saint-Germain. También se ve a dos niños, uno con la remera albiceleste y otro con la verdeamarelha, en un gesto de hermandad más allá de las rivalidades.

Las trenzas africanas de Wanda Nara para el videoclip de su nueva canción (Instagram)

En cuanto a Wanda, volvió al rubio con el que se hizo famosa, y lució su cabello con trenzas aunque se encargó de aclarar que se trató de un cambio momentáneo para este videoclip. El adelanto en cuestión, en clave funk y bossa nova, sumó más de dos millones y medio de reproducciones en solo seis horas, lo que muestra la expectativa que genera la empresaria en cualquier cosa que se proponga.

Mientras el mundo conoce este adelanto, la conductora se encuentra en México para comenzar a grabar un nuevo proyecto. Se trata de Love is Blind Argentina, un reality de parejas cuya conducción comparte con Darío Barassi. A tierra azteca se trasladó con sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi. En un principio, sorprendió a sus seguidores con este viaje “solo con las mujeres de la familia”. Pero con el correr de las horas, se supo que empezaba las grabaciones del reality que se verá por primera vez en nuestro país.

Ambos están instalados en las playas de Tulum -el conductor de Ahora Caigo (El Trece) está con su esposa y sus dos hijas- y combinan trabajo y diversión en el paradisíaco lugar de la Riviera Maya. Tanto es así que durante este miércoles, la mediática subió algunas historias a su cuenta de Instagram en donde se la pudo ver junto a Barassi mientras esperaban para rodar las primeras escenas.

Wanda Nara rodando en una favela de San Pablo

Wanda mostró que se levantó muy temprano en la mañana, y junto a sus nenas emprendió viaje hacia el hospedaje destinado para las primeras locaciones. Después de un desayuno liviano, las tres recorrieron los kilómetros de la carretera al lado del mar para estar puntuales junto a la producción.

“Miren lo que es desayunar con esta vista”, comentó mientras grababa a sus nenas en el sector del comedor del hotel y en la parte inferior del video, escribió junto a un emoji de un corazón rosa: “Se levantaron temprano para acompañarme a la grabación”.

Wanda Nara en México con Barassi

Un rato después, al llegar al sitio indicado para comenzar a rodar, Wanda se dejó ver desde la playa con un look completamente natural y descontracturado. Con el pelo suelto, con ondas, aclaró: “Me peinó el viento y me maquilló el sol”. Después, ya con el equipo completo de producción, la empresaria se sorprendió con el catering que habían destinado para pasar el día de trabajo.

Sobre una amplia mesa, habían dispuestos caramelos masticables, chupetines, alfajores de chocolate, frutas frescas y barritas de cereal. “¡Ay, no no!”, comenzó exclamando la esposa de Mauro Icardi cuando sus nenas se deslumbraron con las golosinas. “¡Qué rico!”, agregó.