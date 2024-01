La misteriosa señal entre Claudia Villafañe y Jorge Taiana en el día del cumpleaños de la ex de Maradona: ¿se comprometieron?

Este lunes 22 de enero Claudia Villafañe celebró el día de su cumpleaños. En esta jornada tan especial, la exesposa de Diego Maradona estuvo rodeada de sus afectos más cercanos. Sus hijas Dalma y Gianinna, hijas del Diez, se ocuparon de agasajar a su mamá con unos emotivos mensajes a través de las redes sociales. Primero fue Dalma, quien a primeras horas de la mañana le dedicó unas tiernas palabras por su cuenta de Instagram. “Avisame si ya estás despierta que las nenas manejan una intensidad para ir a saludarte por tu cumple ¡y si escucho que Azul grita Tata una vez más la rifo por Instagram!”, comenzó escribiendo la actriz en forma graciosa. “Ni hablar de Roma. ¡Voy por un 2 por 1!”, concluyó despertando las risas de sus seguidores.

El saludo de Dalma Maradona a su mamá Claudia Villafañe por su cumpleaños (Instagram)

Más adelante, llegó la dedicatoria de su hija menor. Gianinna eligió escribirle su saludo sobre una foto en donde se las pudo ver a ambas abrazadas, de espaldas, en plena calle. “Feliz todo a la mejor mamá del mundo entero!. ¡Feliz vida, Tata!”, fueron sus primeras palabras. Luego, continuó: “¡Gracias por nuestra familia. Gracias por amarnos incondicionalmente. ¡Te amo, Ma! ¡Te celebro hoy y siempre. ¡Feliz existencia!. Gracias por tanto, te deseo felicidad absoluta y muchos momentos más con tus nietos. ¡Te toca disfrutar!”, cerró la expareja de Daniel Osvaldo de manera muy enternecedora. Más abajo, haciendo alusión a la foto, agregó: “Te abrazo así, para siempre. Feliz vida, acuariana de mi vida”. Entonces, Claudia reposteó el mensaje y le devolvió el gesto a su hija menor. “Te amo, hija”, escribió la exganadora de Masterchef.

El emotivo mensaje de cumpleaños de Gianinna Maradona a su mamá Claudia Villafañe (Instagram)

Sin embargo, los saludos y las palabras de afecto continuaron a través de las redes sociales. Y hubo una que llamó la atención de sus seguidores, el de su pareja, Jorge Taiana. Si bien no suelen mostrarse juntos e, incluso, negaron la relación mientras Diego Maradona vivía, con el correr del tiempo el vínculo se afianzó y ya no se ocultan. En esta oportunidad, fue la primera vez que ambos compartieron una foto en donde se pudo traslucir el amor que los une. El actor posteó una instantánea con un elocuente mensaje que, de inmediato, hizo que surgieran rumores de compromiso entre los dos. Sobre una imagen en donde su pudieron ver las manos entrelazadas de Jorge y de Claudia, el foco estuvo puesto en un anillo que tenía Taiana en su dedo anular de la mano izquierda, exactamente en el sitio donde se usan las alianzas matrimoniales. Así fue como el actor saludó a su pareja con motivo del día especial. “Feliz cumpleaños Monita”, escribió sobre la historia, que Claudia se encargó de compartir enseguida en sus propias redes sociales. La publicación despertó, de inmediato, un sinfín de rumores. El periodista Tomás Dente, en Entrometidos (Net TV), fue uno de los primeros en percatarse de la situación. En diálogo con Teleshow, Claudia y Taiana hablaron por separado, al respecto.

A raíz de una foto, surgieron rumores de compromiso entre Claudia Villafañe y Jorge Taiana (Instagram)

La exganadora de Masterchef fue contundente. “No se de dónde sacaron eso, no entiendo nada. Me escribió por mi cumple. Lo inventan, ustedes son los primeros en preguntarme. Solo me saludó por mi cumple”, afirmó. Por su parte, Taiana también desmintió los rumores que circularon y dejó sin efecto cualquier indicio de sospecha de compromiso entre ambos. “¿Qué no se entiende de la publicación?, dice feliz cumpleaños”, respondió a este medio para dejar claro su propósito al dedicarle el mensaje a su pareja.

Hace unos meses, en una entrevista con Infobae, el actor confirmó su relación con la mamá de Dalma y Gianinna. “Sigo con Claudia pero con sus hijas no tengo relación”, sostuvo ante algunas afirmaciones de que la relación había concluido. En ese momento, habló también sobre su novia: “Es única e inigualable esa mujer”.