La dedicatoria de Dalma Maradona a Claudia Villafañe tras conocerse un fallo procesal a su favor: “Te amo, ganadora de juicios”

La dedicatoria de Dalma Maradona a Claudia Villafañe luego de que la justicia estadounidense fallara a su favor (Video: Instagram)

En 2015, Diego Maradona acusó judicialmente a Claudia Villafañe de haber comprado propiedades en Miami con dinero suyo cuando se encontraban separados. Esta semana, ocho años después de la denuncia, la Justicia de Estados Unidos finalmente falló a favor de la exesposa del Diez y cerró el caso por falta de pruebas.

Un día después de conocerse la sentencia del juez Carlos López, Claudia lo celebró asistiendo al concierto que Marco Antonio Solís dio en el Movistar Arena de Buenos Aires el último miércoles. Y en sus Instagram Stories capturó un fragmento de la interpretación del clásico “Si no te hubieras ido” a la que rotuló con la leyenda “¡Recuerdos!”, mientras que arrobó al cantante mexicano y a sus hijas Dalma y Gianinna Maradona. Atenta a la actualidad judicial de su madre, la mayor compartió el video en su perfil de la red social y le agregó una rotunda leyenda, escrita toda en mayúsculas: “Te amo, ganadora de juicios”.

El mensaje para su mamá coincide con el estreno de La Hija de Dios, la serie biográfica de Dalma, que consta de tres episodios y que ya puede verse por una reconocida plataforma de streaming. Es por eso que la mamá de Roma y Azul -frutos de su vínculo con Andrés Cardarelli- compartió distintas fotos de personas cercanas, entre quienes estaba su hermana Gianinna, conmovidas con lo que vieron en el documental. Pero lo más especial fue la dedicatoria a Claudia. “Y en el día del estreno del documental, te digo a vos que esta historia no se podría haber contado sin vos, que siempre fuiste el pilar de esta familia. Aguantaste todo hasta que no aguantaste más y decidiste seguir acompañando desde otro lugar. Y sabemos que decirle que no a papá traía sus consecuencias! Igual eso era hasta que te veía y (waaaaaa) SOLO PARA ENTENDIDOS”, escribió Dalma en una story, volviendo a celebrar el fallo favorable.

“Te empezaron a hacer un juicio hace 8 años y LO GANASTE, TATA! ¡Qué huevos, qué paciencia y qué amor! ¡¡¡Qué orgullo que seas mi mamá!!!! Te amo siempre”, dijo a continuación, arrobando a Claudia.

La carta de Dalma Maradona para Claudia Villafañe luego de que la justicia estadounidense fallara a su favor (Instagram)

Y cerró su misiva de nuevo alternando mayúsculas con minúsculas junto a unos emojis para enfatizar su mensaje: “Ni se les ocurra decir que es mentira... Lacras. Y los periodistas o abogados que mostraban la auditoría, payasos”.

Enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deber fiduciario, robo y fraude, fueron las acusaciones de Maradona contra Villafañe por la compra de seis condominios en Florida que, según alegó el exfutbolista a través de sus abogados, ella los adquirió a partir de “apropiarse indebidamente de fondos” que le pertenecían a él.

Paula Aguila, abogada que representa a Villafañe, declaró que después de ocho años de litigio, el tribunal no encontró ninguna prueba que respalde las acusaciones de Maradona contra ella. El juez López cerró el caso en juicio sumario fallando a favor de Villafañe por falta de evidencias respecto a la acusación que había hecho Maradona y que continuaron tres de sus hijos.

Infobae tuvo acceso a la resolución del juez, del Circuito Judicial 11 de Florida, que presentó el pasado 20 de octubre mediante la cual se oficializó el cierre del juicio. Allí se señaló que “el demandante no ha presentado ningún registro financiero, ni un solo extracto bancario, cheque, transferencia bancaria, registro de depósito de seguridad ni ninguna prueba de ningún tipo que pueda indicar que Maradona tenía posesión de los fondos en cuestión en el momento en que alega que fueron robados. Además, no hay evidencia ni remotamente que respalde su acusación de que Villafañe malversó fondos, y mucho menos por un total de millones de dólares”.