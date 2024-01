María Fernanda Callejón se mostró en bikini mientras promociona un sitio para adultos: “Al natural”

María Fernanda Callejón disfruta el verano

María Fernanda Callejón regresó al país luego de unas soñadas vacaciones en Perú junto con su pareja, el exfutbolista Fernando Gamboa. En las últimas horas a dejar un recuerdo de esos momentos, al mostrarse al natural en bikini, en una publicación que generó reacciones positivas entre sus seguidores.

En la edición del video que compartió en sus redes sociales la actriz empleó el zoom para destacar diversas partes de su cuerpo, mientras dejó una pregunta: “¿La malla te gustó?”. Las respuestas llegaron en forma de admiración y elogios. Entre ellos, se pueden leer expresiones como: “Estás perfecta Fer, no tienes nada que envidiarle a ninguna jovencita”, “Espléndida, Fer”, “Qué figura”, “Hermosa mujer, precioso lugar”, “Siempre radiante y divina, Fer”, y “El cambio te sienta increíble”. Las interacciones reflejan la positiva recepción de la audiencia

La actriz y presentadora de 57 años recordó que tiene un perfil en un sitio de contenidos para adultos, donde publica material más subido de tono de lo que se puede ver en las redes sociales tradicionales. Su publicación en Instagram generó un rápido y significativo número de reacciones en tan solo unas horas.

Respecto al viaje a Perú, tuvo unas palabras románticas para Gamboa y dejó un mensaje para sus seguidores: “Gracias amor. Gracias universo. Gracias Dios ¡y gracias a nosotros que nos dimos la oportunidad de volar! ¡Vuelen, vuelen que todo es posible!”, señaló.

A mediados de 2022, y después de once años de relación, María Fernanda Callejón confirmaba su separación de Ricky Diotto, el padre de su hija Giovanna, de seis años. En aquel entonces, lo había hecho a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que manifestaba su profundo pesar por tomar “la difícil decisión de separarnos”. Y en ese panorama, empezaron a correr los rumores de que la exvedette estaría reviviendo un viejo romance noventoso con un exfutbolista de la Selección Argentina.

Fernanda Callejón blanqueó su relación con Fernando Gamboa

Pasaron los días y la actriz habló por primera vez y sin rodeos de su vínculo con Fernando Gamboa, el futbolista surgido de Newell’s, con paso por River y Boca y campeón de la Copa América 1991 con el equipo que dirigía Alfio Basile. Lo hizo durante su visita a Mirtha Legrand, donde reveló algunos detalles del romance que se remonta a los años ‘90 y que vive una segunda vuelta en la era de las redes sociales.

“Fernando /Fernanda; cordobés / cordobesa; el Negro, la Negra / Alcoyana, Alcoyana”, bromeo la exvedette en la mesaza de La noche de Mirtha (El Trece) sobre los puntos en común que tiene con el exjugador, a quien conoció a principios de los ‘90. Él ya había sido campeón con el club rosarino, había sido convocado por primera vez a la Selección y ella recién empezaba a hacerse notar como una de las secretarias de La noche del domingo después de trabajar en Estados Unidos con Jorge Porcel. “Yo no era conocida todavía, era la chica de Porcel o la chica de (Gerardo) Sofovich”, reconoció.

“Nos enamoramos en Mar del Plata y tuvimos una relación de un año. Y no nos presentó Guillermo Coppola”, aclaró sobre los rumores acerca de que el empresario, luego su novio durante seis años, había oficiado de celestino. Y atribuyó a la juventud el fin de la relación: “Los dos estábamos persiguiendo nuestros sueños, éramos muy chicos”, rememoró, sin rencores.

Pasaron treinta años y los caminos de ambos volvieron a encontrarse. Y todo ocurrió en el mundo virtual. “Él me escribió por Instagram en enero, y me dijo que me veía muy bien con mi familia”, señaló Fernanda. Yo nunca le contesté, nunca registré, pero después me encontré con su hermana que vive cerca de mi casa”, explicó y no quiso ponerle ningún rótulo a la relación: “Fue un reencuentro, la palabra novios es un montón, estoy enfocada a que mi hija sea feliz, y que reciba este cimbronazo lo más levemente posible, porque es muy chica”, expresó en relación al divorcio.