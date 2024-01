Impactante video: Tomás Holder le salvó la vida a una joven en Punta del Este

En las últimas horas comenzó a circular un video que captura el momento en que Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano (Telefe), realiza maniobras de RCP para socorrer a una joven descompensada en Punta del Este. El incidente tuvo lugar en un kiosco, lugar donde la chica perdió el conocimiento.

En una entrevista concedida a Desayuno Americano (América TV) y en diálogo con Pamela David, el influencer relató con detalle cómo logró reanimarla, compartiendo una experiencia que resalta su conocimiento en este tipo de maniobras adquirido a través de un curso previo: “Yo estaba con mis amigos, estábamos comiendo, eran como las 11 de la noche, y sentí un golpe en el piso. Nos dimos vuelta y había una chica desmayada. Nadie sabía qué hacer... y lo primero que se me ocurrió fue hacerle RCP porque tomé un curso”.

En su relato, Holder describió el contexto del incidente, al destacar que la joven presentaba una baja de presión y dificultades respiratorias. “Nos asustamos porque en un momento no respiraba. Entonces, le hice respiración boca a boca y pudo respirar”, detalló desde el móvil. Además, destacó cómo tomó la decisión de involucrarse en la situación: “Te ponés nervioso porque no sabés qué hacer y tenés la vida de una persona en tus manos. Lo primero que se me ocurrió fue ayudar y por suerte la chica está bien”.

Por su parte, Gisela Gordillo, madre del ex Gran Hermano, también participó de la entrevista, recordando que ella misma había brindado un curso de RCP a su hijo. “Yo di un curso en la Cruz Roja. Estaba enloquecida enseñándoles también a mis hijos, pero el único que prestaba atención era Tomás”, añadió.

Holder contó que, pasado el momento de shock inicial, se preocupó por verificar el estado de salud de la joven tras el incidente y, afortunadamente, informó que experimentó una pronta mejoría. “La chica está bien y agradecida”, concluyó el rosarino, destacando el desenlace positivo de la situación de emergencia que pudo afrontar gracias a esa capacitación fundamental en primeros auxilios.

