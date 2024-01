Jana Maradona se divierte en Punta del Este: relax en la piscina y baile en el show de David Guetta

Jana Maradona y su amiga Bianca fueron a ver a David Guetta

Jana Maradona está en Punta del Este, disfrutando de unos días de relax y descanso. La hija de Diego Armando Maradona aprovechó su estadía en Uruguay para disfrutar del show de David Guetta con su amiga íntima Bianca Scasso Kamelhar que se realizó en Parada 6 y Playa Brava.

En sus redes sociales, la joven compartió algunas imágenes disfrutando del show Monolith, que el DJ, compositor y productor francés llevará a Buenos Aires 6 de enero en el Movistar Arena. En el espectáculo, que dura más de 90 minutos, Guetta fue desplegando uno tras otro hits como: “I’M Good” (Blue), “Baby Don’t Hurt me”, “Without you” y “Play Hard”, entre otros.

David Guetta en Punta del Este (RS Fotos)

Al show asistieron muchas figuras del espectáculo y la moda, como Barby Franco, Fernando Burlando, Ricky Sarkany, Karina Jelinek, Flor Parise, Gabriela Sari, Darian “Rulo” Schijman, Agustín Sierra, Crash, Fran Stoessel y Amalia Granata junto a su pareja, Leo Squarzon, y su hija Uma Fabbiani, entre otros.

Jana también compartió con sus seguidores de Instagram algunas postales de esta escapada, en la que disfrutó de la pileta, comió delicias y se divirtió con su amiga. Además, le escribió un mensaje emotivo a su amiga: “Te amo con la vida Bianca, porque sos una todo terreno, divertida y loquísima. Por todos los viajes que hicimos, ¡¡¡por todos los que vienen y por seguir compartiendo la vida y creciendo juntas!!!”.

Jana Maradona disfrutó de una escapada a Punta del Este

Jana Maradona y su amiga Bianca

Jana Maradona y su amiga Bianca disfrutaron de una rica cena en Punta del Este

Por otra parte, Jana había dado una entrevista en noviembre para “Herederos” el segmento que lanzó el noticiero de Telefe Noticias. En aquella oportunidad, la joven contó detalles exclusivos de la relación con su papá, en la semana en la que se la vio junto a sus hermanos.

“Vamos a llevarle un poquito de tu vínculo con Diego a la gente”, le planteó la periodista Gisela Busaniche al principio de la charla. “Yo protejo mucho lo que viví y lo llevo muy adentro”, aceptó gustosa Jana. “Cuando lo conocí, me imaginaba encontrar al típico gruñón y no, todo lo contrario. Tenía como sus facetas, para mí era un osito de peluche, un brujo porque él adivinaba toda la jugadas cuando mirábamos algún partido o el niño que te hacía jodas, que se caga risa de todo”, señaló la hija del Diez.

Los hijos de Diego Maradona, unidos para homenajear al Diez

En un momento de la charla, la periodista hizo mención a uno de los últimos deseos que Diego manifestó en vida. “Uno de los sueños de tu papá era a tener a todos los hijos juntos”, recordó Busaniche: “Sí, yo le prometía que le iba a cumplir el sueño”, admitió Jana. “Y el año pasado se cumplió en el Partido por la Paz que estuvimos los cinco juntos. Fue una situación súper linda homenajeándolo a él”, evocó con un tono emocionado.

“A veces pienso que no tengo tantos recuerdos, que se me van borrando. Me encantaba ir a la casa de Bella Vista, cuando ya era director técnico de Gimnasia. Iba todas las noches y mi papá se ponía a jugar al truco así intenso como es él, me acuerdo de todos muertos de risa. Extraño como esas cositas de lo cotidiano o cuando siento el olor a habano automáticamente pienso en mi papá. No importa quién esté fumando”.

Además, Jana recordó cuándo fue la última vez que vio a su papá: “En Tigre una noche que cenamos juntos. Fue una linda cena. como nuestro último momento más lindo, me acuerdo de ese último abrazo y que él estaba muy bien por eso no me imaginé todo lo que después pasó”, sostuvo en referencia a la trágica muerte del astro, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

“Yo estaba yendo a almorzar con él. O sea, era un día normal y también había coincidido que Gianinna estaba yendo”, reveló sobre ese fatídico mediodía. “Me enteré por la radio cuando estaba a una cuadra de la casa de mi papá y para mí era mentira. Pero después llegué y pasó todo lo que ya saben que sucedió”, recordó con angustia. Pero enseguida, se mostró agradecida y emocionada por el último adiós en todos los rincones del mundo. “Fue una despedida maradoniana, es lindo que tanta gente le haya puesto tanto amor a esa despedida y que lo sigan haciendo. Yo los amo por eso”, concluyó.