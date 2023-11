Jana Maradona recordó su vida junto a Diego y reveló la promesa que le pudo cumplir

Jana Maradona habló luego del reencuentro con los herederos y la última promesa que le hizo a Deigo: “Le prometí a mi papá que iba a juntar a los hermanos”

Jana es una de las cinco hijas reconocidas de Diego Armando Maradona. Suele ser muy reservada con la prensa y no habla mucho públicamente sobre la relación que tenía con su papá. Actualmente tiene 27 años pero sólo pudo disfrutar seis con el astro futbolístico. Un poco tímida pero con ganas de hablar, se sentó para “Herederos” el segmento que lanzó el noticiero de Telefe Noticias y contó detalles exclusivos de la relación con su papá, en la semana en la que se la vio junto a sus hermanos.

La nota salió al aire días después de que se mostrara con Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando en un encuentro para honrar la memoria de su papá y del que también participó a la distancia Diego Junior. El día en el que Pelusa hubiera cumplido 63 años, sus cinco herederos anunciaron el proyecto M10 Memorial, en donde próximamente descansarán los restos del ídolo argentino.

“Vamos a llevarle un poquito de tu vínculo con Diego a la gente”, le planteó la periodista Gisela Busaniche al principio de la charla. “Yo protejo mucho lo que viví y lo llevo muy adentro”, aceptó gustosa Jana. “Cuando lo conocí, me imaginaba encontrar al típico gruñón y no, todo lo contrario. Tenía como sus facetas, para mí era un osito de peluche, un brujo porque él adivinaba toda la jugadas cuando mirábamos algún partido o el niño que te hacía jodas, que se caga risa de todo”, señaló la hija del Diez.

En un momento de la charla, la periodista hizo mención a uno de los últimos deseos que Diego manifestó en vida. “Uno de los sueños de tu papá era a tener a todos los hijos juntos”, recordó Busaniche: “Sí, yo le prometía que le iba a cumplir el sueño”, admitió Jana. “Y el año pasado se cumplió en el Partido por la Paz que estuvimos los cinco juntos. Fue una situación súper linda homenajeándolo a él”, evocó con un tono emocionado.

Jana, Dieguito, Gianinna y Dalma Maradona caminaron tomados de la mano. También asistió Diego Junior y fue la segunda vez que se mostraron todos los hermanos juntos (Fotos: M10 Memorial)

“A veces pienso que no tengo tantos recuerdos, que se me van borrando. Me encantaba ir a la casa de Bella Vista, cuando ya era director técnico de Gimnasia. Iba todas las noches y mi papá se ponía a jugar al truco así intenso como es él, me acuerdo de todos muertos de risa. Extraño como esas cositas de lo cotidiano o cuando siento el olor a habano automáticamente pienso en mi papá. No importa quién esté fumando”.

Además, Jana recordó cuándo fue la última vez que vio a su papá: “En Tigre una noche que cenamos juntos. Fue una linda cena. como nuestro último momento más lindo, me acuerdo de ese último abrazo y que él estaba muy bien por eso no me imaginé todo lo que después pasó”, sostuvo en referencia a la trágica muerte del astro, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

“Yo estaba yendo a almorzar con él. O sea, era un día normal y también había coincidido que Gianinna estaba yendo”, reveló sobre ese fatídico mediodía. “Me enteré por la radio cuando estaba a una cuadra de la casa de mi papá y para mí era mentira. Pero después llegué y pasó todo lo que ya saben que sucedió”, recordó con angustia. Pero enseguida, se mostró agradecida y emocionada por el último adiós en todos los rincones del mundo. “Fue una despedida maradoniana, es lindo que tanta gente le haya puesto tanto amor a esa despedida y que lo sigan haciendo. Yo los amo por eso”, concluyó.