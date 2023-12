El festejo de Furia tras el nuevo error de Martín Hu en Gran Hermano: “Se termina el imperio chino”

Tras un nuevo error, Gran Hermano sancionó a Martín Ku, el líder de la semana

Luego de una gala de nominación atípica, que terminó con seis participantes en placa, la casa más famosa del país vivió una nueva jornada cargada de tensión, cruces y polémicas. Si bien los dos grupos en los que se dividieron los hermanitos se enfrentaron, Martín Ku y Furia protagonizaron un fuerte mano a mano. Todo explotó cuando el líder cometió un error y Juliana reaccionó.

Tal como la semana pasada, el Chino volvió a comentar y discutir su beneficio como líder con sus compañeros. Durante las últimas horas, el participante intentó reflexionar y conocer distintos puntos de vista al hablar con los demás, sin embargo esto representa una falta a las reglas de Gran Hermano. Y si bien el ‘ser supremo’ ya se lo había advertido siete días atrás, el joven volvió a cometer el mismo error.

Ante esta situación, la voz de Gran Hermano se hizo escuchar y habló ante todos los presentes. “No quiero ser reiterativo, pero las circunstancias me obligan a recordar algo que ya les había comunicado hace exactamente una semana. El líder debe mantener en estricto secreto su decisión de salvar a un integrante de la placa. No puede expresar o insinuar a quién salvará. Tampoco puede pedir consejos a sus compañeros o solicitar la opinión de los demás con el fin de facilitar su decisión”, comenzó diciendo el ‘ser supremo’.

Acto seguido, Gran Hermano se dirigió al Chino y le explicó la nueva sanción que recibiría: “Martin. Una vez más te informo que no has respetado estas normas elementales que confieren a tu liderazgo. Te he visto hablar sobre el tema con más de un compañero, especulando entre todos cuál debería ser tu mejor elección. Pero esta decisión no debe ser consultada con nadie, es una potestad propia que debe mantenerse en secreto. Por este nuevo incumplimiento te anulo el beneficio de la salvación. Pero si deberás subir a otra persona a la placa de nominados. Además. Te niego el premio que te hubiera correspondido y te informo que no formarás parte de la próxima prueba del líder”.

Al escuchar la noticia, toda la casa se quedó impactada en silencio. Al cabo de unos segundos, la única que reaccionó fue Furia, quien aplaudió irónicamente la decisión de Gran Hermano. Minutos después, para distenderse, los jugadores salieron al patio y comentaron el castigo que sufrió Martín. “Le buscan el pelo al huevo”, se quejó el líder. En sintonía, Lisandro se mostró de acuerdo con el Chino y además pidió a cámara que la gente vote a Furia.

Ya una vez adentro, Martín Ku fue descartando jugadores hasta decidir a quién subiría a placa, así quedaron Emmanuel y Catalina. Previo a esa decisión, Santiago del Moro le preguntó a Juliana por qué sonreía. “Me río de que es voto cantado, y también me pongo contenta porque se termina el imperio chino. Harta, abuso de poder, así se llama”, respondió la jugadora. Inmediatamente, el líder la cruzó y le dijo: “Si esto es abuso de poder, lo tuyo qué es. Que lo vea Gran Hermano”. Furia no se quedó callada y cerró: “Histrionismo, Gran Hermano lo veo todo el tiempo. Acá se viven cosas que los demás como no están acá dentro no se notan, pero nosotras estamos sufriendo”.

Furia, Williams, Sabrina, Lisandro, Florencia y Catalina estan en placa

Segundos después, Martín Ku tomó su decisión y subió a placa a Catalina, repitiendo la estrategia de la semana pasada de subir a otra compañera del grupo de Furia. De esta manera, la placa quedó conformada por Juliana, Williams, Lisandro, Carla, Sabrina, Florencia y Catalina.