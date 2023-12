Mauro Icardi recibió un premio como “Hombre del año”: el sorprendente look y el rol de Wanda Nara

Mauro Icardi elegido como Hombre del año (IG mauroicardi)

La conmovedora y emocionante saga de la familia formada por Wanda Nara y Mauro Icardi sigue desplegándose con una serie de eventos que capturan la atención y el corazón. En las últimas horas, el reconocido delantero del equipo de fútbol turco Galatasaray fue la figura destacada en la prestigiosa ceremonia de premiación Hombres del Año 2023, organizada por la revista GQ en su edición de Turquía.

En este evento, Icardi fue honrado como el Deportista del Año, un reconocimiento significativo a su destacada trayectoria en el deporte y fue precisamente Wanda quien viajó especialmente para acompañar a su marido en una jornada especial, y no solo estuvo presente, sino que también tuvo el privilegio de entregarle el premio de sus propias manos.

Mauro Icardi y Wanda Nara, tras recibir el reconocimiento como Hombre del año (IG mauroicardi)

Para este evento tan especial, Mauro optó por un atuendo que irradiaba sofisticación y un sentido de estilo impecable: un saco de terciopelo de un tono marrón claro, elegantemente realzado con detalles en negro, que proyectaba una imagen de refinamiento y distinción. Este saco se complementaba con una camisa plisada de color off-white, que añadía una textura sutil y elegante al conjunto. El toque final en la parte superior lo aportaba un moño negro de satén, que aportaba un contraste clásico y sofisticado. En cuanto a la parte inferior, Icardi eligió un pantalón de vestir negro, de corte recto, que mantenía la línea elegante y pulcra del conjunto. Este pantalón se acompañaba de un par de zapatos acordonados.

Además, el futbolista no escatimó en detalles de lujo para complementar su vestimenta. Lucía un reloj dorado de alta gama que no solo servía como un práctico accesorio, sino también como un símbolo de elegancia y estatus. A esto se sumaba un distintivo pin de oro en forma de león, ubicado en la solapa de su traje, que añadía un toque personal y distintivo a su apariencia.

Wanda Nara y Mauro Icardi se destacaron por el outfit elegido

Por su parte, Wanda no se quedó atrás en cuanto a estilo y elegancia. Se presentó con un vestido marrón ajustado, con un diseño que incluía drapeado, un escote en V pronunciado, hombros descubiertos y una longitud midi que equilibraba perfectamente audacia y elegancia. Este vestido se complementaba con accesorios cuidadosamente seleccionados: una cartera de mano y un par de stilettos, ambos en un llamativo animal print marrón, que añadían un toque audaz y moderno a su atuendo.

El maquillaje de Wanda Nara no fue menos sofisticado. Optó por sombras en tonalidades claras que realzaban sus ojos, mientras que la máscara de pestañas en total black aportaba profundidad y dramatismo a su mirada. El rubor rosado daba un toque de frescura y juventud a su rostro, complementado por iluminadores y técnicas de contouring que definían y realzaban sus rasgos. Para completar su look, eligió un labial rojizo con acabado mate, que no solo aportaba un toque de color, sino que también resaltaba la sofisticación y el estilo de su conjunto.

Mauro Icardi tras recibir el premio a Hombre del año (IG mauroicardi)

La pareja compartió este momento en las redes sociales, donde Nara publicó una serie de imágenes con el galardón, acompañadas de la frase “Felicidades Men of the year”. A pesar de que el mensaje parecía algo reservado, la calidez de su relación quedó evidenciada en el afectuoso beso que compartieron en el escenario, demostrando que su amor permanece fuerte.

En medio de este presente de la pareja, los últimos días, también se vivió un momento muy emotivo cuando en el marco de las semifinales del Bailando italiano (Ballando con le stelle), Mauro se presentó en el estudio para acompañar a su mujer. “Sabemos que esto es muy importante para ella y ayer vinimos a darle esta sorpresa”, relató el deportista sobre su presencia allí, a la vez que se pudo realizar gracias a que el campeonato se detuvo y le dieron un día libre.

“Después del descubrimiento de su enfermedad, nuestra relación no ha cambiado. Lo principal para nosotros es la familia”, expresó. Acto seguido, Wanda se secó las lágrimas de sus ojos y su marido continuó: “Comenzamos siendo nosotros dos con tres niños y ahora somos una familia con dos hijas más. Cuando ella contó lo que le pasaba, todos tuvimos mucho miedo”. Después de ese instante, todos sus niños corrieron a abrazar a su mamá, que los cobijó entre sus brazos.